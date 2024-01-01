Ahmet Kaya

Kendine İyi Bak Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yatağını bulur

Dardayım Dardayım yalanım yok Baskın yedim gün gece Gün gece gün gece Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım diyardayım Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Dardayım yalanım yok Baskın yedim gün gece Gün gece gün gece Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım diyardayım Örselendi aşklarım üstelik Bir uzak diyardayım Diyardayım diyardayım *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orda günler geçmez deme İçime sancı doğuyor *** Yüreğini bir kalkan bilip sokaklara çıktım Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum Bugün de ölmedim anne *** Kapalıydı kapılar perdeler örtük Silah sesleri uzakta boğuk boğuk Bir yüzüm ayrılığa bir yüzüm hayata dönük Bugün de ölmedim anne *** Üstüme bir silah doğruldu sandım Rüzgar beline dolandığında bir dalın Korktum güldüm kendime kızdım Bugün de ölmedim anne *** Bana böylesi garip duygular Bilmem neye gelir nereye gider Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar Bugün de ölmedim anne

Eylüle İsyan Gibi Sen betonlar içinde, ben senin özleminde Sen yangınlar içinde, ben mazlumun türküsünde Aydınlığı aradık karanlıklar içinde Sen dünün hasretinde, ben yarınların derdinde Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Güneşte kavruluruz kıraç topraklar gibi Hazanda savruluruz serseri yapraklar gibi Yalnızlığı yaşarız geride kalan gibi Düşer düşer kalkarız her Eylül' e isyan gibi Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana

Sevgi Duvarı Sen miydin o? yalnızlığım mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık, paslı gözlerimizi Dilimizde akşamdan kalma bir küfür Salonlar piyasalar sanat sevicileri Salonlar piyasalar sanat sevicileri, sanat sevicileri Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni Yakanda bir amonyak, amonyak çiçeği Yalnızlığım benim, pasaklı kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi Yalnızlığım benim, pasaklı kontesim Ne kadar rezil olursak o kadar iyi Ne kadar rezil olursak o kadar iyi, o kadar iyi Kumkapı meyhanelerine dadandık Önümüzde altınbaş, altın zincir fasulye pilakisi Ardımızda, görevliler hızır paşalar Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi, leşimi Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri Çöpçülerin elleriyle okşardım seni Yalnızlığım benim süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi Yalnızlığım benim süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi, o kadar iyi Baktım gökte bir kırmızı, bir uçak Bol çelik, bol yıldız, bol insan Bir gece sevgi duvarını aştık Düştüğüm yer, öyle açık seçik ki Düştüğüm yer, öyle açık seçik ki, öyle açık seçik ki Başucumda bir sen varsın bir de evren Saymıyorum ölüp ölüp, dirilttiklerimi Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi Yalnızlığım benim çoğul türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi, o kadar iyi

Gaş Sabah Gaş gabahın yerle gödir De görün neylemişem Yüreğim güp güp edir De görün neylemişem Gaş gabahın yerle gödir De görün neylemişem Yüreğim güp güp edir De görün neylemişem Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Bir günahım yoktur inan Varsa de olum kurban Gözlerem bu hala men Ölürem az kala men Bir günahım yoktur inan Varsa de olum kurban Gözlerem bu hala men Ölürem az kala men Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Bir mene bak naz eyleme Naz eyleme naz eyleme Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz etme böle De görün neylemişem Gaş gabah tökme böle De görün neylemişem Gel mene naz-

Karar Vermek Zor Malatya'dan çıktım yola, yollar yanıyor Düşman sarmış dört yanımı, kurşun saçıyor Düşmüşüm bir çukura, canım yanıyor Yaşasam mı, ölsem mi? Karar vermek zor Düşmüşüm bir çukura, canım yanıyor Yaşasam mı, ölsem mi? Karar vermek zor Beyler deresinde kardaş, pusu kurdular Dağda çadır çadır açtılar, tüfek çaktılar İlker kardeşi canımdan, canımdan vurdular Yaşasak mı, ölsek mi? Karar vermek zor İlker kardeşi canımdan, canımdan vurdular Yaşasam mı, ölsem mi? Karar vermek zor

Şiddet Ya dinle ya dinle ya dinle Ya dinle ya da git Bu şiddet olmazsa hiç olmaz Ya dinle ya git Ya dinle ya dinle ya dinle Ya dinle ya da git Bu şiddet olmazsa hiç olmaz Ya dinle ya git Ya dinle ya dinle ya dinle Ya dinle ya da git Bu şiddet olmazsa hiç olmaz Ya dinle ya git Kokun burda rengin burda yüzümde saçlarımda Kanım kanımda akıyor ey Bağdat biz hep sizleyiz Ya dinle ya dinle ya dinle Ya dinle ya da git Bu şiddet olmazsa hiç olmaz Ya dinle ya git Bağdatlım emekçim Kardeşim ha kardeşim ha Tuttuğun zafer olsun hep böyle Güzel kardeşim güzel Bağdatlım Tuttuğun zafer olsun hep böyle Ya şimdi ya şimdi ya şimdi ya hiç Ya şimdi ya şimdi ya şimdi ya hiç Gözüm kardeşim canım kardeşim Benim kardeşim benim kardeşim Yarın geç olur yarın geç olur Tuttuğun zafer olsun hep böyle Yarın geç olur yarın geç olur Tuttuğun zafer olsun hep böyle Ya dinle ya dinle ya dinle Ya dinle ya da git Bu şiddet olmazsa hiç olmaz Ya dinle ya git Ya dinle ya dinle ya dinle Ya dinle ya da git Bu şiddet olmazsa hiç olmaz Ya dinle ya git Ya dinle ya dinle ya dinle Ya dinle ya da git Bu şiddet olmazsa hiç olmaz...

Hep Sonradan Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan Hep sonradan, gelir aklıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan

Şiire Gazele Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe aşık olur bülbüller güle Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe aşık olur bülbüller güle *** Hasret çektim, gönül verdim Seni sevdim men Hasret çektim, könül verdim Seni sevdim *** Böyle bir güzele, eşkimi tezele Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele Böyle bir güzele, eşkimi tezele Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele *** Eger menden ayrı gezip dolansan Menim bu eşkime yigane kalsan Eger menden ayrı, gezip dolansan Menim bu eşkime yigane kalsan *** Alışaram, od tutaram Hem yanaram men Alışaram, od tutaram Hem yanaram *** Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem