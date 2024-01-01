Ahmet Kaya

Hikayemiz Bir güneşti gördüğüm dağlar ardında Uzanıp gittiğim yollar ateşti sanki Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki Bir volkandı içimizde coşan nehirler Coştukça umutlar hep taşardı sanki Bir volkandı içimizde coşan nehirler Coştukça umutlar hep taşardı sanki Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor İşte bizim hikayemiz hep böyle gider Umutlar hep gecelerde yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Umutlar hep gecelerde yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Umutlar hep gecelerde yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider

Kara Yazı Geçmedi yare sözümüz Yollarda kaldı gözümüz Yere sürüldü yüzümüz Böyleymiş kara yazımız ey Yere sürüldü yüzümüz Böyleymiş kara yazımız ey Çiçekler açılmaz oldu Pınarlar içilmez oldu Yar bize gülmez oldu Böyleymiş kara yazımız ey Yalnız ona yar demiştik Onda bir şey var demiştik O bizi anlar demiştik Böyleymiş kara yazımız ey O bizi anlar demiştik Böyleymiş kara yazımız ey Hey gönül gene bu gece Kederim geceden yüce Gel susalım beraberce Böyleymiş kara yazımız ey

Aynı Daldaydık Saat saat 21'i vuranda Burada kan panalar çalardı Burada Burada hasret ve dert Sen nerdeydin Bugün Bugün görüş günümüz Herkes geldi sen nerdeydin Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Tam yüzyıl Tam yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli Gözlerin içimde durmayalı Dokunmayalı sıcaklığına karnının Tam yüzyıldır bekler beni bu şehirde bir kadın Dokunmayalı sıcaklığına karnının Gözlerinin içine girmeyeli Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık