Ahmet Kaya

Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş, insanlar susmuş İçimde ölen biri var Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm Gideceğim, son olsun Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme, korkular Her an başka biçimde Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş, insanlar susmuş İçimde ölen biri var Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va-va-va Va-va-va, vay, va-va, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay Vay, vay, vay, vay, vay Va-va-va-va-va, vay Va-va-va, vay, va-va