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7/24 Dinle Tedirgin

Tedirgin Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Tedirgin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Tedirgin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tedirgin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Tedirgin

  • Mahur

  • Munzurlu

  • Tedirgin

  • Leyla

  • Grev

  • Derin Bir Ah Çektim

  • Yazamadım

  • Yalancı Ayrılık

  • Sevemezsin

  • Ah...

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