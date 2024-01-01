Ahmet Kaya

Lili Marlen Türküsü Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagrep radyosunda Lili Marleen türküsü Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagrep radyosunda Lili Marleen türküsü Siperden sipere ateş tokuşturanlar Karanlıkta dem tutan ishak kuşu Siperden sipere ateş tokuşturanlar Karanlıkta dem tutan ishak kuşu Biz insanlar yemin ettik imanımız var Özgürlük için özgürlük aşkına Biz insanlar yemin ettik imanımız var Özgürlük için özgürlük aşkına Savulacak dönem savulacak düşman Dehrin cefasını çektik sefasını süreceğiz Savulacak dönem savulacak düşman Dehrin cefasını çektik sefasını süreceğiz Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagrep radyosunda Lili Marleen türküsü Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagrep radyosunda Lili Marleen türküsü Dost ağlar karanfilim dost ağlar karanfilim Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz Dost ağlar karanfilim dost ağlar karanfilim Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz

An Gelir An Gelir paldır küldür yıkılır bulutlar Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet O eski, o eski heyecan ölür An gelir biter muhabbet Şarkılar susar heves kalmaz Şataraban ölür Şarabın gazabından kork Çünkü fena kırmızıdır Kan tutar & tutan ölür Sokaklar kuşatılmış Karakollar taranır Yağmurda bir militan ölür An gelir Ömrünün hırsızıdır Her ölen pişman ölür Hep yanlış anlaşılmıştır Hayalleri yasaklanmış An gelir şimşek yalar Masmavi dehşetiyle siyaset meydanını Direkler çatırdar yalnızlıktan Sehpada pir sultan ölür Son umut kırılmıştır Kaf dağı’ nın ardındaki Ne selam artık ne sabah Kimseler bilmez nerdeler Namlı masal sevdalıları Evvel zaman içinde Kalbur saman ölür Kubbelerde uğuldar baki Çeşmelerden akar sinan An gelir -la ilahe illallah- Kanuni süleyman ölür Görünmez bir mezarlıktır zaman Şairler dolaşır saf saf Tenhalarında şiir söyleyerek Kim duysa & korkudan ölür -tahrip gücü yüksek- Saatli bir bombadır patlar An gelir Attila ilhan ölür

Büyüdün Bebeğim Aklın ermez mahpusluğa Bahçede sarı ışığa Aklın ermez mahpusluğa Bahçede sarı ışığa On üç tane yaş döküldü Ranzamdaki yastığıma Büyüdün yavrum sen de Hasret sende, sevgi bende Akşamlar döner geceye Geceler gebe gündüze Büyüdün yavrum sen de Hasret sende, sevgi bende Akşamlar döner geceye Geceler gebe gündüze Karanlığa bakıp durma Beni orada arama Ben güneşin içindeyim Beni sabahlarda ara Geleceğim bir gün ben de Sevgi büyüt ellerinde Akşamlar döndü geceye Geceler gebe gündüze Döneceğim bir gün ben de Sevgi büyüt ellerinde Akşamlar döndü geceye Geceler gebe gündüze

Tezkere Ay'ın altında kağnılar gidiyordu Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, Dağlar öyle uzakta, Sanki gidenler hiç bir zaman Hiç bir menzile erişmeyecekti Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle Ve onlar; ayın altında dönen ilk tekerlekti, ilk tekerlekti Ayın altında öküzler Başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi Ufacık kısacıktılar Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında Ve ayakları altından akan Toprak, toprak ve topraktı Gece aydınlık ve sıcak Ve kağnılarda tahta yataklarında Koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı Ve kadınlar, birbirlerinden gizleyerek Bakıyorlardı ayın altında Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine Ve kadınlar... Bizim kadınlarımız; Korkunç ve mübarek elleri İnce, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle Anamız, avradımız, yarimiz Ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen Ve soframızdaki yeri; öküzümüzden sonra gelen Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki Ve kara sabana koşulan ve ağıllarda Işıltısında yere saplı bıçakların Oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, Bizim kadınlarımız Şimdi ayın altında Kağnıların ve hartuçların peşinde Harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi Aynı yürek ferahlığı, Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde İnce boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kağnılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru ... Yürüdü tren de yolda eğlenmez Derdim çoktur memlekete söylenmez Tükendi cephanem, geriden gelmez Tezkeremden evvel vurdular beni, Tezkeremden evvel vurdular beni Sılama hasret koydular beni Aziz Abdal dağı ordugah yeri Bir haftalık tayın yenmiyor kuru Hasretlik kaldı koca Kayseri Tezkeremden evvel vurdular beni, Tezkeremden evvel vurdular beni Sılama hasret koydular beni Ağır makineli de tepeden inmez Tarıyor ırmağı kimse görünmez Verilen parolalar aklıma gelmez Gözüm göre göre vurdular beni, Gözüm göre göre vurdular beni Sılama hasret koydular beni

