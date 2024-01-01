Ahmet Kaya

Halay Havası Gökte bulut, yerde kar seçilmez olmuş dağlar Ne bir ses, ne bir ışık Oy lili, oy lili, oy lili ağamsın sen Paşamsın sen karanlık Namlular ışıtmaz geceyi, oy lili Çevirdiler gece vakti dağların gecesiydi Aslan gibi bir yiğit Oy lili, oy lili, oy lili ağamsın sen Paşamsın sen karanlık Kelepçe ışıtmaz geceyi, oy lili Vurun beni kemik kemik Sökün beni tırnak tırnak Deri deri yüzün beni Oy lili, oy lili, oy lili Aslan gibi bir yiğit sevdası da sevda ha Ne bir ses, ne bir ışık ağamsın sen Paşamsın karanlık İşkence ışıtmaz geceyi, oy lili Oy lili hayran sana yarınlar bayram sana Karanlığın devleri, cüceleri Aydınlığın oy lili, oy lili Gel sallana sallana bir oyana, bir bu yana Çocukça düşe kalka derlenip toparlana Oy lili, oy lili

An Gelir An Gelir paldır küldür yıkılır bulutlar Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet O eski, o eski heyecan ölür An gelir biter muhabbet Şarkılar susar heves kalmaz Şataraban ölür Şarabın gazabından kork Çünkü fena kırmızıdır Kan tutar & tutan ölür Sokaklar kuşatılmış Karakollar taranır Yağmurda bir militan ölür An gelir Ömrünün hırsızıdır Her ölen pişman ölür Hep yanlış anlaşılmıştır Hayalleri yasaklanmış An gelir şimşek yalar Masmavi dehşetiyle siyaset meydanını Direkler çatırdar yalnızlıktan Sehpada pir sultan ölür Son umut kırılmıştır Kaf dağı’ nın ardındaki Ne selam artık ne sabah Kimseler bilmez nerdeler Namlı masal sevdalıları Evvel zaman içinde Kalbur saman ölür Kubbelerde uğuldar baki Çeşmelerden akar sinan An gelir -la ilahe illallah- Kanuni süleyman ölür Görünmez bir mezarlıktır zaman Şairler dolaşır saf saf Tenhalarında şiir söyleyerek Kim duysa & korkudan ölür -tahrip gücü yüksek- Saatli bir bombadır patlar An gelir Attila ilhan ölür