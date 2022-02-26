Hiçbir Şeyimsin Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Hiçbir Şeyimsin
Tüm Şarkıları
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Sen benim hiçbir şeyimsin
Yazdıklarımdan çok daha az
Sen benim hiçbir şeyimsin
Yazdıklarımdan çok daha az
***
Hiç kimse misin, bilmem ki nesin
Lüzumundan fazla beyaz
Hiç kimse misin, bilmem ki nesin
Lüzumundan fazla beyaz
***
Hiç kimse misin, bilmem ki nesin
Lüzumundan fazla beyaz
Hiç kimse misin, bilmem ki nesin
Lüzumundan fazla beyaz
***
Sen benim hiçbir şeyimsin
Varlığın anlaşılmaz
Sen benim hiçbir şeyimsin
Yokluğum anlaşılmaz
Sen benim hiçbir şeyimsin
Varlığın anlaşılmaz
***
Sen benim hiçbir şeyimsin
Yabancı bir şarkı gibi yarım
Sen benim hiçbir şeyimsin
Yabancı bir şarkı gibi yarım
***
Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak
Hiç kimse misin, ki nesin
Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak
Hiç kimse misin, ki nesin
***
Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak
Hiç kimse misin, ki nesin
Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak
Hiç kimse misin, ki nesin
***
Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin
Uykumun arasında
Çocukluk sesimsin
Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin
***
Galiba eski liman üzerindesin
Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak
Dudaklarınla cama çizdiğin
En fazla sonbahar otellerinde
Üniversiteli bir kız uykusu bulmak
Yalnızlığı öldüresiye çirkin
Sabaha karşı öldüresiye korkak
Kulağı çabucak telefon zillerinde
Sen benim hiçbir şeyimsin
Hiçbir sevişmek yaşamışlığım
Henüz boş bir roman sahifesinde
Hiç kimse misin, bilmem ki nesin
Ne çok çığlıkların silemediği
Zaten yok bir tren penceresinde
Hiç kimse misin, bilmem ki nesin
Uykumun arasında çağırdığım
Çocukluk sesimle ağlayarak
Sen benim hiçbir şeyimsin