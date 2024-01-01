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7/24 Dinle Yorgun Demokrat

Yorgun Demokrat Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Yorgun Demokrat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Yorgun Demokrat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorgun Demokrat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Yorgun Demokrat

  • Haramiler

  • Hani Benim Gençliğim

  • Alnında Dağ Ateşi

  • Yorgun Demokrat

  • Kılıç Balığının Öyküsü

  • Haçan, Ölesim Gelir

  • Unutulmayanlara

  • Tut Ki Gecedir

  • Yaşamadın Sen

  • Bir Veda Havası

  • Bu Gala Daşlı Gala

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