Ahmet Kaya

Maviye Çalar Gözlerin İtten aç yılandan çıplak Gelip durmuşsam kapına Var mi ki doymazlığım Oturmuş yazıcılar Fermanımı yazar Ne olur gel, etme gel Ay karanlık Maviye, maviye, Maviye çalar gözlerin Dört yanım puşt zulası Dost yüzlü, dost gülücüklü Cigaramdan yanar Alnım alnımı öperler Suskun hayın ciyansı Ey leylim gecede Ölesim tutmuş Etme gel, ne olur gel Ay karanlık Maviye, maviye Maviye çalar gözlerin

Kara Yazı Geçmedi yare sözümüz Yollarda kaldı gözümüz Yere sürüldü yüzümüz Böyleymiş kara yazımız ey Yere sürüldü yüzümüz Böyleymiş kara yazımız ey Çiçekler açılmaz oldu Pınarlar içilmez oldu Yar bize gülmez oldu Böyleymiş kara yazımız ey Yalnız ona yar demiştik Onda bir şey var demiştik O bizi anlar demiştik Böyleymiş kara yazımız ey O bizi anlar demiştik Böyleymiş kara yazımız ey Hey gönül gene bu gece Kederim geceden yüce Gel susalım beraberce Böyleymiş kara yazımız ey

Kız Kaçıran Dağlar dik çeşmeler kuru Yarimin benzi çok sarı Ölüm var dönülmez geri Yürü yağız atım yürü Yarim bu gece yoruldu Kaçırdığıma darıldı Yarim bu gece yoruldu Kaçırdığıma darıldı Bak daha sıkı sarıldı Yürü yağız atım yürü Yürü yağız atım yürü Baytahası kısaldı Yürü yağız atım yürü Yürü yağız atım yürü Dağlar geçilmiyor kardan Aman yok ki candarmadan Ayrılamam ben bu yardan Yürü yağız atım yürü Peşime düştü takipler Boynumu bekliyor ipler Peşime düştü takipler Boynumu bekliyor ipler Zeybekler seni ayıplar Yürü yağız atım yürü Yürü yağız atım yürü Zeybekler seni ayıplar Yürü yağız atım yürü Yürü yağız atım yürü

Şahin Gibi Sabahtan uğradım ben bir güzele Sabahtan uğradım ben bir güzele Güzel ağlatmadı güldürdü beni Ben güzelden böyle vefa ummazdım Ben güzelden böyle vefa ummazdım Ak göğsün üstüne kondurdu beni Ahu gelin kınalı gelin Ak göğsün üstüne kondurdu beni Ahu gelin kınalı gelin Şahin gibi yükseklerden uçarken Şahin gibi yükseklerden uçarken Keklik ininden geçerken Ahu bu kevser ırmağından içerken Ahu bu kevser ırmağından içerken Susuz çöllerden kandırdı beni Ahu gelin kınalı gelin Susuz pınarlardan kandırdı beni Ahu gelin kınalı gelin

Aynı Daldaydık Saat saat 21'i vuranda Burada kan panalar çalardı Burada Burada hasret ve dert Sen nerdeydin Bugün Bugün görüş günümüz Herkes geldi sen nerdeydin Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Tam yüzyıl Tam yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli Gözlerin içimde durmayalı Dokunmayalı sıcaklığına karnının Tam yüzyıldır bekler beni bu şehirde bir kadın Dokunmayalı sıcaklığına karnının Gözlerinin içine girmeyeli Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan düştük ayrıldık Aramızda yüzyıllık zaman Yol yüzyıllık

Bırak Beni Bırak beni gayri uçam Uçam da yollara göçem Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Kuş ehline durak olmaz Durur ise yüzüm gülmez Ben uçmasam bahar gelmez Gonca güllere, güllere Ben uçmasam bahar gelmez Gonca güllere, güllere Bir gün gelir ben giderim Yedi iklim, yurdum yerim Bellenmeyen türkülerim Düşer dillere, dillere Bellenmeyen türkülerim Düşer dillere, dillere Bırak beni gayri uçam Uçam da yollara göçem Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara Ben uçmasam bil ki hiçem Uçsuz yollara, yollara

Hikayemiz Bir güneşti gördüğüm dağlar ardında Uzanıp gittiğim yollar ateşti sanki Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki Tuttuğum ellerde dostluk saklı bağrımda Yürüyüp gittiğim yollar ateşti sanki Bir volkandı içimizde coşan nehirler Coştukça umutlar hep taşardı sanki Bir volkandı içimizde coşan nehirler Coştukça umutlar hep taşardı sanki Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor Ne oldu bize güneşe neden doğmuyor Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor İşte bizim hikayemiz hep böyle gider Umutlar hep gecelerde yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Umutlar hep gecelerde yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Umutlar hep gecelerde yol olur gider İşte bizim hikayemiz burada biter Aydınlıklar karanlıkta yol olur gider

Kurtuluş Savaşı Destanı Kollumu salladım toplar oynadı Kollumu salladım toplar oynadı Karataş içinden çete kaynadı Karataş içinden çete kaynadı Yaşasın Urfalılar teslim olmadı Yaşasın Urfalılar teslim olmadı De yürü, yürü, yürü, kumandalarım yürü Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri De yürü, yürü, yürü, kahramanlarım yürü Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri Tıfıldır hastahane karşı karşı Tıfıldır hastahane karşı karşı Gavur Fransız'ın bomba atışı Gavur Fransız'ın bomba atışı Urfa çetelerinin şaha kalkışı Urfa çetelerinin şaha kalkışı De yürü, yürü, yürü, kumandalarım yürü Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri De yürü, yürü, yürü, kahramanlarım yürü Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri