Ahmet Kaya

Karanlıkta Akşam olur karanlıklar çökende Devriyeler adım adım gezen de Akşam olur karanlıklar çökende Devriyeler adım adım gezen de Kar kaplamış solmuş, güller gören de Sarılıp dallarına öpesim gelir Kar kaplamış solmuş, güller gören de Sarılıp dallarına öpesim gelir San ki gökten kar yerine kan yağıyor Kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor San ki gökten kar yerine kan yağıyor Kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor Yaşlı gözler ile bana bakıyor Akan gözyaşını içesim gelir Yaşlı gözler ile bana bakıyor Akan gözyaşını içesim gelir İşte böyle karanlıklar içimde Devriyeler adım adım gezen de İşte böyle karanlıklar içimde Devriyeler adım adım gezen de Yar uykuda ben yine pencerem de Doğacak güneşi göresim gelir Yar uykuda ben yine pencerem de Doğacak güneşi göresim gelir

Yakamoz Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz, ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen

Gayri Gider Oldum Gayrı gider oldum gardaşlar Ve de kızkardaşlar Gayrı gider oldum gardaşlar Ve de kızkardaşlar Gayrı haram bu can bana Bu sevda bana bu insanlar bana Bu toprak damlar bu caddeler haram bana Gayrı haram bu can bana Bu toprak damlar bu insanlar Bu ağaçlar bu yollar haram bana Oğul uşak bir de karım Kurt bana hastir çeker Kuş bana yılan bana Hastir çeker çıyan bana Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Kanar her yerimden Dövülmüşüm sövülmüşüm kovulmuşum ben Siktiri çekilmişim yani kendi öz yurdumdan Çeker giderim

Ağlama Bebeğim İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında Sizlere "Ağlama Bebeğim" kaseti ile başlamıştım, şarkısıyla Şimdi onu söylemek istiyorum, "Ağlama Bebeğim" Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Ağlama, bebek, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu suskunluk, bu küskünlük, dargınlık niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, hasret sende Ağlama, bebeğim, ağlama sen de Umut sende, yarın sende Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu kızgınlık, bu durgunluk, küskünlük niye? Dalıp dalıp derinlere düşünmen niye? Bu küskünlük, bu durgunluk, sıkıntın niye? Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Bölüşülmeye hazır Bir hayat var Çok uzakta öyle bir yer var O yerlerde mutluluklar Paylaşılmaya hazır Bir hayat var

Turuncu Gemi Gülüm gülüm, gülüm gülüm Akşam oldu bugün yine Gülüm gülüm, gülüm gülüm Hava bozdu birden bire Turuncu gemide yoldaşlar gidiyor Tüfekleri ellerinde Turuncu gemide yoldaşlar gidiyor Tüfekleri ellerinde Kalk gidelim evimize karlar yağacak Bugün de böyle geçti sanma yarın neler olacak Kalk gidelim evimize karlar yağacak Bugün de böyle geçti gülüm yarın neler olacak Gülüm gülüm, gülüm gülüm Hava bozdu birden niye Gülüm gülüm, gülüm gülüm Gözündeki bu yaş niye Turuncu gemi dönmeyecek geri Gözündeki yaşlar niye Turuncu gemi dönmeyecek geri Gözündeki yaşlar niye Kalk gidelim evimize karlar yağacak Bugün de böyle geçti amma yarın neler olacak Kalk gidelim evimize karlar yağacak Bugün de böyle geçti gözüm yarın neler olacak Deniz kenarı soğuk Hem de karanlık basıyor Havada tam kar havası ha Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken Hadi gülüm toparlan gidiyoruz Yaşamak için ölmek sırası bizde Gitmeden yetişelim gemiye çabuk

Suskun Rüya, bütün çektiğimiz Rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu, Bir mısra boyu maceram. Sus, kimseler duymasın. Duymasın ölürüm ha. Aymışam yarı gecede Seni bulmuşam sonra Sus, kimseler duymasın. Duymasın ölürüm ha. Yağar bir yağmur sonra... Yağıyor yeşil yeşil Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, Bilmezler nasıl sevdik birbirimizi, İki yitik hasret, İki parça can. Sus, kimseler duymasın Duymasın ölürem ha Aymışam yarı gecede Seni bulmuşam sonra Sus, kimseler duymasın Duymasın ölürem ha Yağar bir yağmur sonra Yağıyor yeşil yeşil.