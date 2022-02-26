Ahmet Kaya

Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük *** Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırakta, sarılayım yaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırakta dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme *** Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık *** Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırakta sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme