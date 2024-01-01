Ahmet Kaya

Kenar Mahalleli Bir kenar mahalleliyim Mecburen parasızdır ceplerim Fabrikada satılık sendika Ağzımı açsam sokaktayım Bir kenar mahalleliyim mecburen kavga ederim Markette köpek öldüren şarabı Bekçilerle naralı gecedeyim Bir kenar mahalleliyim Mecburen kılıksız gezerim Beyoğlu'nda pupa yelken polisler Rüzgârına değer sopa yerim Bir kenar mahalleliyim Mecburen uzaktan severim Ev önlerinde babalar Kızlına baksam cinayet sebebiyim

Merhaba Yağmur yağsın isterdim bu sabah Merhaba soylu sevdam merhaba Yağmur yağsın isterdim bu sabah Merhaba soylu sevdam merhaba İpil ipil düşşün betona Merhaba sevgili vatan merhaba İpil ipil düşşün betona Merhaba sevgili vatan merhaba Ve uçuk gece guvercini Nazlı nazlı uçsun buluta merhaba Bütün sabahların bu saati En fazla sevdiğim vakit Son kez merhaba

İçimde Ölen Biri Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş, insanlar susmuş İçimde ölen biri var Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm Gideceğim, son olsun Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme, korkular Her an başka biçimde Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş, insanlar susmuş İçimde ölen biri var Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va-va-va Va-va-va, vay, va-va, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay Va-va-va, vay, va-va

Dokunma Yanarsın Çocukluğum çıraklıkta geçti, Kir-pas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, mitinglerde. Hapse erken düştüm, Copla erken tanıştım, Küçük voltalardan bıktım usandım! Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, Adımlarımı saymadan, Geriye dönüp bakmadan, Usanmadan, bıkmadan, Deli taylar gibi koşmak istiyorum! Ve görüyorsun ki; Aşkı beceremiyorum... Beni kendi halime bırak, yavrucuğum, Ben yolumu nasıl olsa bulurum... Upuzun çayırlarda, Yalınayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgâra konuk, Yüzüm dağlara dönük... Göğsümün çeperini, Ölümle sınayan esaret, Ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret; Kıyasıya vuruşsun istiyorum! Koşmak... koşmak istiyorum, sevgilim Dönemezsem, affet... Firari gecelerin azmanı olmuşum, Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur... Dokunma bana, çıldırırsın! Dokunma bana, ellerin tutuşur! Koşmak istiyorum; Eksozların, molozların, Yağmaların kıyısından. Onca insafsızlıkların, Onca haksızlıkların, Manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından... Kimseye ve hiçbir şeye değmeden, Ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum! Koşmak istiyorum; Şiirimin ve yumruğumun namusuyla... Kavgaya karışmadan, tutuklanmadan Ve küfür etmeden Kafamı kırarcasına koşmak istiyorum!. Avucunu son bir defa, Ağlamadan tutmak istiyorum; Gözlerim yüzüne küskün, Sazım sevgine suskun... Saati ayrılığa kurmuşum, Olmaz teslimiyet! Ziyan aklımı senle bozmuşum, İçerim felâket!. Kurşunlara geleyim istiyorum, Ölmek... ölmek istiyorum, sevgilim Sağ kalırsam, affet!. Firari acıların uzmanı olmuşum, Bütün telsizlerde adım okunur; Beni bir korkak bile vurur... Dokunma bana, fişlenirsin!. Dokunma bana, sen de yanarsın!.

Tika Basa Pastırma Yokluğunun nedeni Alfasilin'dir, canım Antibiyotikler ve saatler Ne kadar dakiktirler, içmesem olmaz Yokluğunun tünelinden Dört gün dört gece geçtim Rüyalarımda yanımdaydın Hep seni içtim Kaç şehir geçtim ama olmuyor Sigaram da seni istiyor Annem ner'de, diyor Ağlıyorum sesli sesli Hem de çok sesli Ağzı tıka basa dolu pastırma İçe dışa, başa kıça kar yağıyor Ona buna, şuna bana laga luga etme Buralara oralara ar yağıyor Ağzı tıka basa dolu pastırma İçe dışa, başa kıça kar yağıyor Ona buna, şuna bana laga luga etme Buralara oralara ar yağıyor Bak, akşam oldu yine İçime bir kurt düştü Atsam kendimi mi barlara İçi dolu bardaklara Bir içsem, bir içsem Seni görsem Bahanemsin zaten, tek bahanemsin Sığındığım yoksul hanemsin Sanki annemsin Olmasam ölecek misin Pazar, Pazartesi, Salı sabahı ertesi son, aha Piyango başıma boktur Bir güvercin kondur İşe, işe boş ver, işe Çalış malış, koştur Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor Dikran yine âşık, kendinden geçiyor İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor? Hadi sen de iç Sen de iç Piç Ağzı tıka basa dolu pastırma İçe dışa, başa kıça kar yağıyor Ona buna, şuna bana laga luga etme Buralara oralara ar yağıyor Ağzı tıka basa dolu pastırma İçe dışa, başa kıça kar yağıyor Ona buna, şuna bana laga luga etme Buralara oralara ar yağıyor Ağzı tıka basa dolu pastırma İçe dışa, başa kıça kar yağıyor Ona buna, şuna bana laga luga etme Buralara oralara ar yağıyor Ağzı tıka basa dolu pastırma İçe dışa, başa kıça kar yağıyor

Böyle Bir Sevmek Ne kadınlar sevdim zaten yoktular Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir Azıcık okşasam sanki çocuktular Bıraksam korkudan gözleri sislenir Azıcık okşasam sanki çocuktular Bıraksam korkudan gözleri sislenir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Hayır, sanmayın ki beni unuttular Hâlâ ara sıra mektupları gelir Gerçek değildiler, birer umuttular Eski bir şarkı, belki bir şiir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Yalnızlıklarımda elimden tuttular Uzak fısıltıları içimi ürpertir Sanki gökyüzünde bir buluttular Nereye kayboldular şimdi kim bilir Sanki gökyüzünde bir buluttular Nereye kayboldular şimdi kim bilir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Hayır, sanmayın ki beni unuttular Hâlâ ara sıra mektupları gelir Gerçek değildiler, birer umuttular Eski bir şarkı, belki bir şiir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir Ne kadınlar sevdim, sevdim, zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir

Bir Anka Kuşu Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi Yüzlerce demir tetik aynı anda gerildi Anne, beni söğüdün gölgesinde vurdular Öpmeye kıyamadığın oğlun yere serildi. Üşüştü birer birer çakallar üzerime, Üşüştü her bir yandan göğsüme, ciğerime. Anne, beni leş gibi yiyip talan ettiler, Teşhis edilmek için savurdular önüne. "Yeryüzündeki acıların Hepsini, hepsini tattım Heder oldum, ekmeğime tütün kattım Beni milyon kere yaktılar üst üste Bir Anka kuşu gibi anne Kendimi külümden yarattım." Geceler tanır beni; konarım göçerim ben Geceler tanır beni; kan damlar içerim ben Anne, sen beni unut karanlığın bağrında Kırmızılar ekerim, siyahlar biçerim ben. Suçüstü yakalandım bölüşürken kalbimi Suçüstü, kelepçeyle yardılar bileğimi Anne, ben diyar diyar umudun savaşçısı Bir tutam sevgi için dağladım gözlerimi. "Promethus' tum, çiviyle çakılırken taşlara Ciğerimi kartallara yedirdim Spartaküs'tüm, köleliğin çığlığında Aslanlara yem oldum, tükendim Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum Kerbela çölünde Hüseyin Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu Tanrılardan ateş çaldım Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir Anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi Kendimi külümden yarattım."

Rinna Rinna Nay Melengecin dalında çifte sığırcık diley Çifte sığırcık ciğerime ateş değdi öley Diley, öley gencecik, diley öley gencecik Zehir pamuk ırgatlığı gavur gündelikcilik Rinna-rinna nay nay, yüreğim bölündü lay Damarlarım delindi, kan gider, kan gider Melengecin dalında cifte saksağan diley Cifte saksağan Boynumda dönüp batır öley diley Şol kahpe devran, diley şol kahpe devran Ağlarım bir yandan, kan kusarım bir yandan Rinna-rinnan nay nay, ellerim kırıldı lay Gözüm seli duruldu, kum gider, kum gider Melengecin dalında çifte güvercin diley Çifte güvercin Eğnimde göynek yok öley diley, ayağım yalın Diley ayağım yalın Ölürsem kahrımdan ölduğüm bilin Rinna-rinnan nay nay, yollarım kapandı lay Bulutlar parcalandı, gün gider, gün gider Melengecin dalında çifte ispinoz diley Çifte ispinoz Azıktan yetimim öley, öley diley Katıktan öksüz diley, katıktan öksüz Dirliksiz, düzensiz hanidir hürriyetsiz Rinna-rinnan nay nay, künyemiz yazıldı lay Kervanımız dizildi, can gider, can gider

