Ahmet Kaya

-
İtten aç yılandan çıplak
Gelip durmuşsam kapına
Var mi ki doymazlığım
Oturmuş yazıcılar
Fermanımı yazar
Ne olur gel, etme gel
Ay karanlık
Maviye, maviye,
Maviye çalar gözlerin
Dört yanım puşt zulası
Dost yüzlü, dost gülücüklü
Cigaramdan yanar
Alnım alnımı öperler
Suskun hayın ciyansı
Ey leylim gecede
Ölesim tutmuş
Etme gel, ne olur gel
Ay karanlık
Maviye, maviye
Maviye çalar gözlerin
-
Geçmedi yare sözümüz
Yollarda kaldı gözümüz
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş kara yazımız ey
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş kara yazımız ey
Çiçekler açılmaz oldu
Pınarlar içilmez oldu
Yar bize gülmez oldu
Böyleymiş kara yazımız ey
Yalnız ona yar demiştik
Onda bir şey var demiştik
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız ey
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız ey
Hey gönül gene bu gece
Kederim geceden yüce
Gel susalım beraberce
Böyleymiş kara yazımız ey
-
Dağlar dik çeşmeler kuru
Yarimin benzi çok sarı
Ölüm var dönülmez geri
Yürü yağız atım yürü
Yarim bu gece yoruldu
Kaçırdığıma darıldı
Yarim bu gece yoruldu
Kaçırdığıma darıldı
Bak daha sıkı sarıldı
Yürü yağız atım yürü
Yürü yağız atım yürü
Baytahası kısaldı
Yürü yağız atım yürü
Yürü yağız atım yürü
Dağlar geçilmiyor kardan
Aman yok ki candarmadan
Ayrılamam ben bu yardan
Yürü yağız atım yürü
Peşime düştü takipler
Boynumu bekliyor ipler
Peşime düştü takipler
Boynumu bekliyor ipler
Zeybekler seni ayıplar
Yürü yağız atım yürü
Yürü yağız atım yürü
Zeybekler seni ayıplar
Yürü yağız atım yürü
Yürü yağız atım yürü
-
Sabahtan uğradım ben bir güzele
Sabahtan uğradım ben bir güzele
Güzel ağlatmadı güldürdü beni
Ben güzelden böyle vefa ummazdım
Ben güzelden böyle vefa ummazdım
Ak göğsün üstüne kondurdu beni
Ahu gelin kınalı gelin
Ak göğsün üstüne kondurdu beni
Ahu gelin kınalı gelin
Şahin gibi yükseklerden uçarken
Şahin gibi yükseklerden uçarken
Keklik ininden geçerken
Ahu bu kevser ırmağından içerken
Ahu bu kevser ırmağından içerken
Susuz çöllerden kandırdı beni
Ahu gelin kınalı gelin
Susuz pınarlardan kandırdı beni
Ahu gelin kınalı gelin
-
Saat saat 21'i vuranda
Burada kan panalar çalardı
Burada
Burada hasret ve dert
Sen nerdeydin
Bugün
Bugün görüş günümüz
Herkes geldi sen nerdeydin
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Tam yüzyıl
Tam yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli
Gözlerin içimde durmayalı
Dokunmayalı sıcaklığına karnının
Tam yüzyıldır bekler beni bu şehirde bir kadın
Dokunmayalı sıcaklığına karnının
Gözlerinin içine girmeyeli
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
Aynı daldaydık
Aynı daldaydık
Aynı daldan düştük ayrıldık
Aramızda yüzyıllık zaman
Yol yüzyıllık
-
Bırak beni gayri uçam
Uçam da yollara göçem
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Kuş ehline durak olmaz
Durur ise yüzüm gülmez
Ben uçmasam bahar gelmez
Gonca güllere, güllere
Ben uçmasam bahar gelmez
Gonca güllere, güllere
Bir gün gelir ben giderim
Yedi iklim, yurdum yerim
Bellenmeyen türkülerim
Düşer dillere, dillere
Bellenmeyen türkülerim
Düşer dillere, dillere
Bırak beni gayri uçam
Uçam da yollara göçem
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
Ben uçmasam bil ki hiçem
Uçsuz yollara, yollara
-
Bir güneşti gördüğüm dağlar ardında
Uzanıp gittiğim yollar ateşti sanki
Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda
Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki
Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda
Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki
Bir volkandı içimizde coşan nehirler
Coştukça umutlar hep taşardı sanki
Bir volkandı içimizde coşan nehirler
Coştukça umutlar hep taşardı sanki
Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor
Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor
Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor
Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor
İşte bizim hikayemiz hep böyle gider
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
İşte bizim hikayemiz burada biter
Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider
-
Kollumu salladım toplar oynadı
Kollumu salladım toplar oynadı
Karataş içinden çete kaynadı
Karataş içinden çete kaynadı
Yaşasın Urfalılar teslim olmadı
Yaşasın Urfalılar teslim olmadı
De yürü, yürü, yürü, kumandalarım yürü
Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri
De yürü, yürü, yürü, kahramanlarım yürü
Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri
Tıfıldır hastahane karşı karşı
Tıfıldır hastahane karşı karşı
Gavur Fransız'ın bomba atışı
Gavur Fransız'ın bomba atışı
Urfa çetelerinin şaha kalkışı
Urfa çetelerinin şaha kalkışı
De yürü, yürü, yürü, kumandalarım yürü
Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri
De yürü, yürü, yürü, kahramanlarım yürü
Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri
-
Ey sürüden arkaya kalmış yiğit
Arkadaşın gitti, haydi sen de git
Bak ne diyor ceddi şehidin işit
Haydi git evladım, uğurlar ola!
Haydi git evladım, açıktır yolun
Zalimlere karşı bükülmez kolun
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
Uğurun açık olsun, uğurlar ola!
Uğurun açık olsun, uğurlar ola!
Eşele bir yerleri örten karı
Ot değil onlar dedenin saçları
Dinle şehit sesleridir rüzgârı
Haydi git evladım, uğurlar ola!
Haydi git evladım, açıktır yolun
Zalimlere karşı bükülmez kolun
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
Uğurun açık olsun, uğurlar ola!
Haydi levent asker uğurlar ola!
Yerleri yırtan sel olup taşmalı
Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı
Sendeki coşkunluğa er şaşmalı
Kahraman askerim uğurlar ola
Haydi git evladım, açıktır yolun
Zalimlere karşı bükülmez kolun
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun
Haydi levent asker uğurlar ola!
Haydi levent asker uğurlar ola!
Haydi git evladım, uğurlar ola!
Haydi git evladım, uğurlar ola!
Haydi git evladım, uğurlar ola!