Ahmet Kaya

İçimde Ölen Biri Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş, insanlar susmuş İçimde ölen biri var Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm Gideceğim, son olsun Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme, korkular Her an başka biçimde Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş, insanlar susmuş İçimde ölen biri var Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va-va-va Va-va-va, vay, va-va, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay Va-va-va, vay, va-va

Dokunma Yanarsın Çocukluğum çıraklıkta geçti, Kir-pas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, mitinglerde. Hapse erken düştüm, Copla erken tanıştım, Küçük voltalardan bıktım usandım! Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, Adımlarımı saymadan, Geriye dönüp bakmadan, Usanmadan, bıkmadan, Deli taylar gibi koşmak istiyorum! Ve görüyorsun ki; Aşkı beceremiyorum... Beni kendi halime bırak, yavrucuğum, Ben yolumu nasıl olsa bulurum... Upuzun çayırlarda, Yalınayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgâra konuk, Yüzüm dağlara dönük... Göğsümün çeperini, Ölümle sınayan esaret, Ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret; Kıyasıya vuruşsun istiyorum! Koşmak... koşmak istiyorum, sevgilim Dönemezsem, affet... Firari gecelerin azmanı olmuşum, Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur... Dokunma bana, çıldırırsın! Dokunma bana, ellerin tutuşur! Koşmak istiyorum; Eksozların, molozların, Yağmaların kıyısından. Onca insafsızlıkların, Onca haksızlıkların, Manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından... Kimseye ve hiçbir şeye değmeden, Ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum! Koşmak istiyorum; Şiirimin ve yumruğumun namusuyla... Kavgaya karışmadan, tutuklanmadan Ve küfür etmeden Kafamı kırarcasına koşmak istiyorum!. Avucunu son bir defa, Ağlamadan tutmak istiyorum; Gözlerim yüzüne küskün, Sazım sevgine suskun... Saati ayrılığa kurmuşum, Olmaz teslimiyet! Ziyan aklımı senle bozmuşum, İçerim felâket!. Kurşunlara geleyim istiyorum, Ölmek... ölmek istiyorum, sevgilim Sağ kalırsam, affet!. Firari acıların uzmanı olmuşum, Bütün telsizlerde adım okunur; Beni bir korkak bile vurur... Dokunma bana, fişlenirsin!. Dokunma bana, sen de yanarsın!.

Böyle Bir Sevmek Ne kadınlar sevdim zaten yoktular Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir Azıcık okşasam sanki çocuktular Bıraksam korkudan gözleri sislenir Azıcık okşasam sanki çocuktular Bıraksam korkudan gözleri sislenir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Hayır, sanmayın ki beni unuttular Hâlâ ara sıra mektupları gelir Gerçek değildiler, birer umuttular Eski bir şarkı, belki bir şiir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Yalnızlıklarımda elimden tuttular Uzak fısıltıları içimi ürpertir Sanki gökyüzünde bir buluttular Nereye kayboldular şimdi kim bilir Sanki gökyüzünde bir buluttular Nereye kayboldular şimdi kim bilir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Hayır, sanmayın ki beni unuttular Hâlâ ara sıra mektupları gelir Gerçek değildiler, birer umuttular Eski bir şarkı, belki bir şiir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir

Bir Anka Kuşu Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi Yüzlerce demir tetik aynı anda gerildi Anne, beni söğüdün gölgesinde vurdular Öpmeye kıyamadığın oğlun yere serildi. Üşüştü birer birer çakallar üzerime, Üşüştü her bir yandan göğsüme, ciğerime. Anne, beni leş gibi yiyip talan ettiler, Teşhis edilmek için savurdular önüne. "Yeryüzündeki acıların Hepsini, hepsini tattım Heder oldum, ekmeğime tütün kattım Beni milyon kere yaktılar üst üste Bir Anka kuşu gibi anne Kendimi külümden yarattım." Geceler tanır beni; konarım göçerim ben Geceler tanır beni; kan damlar içerim ben Anne, sen beni unut karanlığın bağrında Kırmızılar ekerim, siyahlar biçerim ben. Suçüstü yakalandım bölüşürken kalbimi Suçüstü, kelepçeyle yardılar bileğimi Anne, ben diyar diyar umudun savaşçısı Bir tutam sevgi için dağladım gözlerimi. "Promethus' tum, çiviyle çakılırken taşlara Ciğerimi kartallara yedirdim Spartaküs'tüm, köleliğin çığlığında Aslanlara yem oldum, tükendim Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum Kerbela çölünde Hüseyin Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu Tanrılardan ateş çaldım Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir Anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi Kendimi külümden yarattım."

Biz Üç Kişiydik Biz üç kişiydik; Bedirhan, Nazlıcan ve ben Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek... Adımız bela diye yazılmıştı dağlara taşlara Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi Yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında, uzak çakal sesleri Yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan' ı, Ateşböcekleriyle bir oldu kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, Kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi... Oy Nazlıcan vahşi bayırların maralı Nazlıcan saçları fırtınayla taralı Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine Oy Nazlıcan... oy canevinden yaralı. Nazlıcan serin yayla çiçeği Nazlıcan deli dolu heyecan Göğsümde bir sevda kelebeği Nazlıcan ah Nazlıcan... Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik Geçip gittik, parka ve yürek paramparça Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik, Geçip gittik, Nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca Titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine Göğsümü çatlatırken nabzımın tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu, birazdan uyanacaktı, Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna ah O da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan; katran gecelerin heyulası, Ey Bedirhan; kancık pusuların belası Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana... Ey Bedirhan ey mezarı kartal yuvası. Bedirhan mor dağların kaçağı Bedirhan mavi gözleri şahan Zulamda suskun gece bıçağı Bedirhan ah Bedirhan. Biz üç kişiydik Üç intihar çiçeği Bedirhan, Nazlıcan ve ben Suphi...