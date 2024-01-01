Ahmet Kaya

Leyla Saçların savrulur türkülerime Deli rüzgar eser gecelerime Hüzünler dolar boş kadehime Yüreğim tutuşur geceler boyu Aman be leyla can leyla Boşver bu aşka ha leyla can leyla Son ver bu aşka Çıkmaz sokaklarda Kapına düştüm Gölgem peşi sıra ayak sesleri Yağmur altında Ateşe düştüm Başımda savrulur sevda külleri Aman be leyla can leyla Boşver bu aşka ha leyla can leyla Son ver bu aşkı

Munzurlu Munzurdan bir kuş indi, karalı, karalı Gittim baktım kanatları, yaralı, yaralı Kirvem belli dersim dağlarının maralı, maralı, maralı Kirvem, kirvem, kirvem Hey avcı vurmuş gör kaç gündür yaralı Munzurdan bir tas su verin de ölem diyor Hem ağlıyor hem bir türkü söylüyor Biz de söyleyelim, birlikte ölelim Munzur benim kirvem olur kime vereyim? Kirvem yine bela, kirvem yine bela Duman olmuş dağlar yolum karanlık Kirvem yine bela, kirvem yine bela Kör olmuş dağlar yolum karanlık Ah, diz çökmüş de ille de Anam, anam, anam diyor Burna haber salın da dayê, dayê, dayê Dayê, dayê, dayê, dayê Ah, dönüp gitsem şu dağlara diyor Kirvem dağlarda nerde olduğunu bilem Ah, dağlara git ateş yak orda olduğunu bilem Ah, kirvem uzat uzat ayağının altını öpem Munzurdan bir tas su verin de ölem diyor Hem ağlıyor hem bir turlu söylüyor Biz de söyleyelim, birlikte ölelim Munzur benim kirvem olur, kime vereyim? Kirvem yine bela, kirvem yine bela Duman olmuş dağlar yolum karanlık Kirvem yine bela, kirvem yine bela Kör olmuş dağlar yolum karanlık Kirvem yine bela, kirvem yine bela Duman olmuş dağlar yolum karanlık Kirvem yine bela, kirvem yine bela Kör olmuş dağlar yolum karanlık

Tedirgin Sarı sıcak yazlar uzak Dost uzanan eller uzak Karanlıklar kurmuş tuzak Benim sonum dünden belli Haramiler sarmış yolumu Güvercinler muhbir uçar oy Telden tele fermanım gider Benim sonum dünden belli Gözlerim dolar kan sanırım Betonlar boğar nefessiz kalırım Şahidim yoktur, perdeler örtük İnanamazsın ağlarsın Geceler mi sen, ben mi yorgunum Mermiler mi sen, ben mi yangınım Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün İçimde bir çocuk, Tedirgin Geceler mi sen, ben mi yorgunum Mermiler mi sen, ben mi yangınım Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün İçimde bir çocuk, Tedirgin Suskunum vurgunum Tedirginim ben Haylanmaz uslanmaz Tedirgin Suskunum vurgunum Tedirginim ben Haylanmaz uslanmaz Tedirgin Dağlarda kar yollar uzar Yar belinden kollar uzar Hasımlarım kurmuş tuzak Benim sonum dünden belli Müfrezeler sarmış yolumu Menekşeler solgun açar oy Dilden dile fermanım gider Benim sonum dünden belli Gözlerim dolar kan sanırım Betonlar boğar nefessiz kalırım Şahidim yoktur, perdeler örtük İnanamazsın ağlarsın Geceler mi sen, ben mi yorgunum Mermiler mi sen, ben mi yangınım Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün İçimde bir çocuk tedirgin Geceler mi sen, ben mi yorgunum Mermiler mi sen, ben mi yangınım Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün İçimde bir çocuk tedirgin Suskunum vurgunum Tedirginim ben Haylanmaz uslanmaz Tedirgin Suskunum vurgunum Tedirginim ben Haylanmaz uslanmaz Tedirgin Suskunum vurgunum Tedirginim ben Haylanmaz uslanmaz Tedirgin

Mahur Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız Bir yangın ormanından püskürmüş, genç fidanlardı Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı Hoyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara Geceler uzar, hazırlık sonbahara O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız O, Mahur Beste çalar, müjganla ben ağlaşırız

Grev Oy, bilesin ki ben, ha Taş döven, demir döven Oy, bilesin ki ben, ha Toz toprak içinde şanlı Sıfatım kati çopur Ellerim mağrur yağlı ** Oy bilesin ki ben ha Yerden cevahir söken Zincirin yitirmiş dev Erkân üzredir feryadım Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev ** Oy bilesin ki ben ha Taş döven demir döven Oy bilesin ki ben ha Toz toprak içinde şanlı Sıfatım kati çopur Ellerim mağrur yağlı ** Oy bilesin ki ben ha Yerden cevahir söken Zincirin yitirmiş dev Erkân üzredir feryadım Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev hakkımı isterim Grev