Biz Üç Kişiydik Biz üç kişiydik; Bedirhan, Nazlıcan ve ben Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek... Adımız bela diye yazılmıştı dağlara taşlara Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi Yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında, uzak çakal sesleri Yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan' ı, Ateşböcekleriyle bir oldu kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, Kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi... Oy Nazlıcan vahşi bayırların maralı Nazlıcan saçları fırtınayla taralı Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine Oy Nazlıcan... oy canevinden yaralı. Nazlıcan serin yayla çiçeği Nazlıcan deli dolu heyecan Göğsümde bir sevda kelebeği Nazlıcan ah Nazlıcan... Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik Geçip gittik, parka ve yürek paramparça Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik, Geçip gittik, Nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca Titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine Göğsümü çatlatırken nabzımın tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu, birazdan uyanacaktı, Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna ah O da Nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan; katran gecelerin heyulası, Ey Bedirhan; kancık pusuların belası Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana... Ey Bedirhan ey mezarı kartal yuvası. Bedirhan mor dağların kaçağı Bedirhan mavi gözleri şahan Zulamda suskun gece bıçağı Bedirhan ah Bedirhan. Biz üç kişiydik Üç intihar çiçeği Bedirhan, Nazlıcan ve ben Suphi...

Sürgün Acısı Tarifi imkansız acılar içindeyim Gurbette akşam oldu yine rüzgar peşindeyim Yurdumdan uzak yağmurlar içindeyim Akşam oldu sürgün susuyor Tarifi imkansız acılar içindeyim Gurbette akşam oldu yine rüzgar peşindeyim Yurdumdan uzak yağmurlar içindeyim Akşam oldu sürgün susuyor Dönecekler bir gün Alkırlara bozkırlara güneşi sunacaklar Yanacaklar yanacaklar ama Bir daha yalnız kalmayacaklar İki gözüm kör olsun Dönecekler bir gün Alkırlara bozkırlara güneşi sunacaklar Yanacaklar yanacaklar ama Bir daha yalnız kalmayacaklar İki gözüm kör olsun Tarifi imkansız sancılar içindeyim Gurbette akşam oldu yine rüzgar peşindeyim Yurdumdan uzak yangınlar içindeyim Akşam oldu sürgün ağlıyor Tarifi imkansız sancılar içindeyim Gurbette akşam oldu yine rüzgar peşindeyim Yurdumdan uzak yangınlar içindeyim Akşam oldu sürgün ağlıyor Dönecekler bir gün Alkırlara bozkırlara güneşi sunacaklar Yanacaklar yanacaklar ama Bir daha yalnız kalmayacaklar İki gözüm kör olsun Dönecekler bir gün Alkırlara bozkırlara güneşi sunacaklar Yanacaklar yanacaklar ama Bir daha yalnız kalmayacaklar İki gözüm kör olsun

Newroz Ateşi Bir acemi düşte gördüm Ağlayan gülüşte gördüm Bir acemi düşte gördüm Ağlayan gülüşte gördüm Güller açmıştı yeni ülke Bayram yeriydi çarşılar Ölüleri halayda gördüm Güller açmıştı yeni ülke Bayram yeriydi çarşılar Ölüleri halayda gördüm Devasa ateşler yanmış çadır kurulmuş dağlara Külleri savrulur durur karışıyor yıldızlara Devasa ateşler yanmış çadır kurulmuş dağlara Külleri savrulur durur karışıyor yıldızlara Aylar boyu yollar gittik Kanal boyunca, sınır boyunca Aylar boyu yollar gittik Kanal boyunca, sınır boyunca Ay ışığı şamdan değil ay ışığı şamdan değil Ölüm olunca, ölüm olunca Ay ışığı şamdan değil ay ışığı şamdan değil Ölüm olunca, ölüm olunca Devasa ateşler yanmış çadır kurulmuş dağlara Külleri savrulur durur karışıyor yıldızlara