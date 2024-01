Ahmet Kaya

Ağladım gözyaşlarım döndü denize Ben derdimi kimseye söyleyemedim *** Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin *** Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe Yine de bu yangını söndüremedim *** Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin