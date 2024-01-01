Ahmet Kaya

Kurtuluş Savaşı Destanı Kollumu salladım toplar oynadı Kollumu salladım toplar oynadı Karataş içinden çete kaynadı Karataş içinden çete kaynadı Yaşasın Urfalılar teslim olmadı Yaşasın Urfalılar teslim olmadı De yürü, yürü, yürü, kumandalarım yürü Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri De yürü, yürü, yürü, kahramanlarım yürü Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri Tıfıldır hastahane karşı karşı Tıfıldır hastahane karşı karşı Gavur Fransız'ın bomba atışı Gavur Fransız'ın bomba atışı Urfa çetelerinin şaha kalkışı Urfa çetelerinin şaha kalkışı De yürü, yürü, yürü, kumandalarım yürü Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri De yürü, yürü, yürü, kahramanlarım yürü Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri

Sultan Ahmet Ayda bir seni bekleyeceğim Gelirsin diye Sultanahmette Aşkımızın anısını yaşatacağım Bir ömür boyu Sultanahmette *** On ilk yılda defa gelmiş olsan da Bulacaksın beni bu sokaklarda Bileceksin sevgilim ben nerelerdeyim Bıraktığın o saatte Sultanahmette *** Aylar ardarda gelip geçsede Önemli değil hiç gelmesende Aşkımızın anısını yaşatacağım Bir ömür boyu Sultanahmette *** On ilk yılda defa gelmiş olsan da Bulacaksın beni bu sokaklarda Bileceksin sevgilim ben nerelerdeyim Bıraktığın o saatte Sultanahmette

Mor Dağlar Karşıdan göründü yar Mor fistan ile Kara kaşlar arasında Bir de ben ile Duman çöktü bu başıma Vay bana vay *** Bir selam attı yar yine Gözlerime Geçti bitti önümden Bir eda ile *** Elma dalından uzağa Düşmez dedim yar Sen su oldun ben de toprak Filizlendik yar Vay sana sana *** Bir Selam attı yar yine Gözlerime Geçti bitti önümden Bir eda ile İstedim vermediler o yari bana Kaçırdım ben de onu Mor dağlara mor dağlara

Hudey Sen bir gümüş çövmen olsan Çekip indirmeye gelsen Ben bir avuç darı olsam Yere saçılsam, ne dersin? *** Sen bir avuç darı olsan Yere saçılmaya gelsen Ben bir güzel keklik olsam Bir bir toplasam, ne dersin? *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Sen bir güzel keklik olsan Bir bir toplamaya gelsen Ben bir yavru şahan olsam Kapsam, kaldırsam, ne dersin? *** Sen bir sulu sepken olsan Kanadım kırmaya gelsen Ben bir deli poyraz olsam Tepsem, dağıtsam, ne dersin? *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Sen bir deli poyraz olsan Tepip dağıtmaya gelsen Ben bir ulu hasta olsam Yoluna yatsam, ne dersin? *** Sen bir ulu hasta olsan Yoluma yatmaya gelsen Ben bir Azrail olsam Canın alsam, sen ne dersin? *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Sen bir Azrail olsan Canımı almaya gelsen Ben bir cennetlik kul olsam Cennete girsem, ne dersin? *** Sen bir cennetlik kul olsan Cennete gitmeye gelsen Pir sultan Abdal'ım bulsam Bilece girsek, ne dersin? *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey *** Hudey hudey canlar hudey Hudey hudey dostlar hudey

Ela Gözlü Ela gözlü beli dilber Koyma beni el yerine Altın kemerin olayım Dola beni dola beni bel yerine *** Haydi haydi canım haydi O bakışlar beni baydı Sen seni zalim seni Nerelerde bulsam seni Kendime alsam seni Sineme sarsam seni *** Gel kız karşımda dursana Nedir bu halim sorsana Saçından bir tel versene Koklayayım koklayayım gül yerine *** Haydi haydi canım haydi O bakışlar beni baydı Sen seni zalim seni Nerelerde bulsam seni Kendime alsam seni Sineme sarsam seni *** Karacaoğlan der nolayım Kolun boynuna dolayım Nazlı yar kölen olayım Kabul eyle kabul eyle kul yerine *** Haydi haydi canım haydi O bakışlar beni baydı Sen seni zalim seni Nerelerde bulsam seni Kendime alsam seni Sineme sarsam seni

Huma Kuşu Yüksek uçan huma kuşu Ne bilsin dalın kıymetin Kargayı kondurma güle Ne bilir gülün kıymetin *** Ekin ekip çift sürmeyen Meydana sofra sermeyen Arının kahrın çekmeyen Ne bilsin balın kıymetin

Hasret Hasret selam diyor Çalmış kapıları Çok uzaklardan Sesin geliyor *** Yar yar yaktılar beni Savur küllerimi Savur ki bir daha geleyim dünyaya Zamana yar *** Yar ocağında bir türkü söyler Yarini bekler yarini bekler *** Ne kadar çok umut Ne kadar yıldız Bir gün kayıp gittin Ateşlere yar *** Yar yar yaktılar beni Savur küllerimi Savur ki bir daha geleyim dünyaya Zamana yer *** Yar ocağında bir türkü söyler Yarini bekler yarini bekler

Minnoş Dağda keklik avlaram Tabancamı yağlaram Ben bir öksüz oğluyam Gençliğime yanaram *** Zalim ağlattı beni Derde dağlattı beni Bu kötü günlerimde Bırakıp gitti beni *** Yine mi oldu akşamlar Eğleniyor sarhoşlar Bu benim deli gönlüm Nerelerde akşamlar *** Amanın minnoş minnoş Yaktın beni minnoş Havar minnoş minnoş Yaktın beni minnoş

Bu Şehirler Dost dost diye diye Veyseli buldum Gurbet elde bir başıma Pir sultan oldum Niceleri göçüp gitti Bu şehirlerden Niceleri hasret kaldı Bu şehirlere *** Yağma yağmur bu gece Şehrin üstüne Yerler ıslak Yüzüm ıslak Gözler ağlar oy *** Ağla gözüm ağla Karışsın toprağa Ruhumun tufanı olsun Vursun dağlara Sendemi bırakıp gittin Bu şehirleri Sesini sesime kattın Bırakıp gittin

Böyle İkrar Böyle ikrar ile böyle yolunan Mihnetli yar bana lazım değilsen Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz Cefalı yar bana lazım değilsen *** Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz Gönül kalk gidelim sılaya doğru *** Bülbül'ün davası hep güllerinen Senin şirin dilin hep yad ellerinen Çık salın sevdiğim engellerinen Görünme gözüme lazım değilsin *** Çık salın sevdiğim engellerinen Gönül kalk gidelim sılaya doğru