Ahmet Kaya

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Akşam olur karanlıklar çökende
Devriyeler adım adım gezen de
Akşam olur karanlıklar çökende
Devriyeler adım adım gezen de
Kar kaplamış solmuş, güller gören de
Sarılıp dallarına öpesim gelir
Kar kaplamış solmuş, güller gören de
Sarılıp dallarına öpesim gelir
San ki gökten kar yerine kan yağıyor
Kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor
San ki gökten kar yerine kan yağıyor
Kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor
Yaşlı gözler ile bana bakıyor
Akan gözyaşını içesim gelir
Yaşlı gözler ile bana bakıyor
Akan gözyaşını içesim gelir
İşte böyle karanlıklar içimde
Devriyeler adım adım gezen de
İşte böyle karanlıklar içimde
Devriyeler adım adım gezen de
Yar uykuda ben yine pencerem de
Doğacak güneşi göresim gelir
Yar uykuda ben yine pencerem de
Doğacak güneşi göresim gelir
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Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz, ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gidecek misin, vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gidecek misin, vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gidecek misin, vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen
-
Gayrı gider oldum gardaşlar
Ve de kızkardaşlar
Gayrı gider oldum gardaşlar
Ve de kızkardaşlar
Gayrı haram bu can bana
Bu sevda bana bu insanlar bana
Bu toprak damlar bu caddeler haram bana
Gayrı haram bu can bana
Bu toprak damlar bu insanlar
Bu ağaçlar bu yollar haram bana
Oğul uşak bir de karım
Kurt bana hastir çeker
Kuş bana yılan bana
Hastir çeker çıyan bana
Lan gardaş bu nasıl yara
Lan gardaş bu nasıl yara
Lan gardaş bu nasıl yara
Lan gardaş bu nasıl yara
Kanar her yerimden
Dövülmüşüm sövülmüşüm kovulmuşum ben
Siktiri çekilmişim yani kendi öz yurdumdan
Çeker giderim
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İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında
Sizlere "Ağlama Bebeğim" kaseti ile başlamıştım, şarkısıyla
Şimdi onu söylemek istiyorum, "Ağlama Bebeğim"
Ağlama, bebek, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Ağlama, bebek, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye?
Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye?
Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye?
Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye?
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Bölüşülmeye hazır
Bir hayat var
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
Ağlama, bebeğim, ağlama sen de
Umut sende, hasret sende
Ağlama, bebeğim, ağlama sen de
Umut sende, yarın sende
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye?
Bu kızgınlık, bu durgunluk, küskünlük niye?
Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye?
Bu küskünlük, bu durgunluk, sıkıntın niye?
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Bölüşülmeye hazır
Bir hayat var
Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Paylaşılmaya hazır
Bir hayat var
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Gülüm gülüm, gülüm gülüm
Akşam oldu bugün yine
Gülüm gülüm, gülüm gülüm
Hava bozdu birden bire
Turuncu gemide yoldaşlar gidiyor
Tüfekleri ellerinde
Turuncu gemide yoldaşlar gidiyor
Tüfekleri ellerinde
Kalk gidelim evimize karlar yağacak
Bugün de böyle geçti sanma yarın neler olacak
Kalk gidelim evimize karlar yağacak
Bugün de böyle geçti gülüm yarın neler olacak
Gülüm gülüm, gülüm gülüm
Hava bozdu birden niye
Gülüm gülüm, gülüm gülüm
Gözündeki bu yaş niye
Turuncu gemi dönmeyecek geri
Gözündeki yaşlar niye
Turuncu gemi dönmeyecek geri
Gözündeki yaşlar niye
Kalk gidelim evimize karlar yağacak
Bugün de böyle geçti amma yarın neler olacak
Kalk gidelim evimize karlar yağacak
Bugün de böyle geçti gözüm yarın neler olacak
Deniz kenarı soğuk
Hem de karanlık basıyor
Havada tam kar havası ha
Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken
Hadi gülüm toparlan gidiyoruz
Yaşamak için ölmek sırası bizde
Gitmeden yetişelim gemiye çabuk
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Rüya, bütün çektiğimiz
Rüya kahrım, rüya zindan.
Nasıl da yılları buldu,
Bir mısra boyu maceram.
Sus, kimseler duymasın.
Duymasın ölürüm ha.
Aymışam yarı gecede
Seni bulmuşam sonra
Sus, kimseler duymasın.
Duymasın ölürüm ha.
Yağar bir yağmur sonra...
Yağıyor yeşil yeşil
Bilmezler nasıl aradık birbirimizi,
Bilmezler nasıl sevdik birbirimizi,
İki yitik hasret,
İki parça can.
Sus, kimseler duymasın
Duymasın ölürem ha
Aymışam yarı gecede
Seni bulmuşam sonra
Sus, kimseler duymasın
Duymasın ölürem ha
Yağar bir yağmur sonra
Yağıyor yeşil yeşil.
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Geçmedi yare sözümüz
Yollarda kaldı gözümüz
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş kara yazımız ey
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş kara yazımız ey
Çiçekler açılmaz oldu
Pınarlar içilmez oldu
Yar bize gülmez oldu
Böyleymiş kara yazımız ey
Yalnız ona yar demiştik
Onda bir şey var demiştik
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız ey
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız ey
Hey gönül gene bu gece
Kederim geceden yüce
Gel susalım beraberce
Böyleymiş kara yazımız ey