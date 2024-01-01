Ahmet Kaya

Haramiler Yel eser yücelerden Türküler hecelerden Yel eser yücelerden Türküler hecelerden Göz değil yaylım ateş Sürmesi gecelerden Göz değil yaylım ateş Sürmesi gecelerden Olta attım ipi yok Balta tuttum sapı yok Nere gitmiş bu evler Pencere var, kapı yok Oy bahçeler bahçeler Bahçede kuzu meler Oy bahçeler bahçeler Bahçede kuzu meler Vura vura götürdü Yavrumu haramiler Vura vura götürdü Yavrumu haramiler Gelen gitti, gelen gitti Ağlayan gülen gitti Yerle yeri toprak bozuk Gül ektim diken bitti Soba kurdum tütüyor Tütün gül tutuyor Soba kurdum tütüyor Tütün gül tutuyor Düştü düşman nalına Taş zindanda yatıyor Düştü düşman nalına Taş zindanda yatıyor

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne

Alnında Dağ Ateşi Alnını dağ ateşiyle ısıtan dostum Yüzünü kan ile yıkayan dostum Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül Benim yüreğimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende uğultuyla büyüyen sessizlik Ellerimde patlamaya sabırsız mavzer olsun Başını omuzuma yasla Göğsümde taşıyayım seni Gövdem gövdene Gövdem gövdene Gövdene can olsun

Haçan, Ölesim Gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Çatal şimşek çakanda Yağmur perde çekende Derya göğe çıkanda Haçan ölesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Çatal şimşek çakanda Yağmur perde çekende Derya göğe çıkanda Haçan ölesim gelir, gelir, gelir

Bir Veda Havası Vakit tamam seni terk ediyorum Bütün alışkanlıklardan öteye (x2) Yorumsuz bir hayatı seçiyorum Doymadım inan kanmadım sevgiye. (x2) Korkulu geceleri sayar gibi Birdenbire bir yıldız kayar gibi Ellerim kurtulacak ellerinden Bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. (x2) Aşksa bitti gül ise hiç dermedik Bul kendine kuytularda hadi dal (x2) Seninle bir bütün olabilirdik Hoşçakal gözümün nuru, hoşçakal Hoşçakal canımın içi, hoşçakal. Seninle bir bütün olabilirdik Hoşçakal gözümün nuru, hoşçakal Hoşçakal gözümün nuru, hoşçakal Vakit tamam seni terk ediyorum Bu incecik bir veda havasıdır (x2) Parmak uçlarına değen sıcaklığı İncinen bir hayatın yarasıdır. (x2) Kalacak tüm izlerin hayatımda Gözümden bir damla yaş aktığında Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan Kan tarlası gelincik şafağında. (x2) Ölümse korktun savaşsa hep kaçtın Vur kendini korkularda hadi al (x2) Sen bir suydun sen bir ilaçtın Hoşçakal canımın içi, hoşçakal Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal Sen bir suydun sen bir ilaçtin Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal... Hoşçakal canımın içi, hoşçakal..