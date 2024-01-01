Ahmet Kaya

-
Ilgaz Dağlarında çocuk doğurdun sen
Memende süt yoktu
Karla doyurdun sen sen hey
Sardın sarmaladın anam
Sırtına vurdun anam anam
Terketmedin karlı yolları
Sardın sarmaladın anam
Sırtına vurdun anam anam
Terketmedin karlı yolları
Yolda çile çeker
Şerife Bacım hey
Elleri donmuş gözle çekilmez acın hey hey hey hey
Çocuğuna değil değil
Yurduna sancın anam anam
Terketmedin karlı yolları
Çocuğuna değil değil
Yurduna sancın anam anam
Terketmedin karlı yolları
-
Ağladım gözyaşlarım döndü denize
Ben derdimi kimseye söyleyemedim
***
Kurşunlara gelirken arka mahallede
Düştüm de yerlere bir of demedim
Kurşunlara gelirken arka mahallede
Düştüm de yerlere bir of demedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere dövdüler
Adını söylemedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere vurdular
Adını söylemedim
***
Off of of off of of of
Yıkılsın evin
***
Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe
Yine de bu yangını söndüremedim
***
Bağıra bağıra yazdım seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim
Bağıra bağıra yazdım seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere dövdüler
Adını söylemedim
***
Başıma neler geldi sana diyemedim
Beni kaç kere vurdular
Adını söylemedim
***
Off of of off of of of
Yıkılsın evin
-
Biz dağlarda keklik idik
Şimdi bu çöplükte karga olduk
Bizimde boyumuzu aştı bu şehir
Yerlere serildik madara olduk
Bizimde boyumuzu aştı bu şehir
Yerlere serildik madara olduk
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Biz umutlar yolcusuyduk
Rakı sofrasında bir meze olduk
Bizimde harcımız değildi sevmek
Yosmalar içinde kepaze olduk
Bizimde harcımız değildi sevmek
Yosmalar içinde kepaze olduk
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi sana
Bu İstanbul yutar adamı
Demedim mi Haydar, demedim mi söyle
Bu şerefsiz geceler satar adamı
-
Hüseynik'ten çıktım şeher yoluna
Can ağrısı tesir etti koluma
Yaradanım merhamet et kuluna
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne
Telgrafın direkleri sayılmaz
Atik Hanım baygın düştü ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri
Ah yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne
Lütfi gelsin telgrafın başına
Lütfi gelsin telgrafın başına
Bir tel vursun Musul'da gardaşıma
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri ne
Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana cevri
-
Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Elin yine ellerimde
Gözlerin ağlamaklı
Gözyaşlarını sildim anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Gözlerinden akan bendim
Düştüm göğsüne
Söyle canın yandımı anne?
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul anne
Camlar düştü yerlere
Elim, elim kan içinde
Yanıma gel, yanıma anne
İki yanımda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul, beni bul, beni bul anne
-
Ne dağlar yıkılır, ne de duvarlar
Of çeker ağlarım, yetiş nerdesin
Kurumuş pınarlar, gelmez baharlar eyvah, eyvah
Ah eder ağlarım, yetiş nerdesin.
Canım nerdesin sen, gülüm nerdesin sen
Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen. (x2)
Beyaz mintanına, boş yastığına
Yüz sürer ağlarım, yetiş nerdesin
Yandım ateşına, kül oldum yana Allah, Allah
Diz çöker ağlarım, yetiş nerdesin.
Yandım ateşına, kül oldum yana Allah, Allah
Diz çöker ağlarım, yetiş nerdesin.
