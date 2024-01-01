Ahmet Kaya

An Gelir Şarkı Sözleri
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Gökte bulut, yerde kar seçilmez olmuş dağlar
Ne bir ses, ne bir ışık
Oy lili, oy lili, oy lili ağamsın sen
Paşamsın sen karanlık
Namlular ışıtmaz geceyi, oy lili
Çevirdiler gece vakti dağların gecesiydi
Aslan gibi bir yiğit
Oy lili, oy lili, oy lili ağamsın sen
Paşamsın sen karanlık
Kelepçe ışıtmaz geceyi, oy lili
Vurun beni kemik kemik
Sökün beni tırnak tırnak
Deri deri yüzün beni
Oy lili, oy lili, oy lili
Aslan gibi bir yiğit sevdası da sevda ha
Ne bir ses, ne bir ışık ağamsın sen
Paşamsın karanlık
İşkence ışıtmaz geceyi, oy lili
Oy lili hayran sana yarınlar bayram sana
Karanlığın devleri, cüceleri
Aydınlığın oy lili, oy lili
Gel sallana sallana bir oyana, bir bu yana
Çocukça düşe kalka derlenip toparlana
Oy lili, oy lili
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An Gelir paldır küldür yıkılır bulutlar
Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
O eski, o eski heyecan ölür
An gelir biter muhabbet
Şarkılar susar heves kalmaz
Şataraban ölür
Şarabın gazabından kork
Çünkü fena kırmızıdır
Kan tutar & tutan ölür
Sokaklar kuşatılmış
Karakollar taranır
Yağmurda bir militan ölür
An gelir
Ömrünün hırsızıdır
Her ölen pişman ölür
Hep yanlış anlaşılmıştır
Hayalleri yasaklanmış
An gelir şimşek yalar
Masmavi dehşetiyle siyaset meydanını
Direkler çatırdar yalnızlıktan
Sehpada pir sultan ölür
Son umut kırılmıştır
Kaf dağı’ nın ardındaki
Ne selam artık ne sabah
Kimseler bilmez nerdeler
Namlı masal sevdalıları
Evvel zaman içinde
Kalbur saman ölür
Kubbelerde uğuldar baki
Çeşmelerden akar sinan
An gelir
-la ilahe illallah-
Kanuni süleyman ölür
Görünmez bir mezarlıktır zaman
Şairler dolaşır saf saf
Tenhalarında şiir söyleyerek
Kim duysa & korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek-
Saatli bir bombadır patlar
An gelir
Attila ilhan ölür
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Aklın ermez mahpusluğa
Bahçede sarı ışığa
Aklın ermez mahpusluğa
Bahçede sarı ışığa
On üç tane yaş döküldü
Ranzamdaki yastığıma
Büyüdün yavrum sen de
Hasret sende, sevgi bende
Akşamlar döner geceye
Geceler gebe gündüze
Büyüdün yavrum sen de
Hasret sende, sevgi bende
Akşamlar döner geceye
Geceler gebe gündüze
Karanlığa bakıp durma
Beni orada arama
Ben güneşin içindeyim
Beni sabahlarda ara
Geleceğim bir gün ben de
Sevgi büyüt ellerinde
Akşamlar döndü geceye
Geceler gebe gündüze
Döneceğim bir gün ben de
Sevgi büyüt ellerinde
Akşamlar döndü geceye
Geceler gebe gündüze
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