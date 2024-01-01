Ahmet Kaya

Halkların Kardeşliği Adına Yeni bir dünya için kardeşler Yeni bir dünya için bu kavga Bu kan, bu zulum Yeni bir dünya için kardeşler Yeni bir dünya için bu sabır Bu kin, bu sancı Bu dağlarda vuruldu boyunduruk Kınalı türkülerin boynuna Halkların kardeşliği adına Bu dağlarda deşildi gebe kadınların karnı Bu dağlarda boğazlandı istiklal-i tam Oysa, oysa namlular daha soğumamıştı Ekmeğimiz yoktu, mermimiz yoktu Bin can ile, bir umut ektiğimiz Toprağımız yok Dağlar gibi yığıldı ölüler Ve ayaklar altında namusumuz Lanetlenmiş, aç çoluk çocuk Kadınlarımız davarlarımız Haldan bilmez Geçit vermez kanlı zilan Of, of, of, of be Tifüs ve kanser Ve siyatik, ve difteri Kalp yetersizliği ülser vesaire Ve cümle illeti muzır haşeratın Bir de açlık Bir de zulum Bir de zindanlar Issız bir uğultudur doğanın padişahı Fideler cılız Dağlarda umudun hazin sancısı Toprağın bağrında tohum Kan revan içindedir Ve kan revan içindedir Kan revan içindedir türkülerimiz Kış günüdür güller açmaz Dallarda bülbüller ötmez Can arzular elim yetmez Vah, vah, vah lımın Bırindarım, içerden İçerden yar içerden Kes bağrım yar içerden İşte namus İntiharı düşünür kederinden Ve bu boş tencerenin Onulmaz kahrı Utanır kendi kendinden Birebir vermeyen toprak Karasaban, yaşlı öküz Sebi sübyan, aç susuz Ne giden, ne beklenen var Ve dağlarda Çırılçıplak, çırılçıplak Çırılçıplak eşkıyalar

Bir De Sen Gitme Akşamlar böyle biter Hep böyle dertli biter Evli evine gider Kuşlar yuvaya döner Akşamlar böyle biter Hep böyle dertli biter Evli evine gider Kuşlar yuvaya döner Bir de sen gitme Bir de sen gitme Bir de sen gitme içimden Yaralıyam ben Bir de sen gitme Bir de sen gitme Bir de sen gitme içimden Yaralıyam ben Giden bu yolculardan En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar çok yalnızım Giden bu yolculardan En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar çok yalnızım Giden bu yolculardan En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar çok yalnızım Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana Bir tek sen anla

Dağlarda Ölmek İsterim Ömrümde nice sızı var Kışların önü yazı var Ömrümde nice sızı var Kışların önü yazı var Kalbim kuşatmalarda dar Dağlarda ölmek isterim Kalbim kuşatmalarda dar Dağlarda ölmek isterim Verilir hiç tutulmaz söz Her yanımda bin namert göz Verilir hiç tutulmaz söz Her yanımda bin namert göz Gardaşlarım olmuş bir köz Dağlarda ölmek isterim Gardaşlarım olmuş bir köz Dağlarda ölmek isterim Oy dağlar oy dağlar Uzaklarda yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Ben ateşten hınçtan doğdum Zamansız solan gül oldum Ben ateşten hınçtan doğdum Zamansız solan gül oldum Üç beş kuruşa kul oldum Dağlarda ölmek isterim Üç beş kuruşa kul oldum Dağlarda ölmek isterim Kaç bahar ağladım kaldım Derin hasretlerde yandım Kaç bahar ağladım kaldım Derin hasretlerde yandım Kentler zalimdi dayandım Dağlarda ölmek isterim Kentler zalimdi dayandım Dağlarda ölmek isterim Oy dağlar oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Uzaklarda yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Oy dağlar oy dağlar Uzaklarda yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Evde bekleyen yarim mi var Oy dağlar oy oy dağlar Uzaklarda yarim mi var

Benden Selam Söyleyin Yağmurdan çıkar gelirdim Başımı, öne eğerdim Yağmurdan çıkar gelirdim Başımı, öne eğerdim İşsizdim biliyordun Çaresizdim biliyordun Yine de çok seviyordun İşsizdim biliyordun Çaresizdim biliyordun Yine de çok seviyordun, ya sonra? Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Tutsakmış da ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı gözlerime Unutamadım, unutamadım Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Tutsakmış da ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı gözlerime Unutamadım, unutamadım Acı tatlı günlerimiz Oldu elbette Acı tatlı günlerimiz Oldu bizim de Anlatırdım gülerdin Gözlerimden öperdin Bu günler geçecek derdin Anlatırdım gülerdin Gözlerimden öperdin Bu günler geçecek derdin, ya sonra? Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Hapismiş de ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı gözlerime Unutamadım, unutamadım Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Hapismiş de ne olmuş Demiş birisine Benden selam söyleyin O nazlı sevgiliye Unutamadım, unutamadım