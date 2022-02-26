Ahmet Kaya

Kum Gibi Şarkı Sözleri
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Martılar ağlardı, çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Martılar ağlardı, çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
***
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırakta, sarılayım yaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırakta dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme
***
Sonbahar damlardı, damlarımıza
Biz seninle sararırdık
Sonbahar damlardı, damlarımıza
Biz seninle sararırdık
***
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan şavaşırdık
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan şavaşırdık
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırakta sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme