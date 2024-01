Ahmet Kaya

Geldik sona, geldik sona Son şarkı bu Turan Emeksiz Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gidiyor loy, loy Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gidiyor loy, loy Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla Namlu puşt olmuş, at ayağı puşt Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla Namlu puşt olmuş, at ayağı puşt Vay anam vay, vay Bu belalı başınnan ben nere gidem Vay anam vay, vay Bu belalı başınnan kime ne diyem Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman Of anam of, of Bu belalı başınnan ben nere gidem Vay anam vay, vay Bu belalı başınnan kime ne diyem Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman Ayağı değince Yılmaz'ın Baktı atacak taşı yoktu Eli durmuş ayağı durmuştu Çıkardı yüreğini kan içinde Vurdu kötünün kafasına, kafasına Ay bu nasıl devran, ay bu nasıl devran 28 Nisan'dı yavru hey Ham meyvayı kopardılar dalıdan Vay anam vay, vay Bu belalı başınnan ben nere gidem Vay anam vay, vay Bu belalı başınnan kime ne diyem Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman Vay anam vay, vay Bu belalı başınnan ben nere gidem Vay anam vay; vay Bu belalı başınnan kime ne diyem Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman Of anam of, of Bu belalı başınnan ben nere gidem Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman Ya derdime derman, ya derdime derman Ya derdime derman, ya katlime ferman