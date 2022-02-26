Ahmet Kaya

Sen benim hiçbir şeyimsin Yazdıklarımdan çok daha az Sen benim hiçbir şeyimsin Yazdıklarımdan çok daha az *** Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz *** Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Lüzumundan fazla beyaz *** Sen benim hiçbir şeyimsin Varlığın anlaşılmaz Sen benim hiçbir şeyimsin Yokluğum anlaşılmaz Sen benim hiçbir şeyimsin Varlığın anlaşılmaz *** Sen benim hiçbir şeyimsin Yabancı bir şarkı gibi yarım Sen benim hiçbir şeyimsin Yabancı bir şarkı gibi yarım *** Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin *** Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak Hiç kimse misin, ki nesin *** Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin Uykumun arasında Çocukluk sesimsin Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin *** Galiba eski liman üzerindesin Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak Dudaklarınla cama çizdiğin En fazla sonbahar otellerinde Üniversiteli bir kız uykusu bulmak Yalnızlığı öldüresiye çirkin Sabaha karşı öldüresiye korkak Kulağı çabucak telefon zillerinde Sen benim hiçbir şeyimsin Hiçbir sevişmek yaşamışlığım Henüz boş bir roman sahifesinde Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Ne çok çığlıkların silemediği Zaten yok bir tren penceresinde Hiç kimse misin, bilmem ki nesin Uykumun arasında çağırdığım Çocukluk sesimle ağlayarak Sen benim hiçbir şeyimsin