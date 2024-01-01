Ahmet Kaya

Kaldırınca tabancasını Nişan almak için sarı saçlıya Parıldayıverdi gözleri Koru kendini Kaldırınca tabancasını Nişan almak için sarı saçlıya Parıldayıverdi gözleri Koru kendini Kırlangıçlar uçuştular Korkudan çığrışıp Kanat çırparak Koru kendini Hadi söyle bana, müziği seversin sen Nasıl çalar insan hapishanede? Hadi söyle bana, müziği seversin sen Nasıl çalar insan hapishanede? Ağrılardan, sızılardan sonra Romatizmanın, zincirlerin Kemirdiği elleriyle İşte nişan aldı tam Kemanının üstüne Iskalamaz, iyi nişancıdır Koru kendini İşte nişan aldı tam Kemanının üstüne Iskalamaz, iyi nişancıdır Koru kendini Ama teller gene şakıdılar Doldular havayı Titrek titrek Hiç umursamadan Hadi söyle bana, müziği seversin sen Nasıl çalar insan hapishanede? Hadi söyle bana, müziği seversin sen Nasıl çalar insan hapishanede? Ağrılardan, sızılardan sonra Romatizmanın, zincirlerin Kemirdiği elleriyle Havasız bir delikte Gıcırdayan somya üstünde yatakta Yakalanmışsın berbat bir öksürüğe Hah? Gel de şarkı söyle Ama gene de sarı saçlı adam devam etti kemanı çalmaya Dirildi içimizde ölü düşler