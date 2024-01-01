İçeriden Çıkan Adam Şarkı Sözleri
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Ahmet Kaya
İçeriden Çıkan Adam
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İçerden çıkacak birazdan adam
Yılların tortusu çökmüş yüzüyle
Alnını güneşe serecek adam
Uykusuz ranzalar suskun voltalar
Geride kalacak ve ah hüzünle
Bir kül gibi savrulup gülecek adam
Kar yağmıştır sardunyanın üstüne
Anılar toza toza bulanmıştır
Kitaplar sobada yanmış
Ah sazlar duvarda kalmış
Güzelim şarkılar yağmalanmıştır
Kitaplar sobada yanmış
Ah sazlar duvarda kalmış
Güzelim şarkılar yağmalanmıştır
İçerden çıkacak birazdan adam
Yıpranmış bavulu, hantal sesiyle
Kendini yollara vuracak adam
Yüz çeviren dostlar sinsi tavırlar
Açığa çıkacak ve ah kendiyle
Bir ince hesabı görecek adam
Susamıştır tebessümün seyrine
Saçları hiçbir gün okşanmamıştır
Bir ihtilal kadar yalnız
Ah, vefanız kadar yanlış
Mümkünse farz edin yaşamamıştır
Bir ihtilal kadar yalnız
Ah, vefanız kadar yanlış
Mümkünse farz edin yaşamamıştır
Bir ihtilal kadar yalnız
Ah, vefanız kadar yanlış
Mümkünse farz edin yaşamamıştır
Bir ihtilal kadar yalnız
Ah, vefanız kadar yanlış
Mümkünse farz edin yaşamamıştır