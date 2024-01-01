Ahmet Kaya

İyimser Bir Gül Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm ay yar Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm ay yar Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı Su bulanınca Meydanlarda sesin, sesin, sesin yırtılınca Hiç dostun kalmayınca Sarsılmış bir ömrün basamaklarından Görüşmeye gel ne olur İyimser bir gül olsun dudaklarında İyimser bir gül olsun dudaklarında İyimser bir gül olsun dudaklarında Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ay yar Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ay yar Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı Kan bulaşınca Yangınlarda yüzün, yüzün, yüzün harlaşınca Saçların tutuşunca Zorlanmış bir hükmün tutanaklarından Görüşmeye gel ne olur İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında

Doğum Günü Vaytle, vaytle Vaytle vay, vay, vay Vaytle vay *** İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum *** İstesen de yanına gelemiyorum Tutsam şu karanlığı Tutsam da yırtsam Ah elim tutuşmasa, elini tutsam Susmasan konuşsan, sesini duysam Tutsam güzel yüzünü, bağrıma bassam *** Doğum günüm gülüm Doğum günüm gülüm Doğum günüm diyorsun Doğum günüm gülüm Doğum günüm bugün Doğum günüm diyorsun *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce

Amanın Minnoş Dağda keklik avlarım Tabancamı yağlarım Ben bir garip oğluyum Gençliğime yanarım Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Yine oldu akşamlar Eğleniyor gakkoşlar Vay benim deli gönlüm Nerelerde akşamlar Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Zalim ağlattı beni Derde bağlattı beni En yoksul günlerimde Bıraktı gitti beni Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş

Gökyüzü Geçiyor önümden sirenler içinde Ah eller üstünde, çiçekler içinde Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü, türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü, türküler içinde. ** Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut coplanırken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken ** Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. ** Beni tez saldılar o kaldı içerde Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde Beni tez saldılar o kaldı içerde Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. ** Gazete de çıktı üç satır yazıyla Uzamış sakalı çatlamış sazıyla Gazete de çıktı üç satır yazıyla Uzamış sakalı çatlamış sazıyla Birileri ona, ölmedin, diyordu Ölüm yanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona, ölmedin, diyordu Ölüm yanında hüzünle gülüyordu. ** Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.

Birazdan Kudurur Deniz Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından Üst üste fışkıran rüzgârlar Bir intikam gibi saldırınca üstüne Yüzüne şarkılar çarpar Yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın Sen artık, Sen artık buralarda duramazsın. Artık sazın bağrı mı olur, Kimsenin bilmediği bir ağrı mı, Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar Seni alır kullanır, seni alır kullanır Santim santim çürürsün. Bazen bir uçurum kalır, Bazen de martıların ardından Velvele koparan bir leş kalır, Bir intihar gibi puşt olunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, Sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü, Hiçbir sözü kaldıramazsın.

Bu Yalnızlık Benim Sana bir gün bu mektubum ulaşır Açarsın ah eline kan bulaşır Çürür bir yerlerde çırılçıplak cesedim Sedyeyle taşınır kan çiçekleri Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır Nazlı ırmak boylarından, ılık rüzgârlarla geldim Çiçek istediler verdim, şarkı dediler söyledim Ömrümün yarısı kavgayla geçti Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim Beni bir gün bu şarkıyla anarsın İçinden kopar bir tel ağlarsın Gecikmiş bir vefa kalıntısıyla Polis kaydından sildirip adımı Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın Darmadağın bir evden sabah ezanıyla çıktım Denizler üstüme gelmeyin Kuşlar ne olur didişmeyin Şarkımı esmer bir hasrete sundum Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin