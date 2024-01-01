Ağlama Bebeğim Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
Ağlama Bebeğim
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Bir güneşti gördüğüm dağlar ardında
Uzanıp gittiğim yollar ateşti sanki
Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda
Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki
Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda
Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki
Bir volkandı içimizde coşan nehirler
Coştukça umutlar hep taşardı sanki
Bir volkandı içimizde coşan nehirler
Coştukça umutlar hep taşardı sanki
Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor
Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor
Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor
Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor
İşte bizim hikayemiz hep böyle gider
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider
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Geçmedi yare sözümüz
Yollarda kaldı gözümüz
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş kara yazımız ey
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş kara yazımız ey
Çiçekler açılmaz oldu
Pınarlar içilmez oldu
Yar bize gülmez oldu
Böyleymiş kara yazımız ey
Yalnız ona yar demiştik
Onda bir şey var demiştik
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız ey
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız ey
Hey gönül gene bu gece
Kederim geceden yüce
Gel susalım beraberce
Böyleymiş kara yazımız ey
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Saat saat 21'i vuranda
Burada kan panalar çalardı
Burada
Burada hasret ve dert
Sen nerdeydin
Bugün
Bugün görüş günümüz
Herkes geldi sen nerdeydin
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Tam yüzyıl
Tam yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli
Gözlerin içimde durmayalı
Dokunmayalı sıcaklığına karnının
Tam yüzyıldır bekler beni bu şehirde bir kadın
Dokunmayalı sıcaklığına karnının
Gözlerinin içine girmeyeli
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
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Bırak beni gayri uçam
Uçam da yollara göçem
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Kuş ehline durak olmaz
Durur ise yüzüm gülmez
Ben uçmasam bahar gelmez
Gonca güllere, güllere
Ben uçmasam bahar gelmez
Gonca güllere, güllere
Bir gün gelir ben giderim
Yedi iklim, yurdum yerim
Bellenmeyen türkülerim
Düşer dillere, dillere
Bellenmeyen türkülerim
Düşer dillere, dillere
Bırak beni gayri uçam
Uçam da yollara göçem
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
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