Derin Bir Ah Çektim Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Derin bir ah çektin, içim yandı Kıyamaz gözüm gözlerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Rüyalarımdan gelip geçersin Varamaz elim ellerine Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider? Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Tren yolunda raylar uzar Uzar da nere gider? Aya gider, suya gider Yola gider yar gider Benim de başıma gelenler adamı kanser eder Benim de başıma gelenler insanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Derin bir ah çektin, içim yandı Dayanmaz gönlüm hasretine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Arzularımdan gelip geçersin Yaslanmaz başım dizlerine Gurbet olunca yollar uzar Uzar da nere gider? Dağa gider, taşa gider Aşka gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benimde başıma gelenler İnsanı kanser eder Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Derin bir ah çektin, içim yandı Yetişmez gönlüm gençliğine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Son nefesimden gelip geçersin Yağamaz gözüm ellerine Darağacında ipler uzar Uzar da nere gider? Cana gider, kana gider Sona gider yar gider Benim de başıma gelenler Adamı kanser eder Benim de başıma gelenler İnsanı kanser eder

Yazamadım Uzak geçen baharları Hüzün satan hazanları Gence kalem kıranları Yazamadım yazamadım Kırık dökük umutları Sakıncalı tutkuları O çocuksu korkuları Yazamadım yazamadım Solgun suskun resimleri Göğe yoldaş denizleri Ömrüme göz dikenleri Yazamadım yazamadım Ses vermeyen geceleri Tanımı zor acıları Tek kişilik sancıları Yazamadım yazamadım Gün öksüzü odaları Uygun adım voltaları Ah zamansız sorguları Yazamadım yazamadım Yitip giden anıları Katledilmiş duyguları Yarım kalmış sevdaları Yazamadım yazamadım

Yalancı Ayrılık Yoksun, umurumda bile değil Başucumda resmin hala duruyor Yoksun, defterimdeki yazın hiç silinmedi Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi Varsın böyle geçsin yabancı günler Varsın canımı yaksın yine yalnızlık Seninle doluyken baktığım dünler Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yabancı günler Varsın canımı yaksın yine yalnızlık Seninle doluyken baktığım dünler Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Yoksun, umurumda bile değil Dudağımda adın şiir oluyor Yoksun, ezberimdeki sevdan hiç okunmadı Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Yüreğime gidişin hiç dokunmadı Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin Yüreğime gidişin hiç dokunmadı Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler Varsın canımı alsın yine yalnızlık Kokunu verirken vazomda güller Yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık?

Sevemezsin Deli dolu bir akşam vakit ayrılık Saatler yalnızlığa dönüyor mağrur Yabancı düşler kalmış dünden geriye Yürekler pişmanlığa çarpıyor mağrur *** Adımı anamazsın yoluma çıkamazsın Gönülden sevemezsin sen Geçmişi silemezsin rüyama giremezsin Gerçekten sevemezsin sen *** Adımı anamazsın yoluma çıkamazsın Gönülden sevemezsin sen Geçmişi silemezsin rüyama giremezsin Gerçekten sevemezsin sen *** Beklenen ölümlerin kaçışı olmaz Bir yıldız bilinmeze kayıyor mağrur Ben sürgünüm sen durgun kaçak bu sevda Dilim hep elvedaya dönüyor mağrur *** Haykırsam duyamazsın Çağırsam gelemezsin Yürekten sevemezsin sen Zor günde aramazsın *** Hiç yalnız kalamazsın Korkusuz sevemezsin sen Haykırsam duyamazsın Çağırsam gelemezsin *** Yürekten sevemezsin sen Zor günde aramazsın Hiç yalnız kalamazsın Korkusuz sevemezsin sen *** Öyle bir küsüp gidişin vardı ki ha Seni vicdansız insafsız kitapsız

Ah... Yüzünün yarısı göz kadife yansımalı Bulutlu siyah ah bulutları eflatun O boy aynasından çıktı fransız malı Vişne asidi vardı tadında rujunun Ah sinema yıldızı falan olmalı Ağızlığı kristal son derece uzun Ellerinde ruh gibi ah portakal kokusu Kırkmaları mor salkım gözkapakları saydam Çok vapurun battığı bir liman orospusu Bir hırsla öptüm ki ah ölürüm unutamam Ayışığında deniz akerdeon solosu Pırıl pırıl yaşadım üç dakika tas tamam Bir kibrit çakıldım ah yağmurluklu kız Alevinden anlamlı dumanlar üfürüyor Ah çocuk yüzünde gül goncası ağız Saçlarından incecik su tozu dökülüyor Sığınak gibi derin ağaçlar gibi yalnız Karartma başlamış ışıklar örtülüyor Tavana asılmış sosyalist saçlarından Ah sabah sabah omuzları kan içinde İşkence sonrası genç bir kadın militan Yığınlar uğulduyor hummalı gençliğinde Adı bile çıkmamış dudaklarından Doğru yaşadığının sımsıkı bilincinde