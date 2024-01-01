Ahmet Kaya

Kaçak Ve Anne Uçtum ateş üstüne Dağlansın diye sızım Uçtum ateş üstüne Dağlansın diye sızım Sorma halim ne olur Yoruldum anlamsızım Sorma halim ne olur Yoruldum anlamsızım Yağmur doldu içime Açım sigarasızım Yağmur doldu içime Açım sigarasızım Uyuyor musun anne Ben geldim vefasızın Uyuyor musun anne Ben geldim vefasızın Suç oldu suç üstüne Her şarkım her yazım Vuruştum türkülerle Kanla beslendi sazım Suç oldu suç üstüne Her şarkım her yazım Vuruştum türkülerle Kanla beslendi sazım Bir rüzgarın önünde Kaçağım kuralsızım Bir rüzgarın önünde Kaçağım kuralsızım Duyuyor musun anne Yalnızım çok yalnızım Duyuyor musun anne Yalnızım çok yalnızım Ah dağılsam dizine Uyusam doymaksızın Ah dağılsam dizine Uyusam doymaksızın Sabah olmasa gece Kaçmasam dermansızım Sabah olmasa gece Kaçmasam dermansızım Sür beni gül yüzüne Gitsem de kalsın sızım Ağlıyor musun anne Gidiyor hayırsızın Sür beni gül yüzüne Gitsem de kalsın sızım Ağlıyor musun anne Gidiyor hayırsızın

Doğum Günü Vaytle, vaytle Vaytle vay, vay, vay Vaytle vay *** İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum İnsanların yüzlerini göremiyorum Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum *** İstesen de yanına gelemiyorum Tutsam şu karanlığı Tutsam da yırtsam Ah elim tutuşmasa, elini tutsam Susmasan konuşsan, sesini duysam Tutsam güzel yüzünü, bağrıma bassam *** Doğum günüm gülüm Doğum günüm gülüm Doğum günüm diyorsun Doğum günüm gülüm Doğum günüm bugün Doğum günüm diyorsun *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce *** Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakollar beni alır, sorgular gecelerce Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce

Amanın Minnoş Dağda keklik avlarım Tabancamı yağlarım Ben bir garip oğluyum Gençliğime yanarım Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Yine oldu akşamlar Eğleniyor gakkoşlar Vay benim deli gönlüm Nerelerde akşamlar Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Zalim ağlattı beni Derde bağlattı beni En yoksul günlerimde Bıraktı gitti beni Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş

Gökyüzü Geçiyor önümden sirenler içinde Ah eller üstünde, çiçekler içinde Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü, türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü Aslan gibi göğsü, türküler içinde. ** Rastlardım avluda hep volta atarken Cigara içerken yahut coplanırken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi Çocukça sevdiği çiçeği sularken ** Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. ** Beni tez saldılar o kaldı içerde Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde Beni tez saldılar o kaldı içerde Çok sonra duydum ki Yozgat' ta sürgünde Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. ** Gazete de çıktı üç satır yazıyla Uzamış sakalı çatlamış sazıyla Gazete de çıktı üç satır yazıyla Uzamış sakalı çatlamış sazıyla Birileri ona, ölmedin, diyordu Ölüm yanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona, ölmedin, diyordu Ölüm yanında hüzünle gülüyordu. ** Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar Yaraldığım yerde kalan sazı kadar.

İyimser Bir Gül Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm ay yar Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm Birden bire duvar birden bire gece yarısı Uyandım seni düşündüm ay yar Ay göğsümün, ay göğsümün sol yarısı Su bulanınca Meydanlarda sesin, sesin, sesin yırtılınca Hiç dostun kalmayınca Sarsılmış bir ömrün basamaklarından Görüşmeye gel ne olur İyimser bir gül olsun dudaklarında İyimser bir gül olsun dudaklarında İyimser bir gül olsun dudaklarında Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ay yar Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ben Ara sıra mahşer ara sıra yaşama hırsı Dert etme iyiyim ay yar Ay hüznümün, ay hüznümün tütün sarısı Kan bulaşınca Yangınlarda yüzün, yüzün, yüzün harlaşınca Saçların tutuşunca Zorlanmış bir hükmün tutanaklarından Görüşmeye gel ne olur İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında İyimser bir gül açsın yanaklarında

Birazdan Kudurur Deniz Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından Üst üste fışkıran rüzgârlar Bir intikam gibi saldırınca üstüne Yüzüne şarkılar çarpar Yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın Sen artık, Sen artık buralarda duramazsın. Artık sazın bağrı mı olur, Kimsenin bilmediği bir ağrı mı, Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar Seni alır kullanır, seni alır kullanır Santim santim çürürsün. Bazen bir uçurum kalır, Bazen de martıların ardından Velvele koparan bir leş kalır, Bir intihar gibi puşt olunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, Sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü, Hiçbir sözü kaldıramazsın.

Bu Yalnızlık Benim Sana bir gün bu mektubum ulaşır Açarsın ah eline kan bulaşır Çürür bir yerlerde çırılçıplak cesedim Sedyeyle taşınır kan çiçekleri Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır Adımların, adımların, adımların birbirine dolaşır Nazlı ırmak boylarından, ılık rüzgârlarla geldim Çiçek istediler verdim, şarkı dediler söyledim Ömrümün yarısı kavgayla geçti Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim Ben böyle, ben böyle, ben böyle yalnızlık görmedim Beni bir gün bu şarkıyla anarsın İçinden kopar bir tel ağlarsın Gecikmiş bir vefa kalıntısıyla Polis kaydından sildirip adımı Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın Pencerenin, pencerenin, pencerenin buğusuna yazarsın Darmadağın bir evden sabah ezanıyla çıktım Denizler üstüme gelmeyin Kuşlar ne olur didişmeyin Şarkımı esmer bir hasrete sundum Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin Bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık benim ilişmeyin

Çek Mustafa çek Genç kadınları kültürümüzle etkiledikten sonra Vesta kızlarını rahibelere saldırdıktan sonra Leylakları yaktıktan bulutları gömdükten sonra Elimize ne geçti Elimize ne geçti Akademide bi koltuk ve bir de çek defteri Akademide bi koltuk ve bir de çek defteri Çek Mustafa çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek Çek Mustafa çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek Çek Mustafa çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle ahkam kesmekle mi geçecek Çek Mustafa çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek A a a a A a a oray A a a A a a oray Gak gı ga gı gak gak gı gak Gak gı ga gı gak gak gı gak A a a oray Oray o oray oray Müzeleri havalara uçurduktan sonra Ün peşinde koşup o kadınla yattığımızı düşledikten sonra Gazetelere geçsin diye adımız yalvar yakar olduktan sonra Elimize ne geçti Elimize ne geçti Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri Çek Mustafa çek çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek Çek Mustafa çek çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle ahkam kesmekle mi geçecek Çek Mustafa çek Çek çek rakı çek Çek bir de benim için akedemik rakı çek Çek çek çek çek Çek çek çek çek Senin ömrün hep böyle çek kesmekle mi geçecek Çek Mustafa çek çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle ahkam kesmekle mi geçecek Çek Mustafa çek çek Çek çek çek çek Senin ömrün hep böyle çek kesmekle mi geçecek Çek Mustafa çek çek Çek çek rakı çek Senin ömrün hep böyle rakı içmekle mi geçecek Çek Mustafa çek çek Çek çek çek çek Senin ömrün hep böyle çek kesmekle mi geçecek

Evlerinin Önü Evlerinin önü mersin Ah sular akar gadınım tersin tersin Ah sular akar gadınım tersin tersin Allah seni bana versin Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Hayda efeler of Evlerinin önü susam Ah su bulsam da gadınım Çevremi yusam Ah su bulsam da gadınım Çevremi yusam Açsam yüzünü baksam doysam Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Al hançeri gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bir danem Kul ben olayım Hayda efeler of

Kardelenler Açınca Bayrakları göndere çeken çocuklar Aç bir destandır kan gölü gruplarda Bir çocuk ağlar ağlar durur Bir ana tandıra düşer kavrulur Bir gelin parmağıyla deşer rahmini Radyoda ince saz ney taksim Büyür çetelerin hıncı Kent ince ince susar Ve korku bir kahpe yaradır içerden işler Vurur hançerini şah damardan ihanet Satarsın ulan satarsın Açılmamış gonca gülünü Gökte yıldız kayınca için yanınca Gözlerin ıslanınca akşam olunca Dön yüzünü dağlara bir mavzer gibi Sabır zorlayınca sel kabarınca Dön yüzünü dağlara bir mavzer gibi Sabır zorlayınca akşam olunca Kar tanesi uçunca çığ tükenince Kardelenler açınca otlar bitince Avucumda ateşle dönerim sana Toprak uyanınca bahar gelince Avucumda ateşle dönerim sana Toprak uyanınca bahar gelince

Kaçakçı Kurban Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir Avcı yaralar kekliği Altuma giden zor gelir Avcı yaralar kekliği Altuma giden zor gelir Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider Çiğnenir ektiğin güller Ah emeklerin boşa gider Çiğnenir ektiğin güller Ah emeklerin boşa gider Lele kurban gülü verin Dönemsem de gülü verin Lele kurban gülü verin Dönemsem de gülü verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin Hey, sırrın vermez bu dağlar, bu dağlar Ah, koynunda kartal besler Ah, geri vermez, geri vermez, geri vermez Geri vermez bu dağlar