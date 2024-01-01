Ahmet Kaya

Nedir bu başımdaki felaket Kırk yıldır sefalette bu Ahmet Kefenimi alın dikin bi' zahmet Gömün beni gömün beni bir başıma Nedir bu başımdaki felaket Kırk yıldır sefalette bu Ahmet Kefenimi alın dikin bi' zahmet Gömün beni gömün beni bir başıma Elimde değil Elimde değil Elimde değil Susamıyorum Elimde değil Elimde değil Elimde değil Elimde değil susamıyorum Hele bir ışıklar sönsün Hele bir kapansın kapılar Sular durulsun Bıçak atacağım daha 12'den Kısa devre yapsın kalbim Ellerim inatla dökülsün cigaraya Dağlarda ay büyüsün Sular köpürsün Sen beni o zaman gör Hele küssün meydanlar Dehşetin oğlu gülsün Ağır bir köpek karanlığı Ve tüm mayınlar patlasın Sen beni o zaman gör Kaldırımlara yağmur dökülsün Dağılsın dişlerimde gülüşler Kaybettiklerim bir dönsün Sen beni o zaman gör Yalnızlık ne demek Kül olsun uykular Kuşlar silinsin gözlerimden Sen beni o zaman gör Saçlarımda kırılsın kar Baştan çizilsin uçurumlar Kırılsın camlar Sen beni o zaman gör Nedir bu başımdaki felaket Kırk yıldır sefalette bu Ahmet Kefenimi alın dikin bi' zahmet Gömün beni gömün beni bir başıma Nedir bu başımdaki felaket Kırk yıldır sefalette bu Ahmet Kefenimi alın dikin bi' zahmet Gömün beni gömün beni bir başıma Nedir bu başımdaki felaket Kırk yıldır sefalette bu Ahmet Kefenimi alın dikin bi' zahmet Gömün beni gömün beni bir başıma

Aah Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Aah Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Aah Her zaman sen yalancı ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Aah Her zaman sen yalancı ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Aah Nerede o mis gibi leylaklar Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için *** Aah Nerede o mis gibi leylaklar Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için

Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Sevince ölesiye sevilir kalınırdı Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen of Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Üşürdü ömrümüz saçakta kuşlar gibi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı hey yar beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek