Ahmet Kaya

Koru Kendini Şarkı Sözleri
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Kaldırınca tabancasını
Nişan almak için sarı saçlıya
Parıldayıverdi gözleri
Koru kendini
Kaldırınca tabancasını
Nişan almak için sarı saçlıya
Parıldayıverdi gözleri
Koru kendini
Kırlangıçlar uçuştular
Korkudan çığrışıp
Kanat çırparak
Koru kendini
Hadi söyle bana, müziği seversin sen
Nasıl çalar insan hapishanede?
Hadi söyle bana, müziği seversin sen
Nasıl çalar insan hapishanede?
Ağrılardan, sızılardan sonra
Romatizmanın, zincirlerin
Kemirdiği elleriyle
İşte nişan aldı tam
Kemanının üstüne
Iskalamaz, iyi nişancıdır
Koru kendini
İşte nişan aldı tam
Kemanının üstüne
Iskalamaz, iyi nişancıdır
Koru kendini
Ama teller gene şakıdılar
Doldular havayı
Titrek titrek
Hiç umursamadan
Hadi söyle bana, müziği seversin sen
Nasıl çalar insan hapishanede?
Hadi söyle bana, müziği seversin sen
Nasıl çalar insan hapishanede?
Ağrılardan, sızılardan sonra
Romatizmanın, zincirlerin
Kemirdiği elleriyle
Havasız bir delikte
Gıcırdayan somya üstünde yatakta
Yakalanmışsın berbat bir öksürüğe
Hah? Gel de şarkı söyle
Ama gene de sarı saçlı adam devam etti kemanı çalmaya
Dirildi içimizde ölü düşler