Ahmet Kaya

İçerden çıkacak birazdan adam Yılların tortusu çökmüş yüzüyle Alnını güneşe serecek adam Uykusuz ranzalar suskun voltalar Geride kalacak ve ah hüzünle Bir kül gibi savrulup gülecek adam Kar yağmıştır sardunyanın üstüne Anılar toza toza bulanmıştır Kitaplar sobada yanmış Ah sazlar duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır Kitaplar sobada yanmış Ah sazlar duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır İçerden çıkacak birazdan adam Yıpranmış bavulu, hantal sesiyle Kendini yollara vuracak adam Yüz çeviren dostlar sinsi tavırlar Açığa çıkacak ve ah kendiyle Bir ince hesabı görecek adam Susamıştır tebessümün seyrine Saçları hiçbir gün okşanmamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır Bir ihtilal kadar yalnız Ah, vefanız kadar yanlış Mümkünse farz edin yaşamamıştır