Ahmet Kaya

Gel gör beni gör içerden Bak ne haldeyim Gel gör beni gör içerden Bak ne haldeyim Duvarda resmin elimde sigaram Gör ne haldeyim Haydi haydi gül Haydi haydi gül Haydi haydi gül Haydi sen de Haydi haydi gül Haydi haydi gül Haydi haydi gül Üzülme İşte görüş günündeyiz Gör ne haldeyim İşte görüş günündeyiz Gör ne haldeyim Yürekte yangın yürekte sevdan Gör ne haldeyim Haydi haydi gül Haydi haydi gül Haydi haydi gül Haydi sen de Haydi durma git Bakma öyle git Haydi haydi git Haydi sen de Haydi durma git Bakma öyle git Haydi haydi git Haydi sen de Haydi durma git Bakma öyle git Haydi haydi git Haydi sen de Haydi durma git Bakma öyle git

Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana Acılara yeten gücüm Mektuplara yetmedi Demirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana İçli mektuplar gelmesin Kavuşmaz uzaklardan Yanık mektuplar gelmesin Kavuşmaz dostluklardan Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Haydi git güle güle Güle güle sana Haydi git güle güle Güle güle sana Zincirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Demirlere yeten gücüm Mektuplara yetmedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi Bu ne biçim sevgi Nasıl kardeşlik Bu nasıl dostluk Bu ne beter sevda Benim aklım ermedi Benim aklım ermedi