Metrisin Önünde Metris'in önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Metris'in önünde durdum Hasretim yerlere vurdum Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum Kanatlarımdan vuruldum Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben Yıllar var ki yorgunum ben Gökyüzüne vurgunum ben Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben Mahpuslarda durgunum ben, durgunum ben Metris'in önü kahveler Kahvede can annem bekler Metris'in önü kahveler Kahvede can dostlar bekler Dağlar, köyler türkü söyler, türkü söyler Dağlar, köyler yolum gözler Dağlar, köyler türkü söyler, türkü söyler Dağlar, köyler yolum gözler Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Geze geze yoruldum ben Gökyüzüne vuruldum ben Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben Mahpuslarda duruldum ben, duruldum ben

Sen İnsansın Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yanar olmuş yüreğin, nar olmuş Lilişan Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yanar olmuş yüreğin, nar olmuş Lilişan Sen insansın, sen insansın, sen insansın, sen insan Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan Sen insansın, sen insansın, sen insansın, sen insan Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan Ağır başlı kitaplar senin adına En yiğit besteler seni söyler Ağır başlı kitaplar senin adına En yiğit besteler seni söyler Dünyada şarkılar misali yaşayansın sen Sen insansın, sen insansın, iki milyar cansın Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan Sen insansın, hey Lilişan, iki milyar cansın Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yelken gibi açılmışsın zalim rüzgâra Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yelken gibi açılmışsın zalim rüzgâra Hey Lilişan, hey Lilişan Gülmüşem, ağlamışam Bir tuhaflık olmuş, olmuş Dünya'nın hâli Hey Lilişan, hey Lilişan Gülmüşem, ağlamışam Bir tuhaflık olmuş, olmuş Dünya'nın hâli Sen insansın, sen insan

Şeyh Bedrettin Yağmur çiseliyor, yağmur çiseliyor Yağmur çiseliyor, yağmur çiseliyor Serezin esnaf çarşısında yağmur çiseliyor Yağmur çiseliyor korkarak yavaş sesle Bir ihanet konuşması gibi Yağmur çiseliyor beyaz ve çıplak Mürtet ayaklarının Islak ve karanlık toprağın Üstünde koşması gibi Yağmur çiseliyor serezin esnaf çarşısında Bir bakırcı dükkânının karşında Bedrettinimin bir ağaca asılı Yağmur çiseliyor Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir Ve yağmurdan ıslanan Yapraksız bir dalda sallanan Şeyhimin çırılçıplak etidir yağmur çiseliyor Serez çarşısı dilsiz serez çarşısı kör Havada konuşmamanın, görmemenin Kahrolası hüznü Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü Yağmur çiseliyor

Neyleyim Canım benim güzel annem Bir solukluk izin ver Canım benim güzel annem Bir solukluk izin ver Analık hakkınla bağlama beni Analık hakkınla bağlama beni Aşk dedim sevda dedim umut dedi kavga dedim Elimde gençliğim vardı Onu verdim neyleyim Aman annem canım annem Bir solukluk izin ver Aman annem canım annem Bir solukluk izin ver Analık hakkınla bağlama beni Analık hakkınla bağlama beni Aşk dedim sevda dedim umut dedim kavga dedim Elimde gençliğim vardı Onu verdim neyleyim