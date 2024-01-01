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7/24 Dinle Sevgi Duvarı

Sevgi Duvarı Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Sevgi Duvarı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Sevgi Duvarı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgi Duvarı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Sevgi Duvarı

  • Kendine İyi Bak

  • Dardayım

  • Eylüle İsyan Gibi

  • Sevgi Duvarı

  • Gaş Sabah

  • Karar Vermek Zor

  • Şiddet

  • Hep Sonradan

  • Şiire Gazele

  • Doruklara Sevdalandım

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