Canım nerdesin sen, gülüm nerdesin sen
Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen. (x4)
-
Yağmur yağar sel olurum
Toprak döner toz olurum hey
Seni sevdim gam çekmeden
Gün ortasında ölürüm hey
Yağmur yağar sel olurum
Toprak döner toz olurum hey
Seni sevdim gam çekmeden
Gün ortasında ölürüm hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde kara benim hey hey hey hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde belam benim hey vah vah
Gün doğarken meyhanede
Bardağımda rakım benim hey
Çorbamda tuzum közde biberim
Belimde silahım benim hey
Gün doğarken meyhanede
Bardağımda rakım benim hey hey hey
Çorbamda tuzum közde biberim
Belimde silahım benim hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde kara benim hey hey hey hey
Canım benim can yoldaşım
Gül tenimde belam benim hey vah vah
-
Bir ince pusudayım,
Yolumun üstü engerek
Bir garip akşamdayım
Sırtımı gözler tüfek
Ben senin sokağına ulaşamam, dardayım,
O mazlum gözlerine bakamam, firardayım
Oysa ben bu gece yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer,
Seni alıp götürecektim
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm(ü) al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Sevdamız, ama sen ağlama, dur
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Öykümüz, ama sen ağlama, dur
Bir ince pusudayım
Bu gece zehir zemberek
Bir yolun sonundayım
Sessizce tükenerek
Ah senin ellerine uzanamam, yerdeyim
O masum hayallere varamam, ölmekteyim
Oysa ben bu gece, yüreğim elimde
Sana bir sırrımı söyleyecektim
Şu mermi içimi delmeseydi eğer,
Seni alıp götürecektim
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Sevdamız, ama sen ağlama, dur
Beni vur
Beni onlara verme
Külüm al, uzak yollara savur
Dağılsın dağlara dağılsın bu
Öykümüz, ama sen ağlama, dur
-
Ben çürümüş bir asayım
Zindanlara yol eyledi dert beni
Çarmıha gerilmiş bir İsa'yım
Çivilere zapteyledi dert beni
Pir sultanı darda gördüm
Darağaca vur eyledi aşk beni
Hacı Bektaş'ı kırda gördüm
Bir ceylana pir eyledi aşk beni
Her yangına, her ataşa
Köz eyledi dert beni
Bu dağlara, bu yollara
Toz eyledi aşk beni
Her yangına, her ataşa
Köz eyledi dert beni
Bu dağlara, bu yollara
Toz eyledi aşk beni
Ben yanarım aşk için
Ben yanarım gül için
Bu ateş sönmesin diye
Ben yanarım kim için
Ben yanarım sen için
Bari sen yanma diye
Ben yıkılmış bir ozanım
Yangınlara kül eyledi dert beni
Kerbela çölünde, bir Hüseyin
Damla suya kul eyledi dert beni
Ben Yunus'u nurda gördüm
Dergahına gül eyledi aşk beni
Ol mecnunu firarda gördüm
Bir Leyla'ya deleyledi aşk beni
Her yangına, her ataşa
Köz eyledi dert beni
Bu dağlara, bu yollara
Toz eyledi aşk beni
Her yangına, her ataşa
Köz eyledi dert beni
Bu dağlara, bu yollara
Toz eyledi aşk beni
Ben yanarım aşk için
Ben yanarım gül için
Bu ateş sönmesin diye
Ben yanarım kim için
Ben yanarım sen için
Bari sen yanma diye
-
Kapıyı vurdun ardımdan
Ölecektim ben kahrımdan
Beni vursalar anlımdan
Yine senin derdindeyim
Yine senin derdindeyim
Yine senin derdindeyim
Beni vursalar anlımdan
Yine senin derdindeyim
Yine senin derdindeyim
Geçip karşımda dursan
Hem bağırsan, hem de kızsan
Beni kaleş ile vursan
Yine senin derdindeyim
Yine senin derdindeyim
Yine senin derdindeyim
Kaleşnikof ile vursan
Yine senin derdindeyim
Yine senin derdindeyim
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Bir alev çıktı kavından
Tutuşturdu her bir yani
Bir alev çıktı kavından
Tutuşturdu her bir yani
Bir o yani, bir bu yani
Heyyo şavgan eğ bu yani
Mahlemizde hoş süryani öpeydim sol yanağıni
Bir o yani, bir bu yani
Bir o yani, bir bu yani
Gel öpem sol yanağından
Koy çatlasın öbür yani
Bir o yani, bir bu yani
Bir o yani, bir bu yani
Gel öpem sol yanağından
Koy çatlasın öbür yani
Bu alev yandırdı cani
Kül etti caney, cananey
Bu alev yandırdı cani
Kül etti caney, cananey
Ne kül kaldı, ne dumani
Heyyo şavgan eğ bu yani
Mahlemiz dolu süryani öpeydim sol yanağıni
Bir o yani, bir bu yani
Bir o yani, bir bu yani
Gel öpem sağ yanağından
Koy çatlasın öbür yani
Gel öpem sağ yanağından
Koy çatlasın öbür yani vah, vah, vah
Ha, ha, ha