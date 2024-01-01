Ahmet Kaya

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Martinimin fuları
Gece geçtim yolları
Martinimin fuları
Gece geçtim yolları
Aslan Mican geliyor
Takmaz karakolları
Vay benim canım Micanım
Dünyalarda bir canım
Aslan Mican geliyor
Takmaz karakolları
Vay benim canım Micanım
Dünyalarda bir canım
Rakı koydum fincana
Hele de bakın şu cana
Rakı koydum fincana
Hele de bakın şu cana
Kör olasın Kel Sait
Nasıl da kıydın bu cana
Vay benim canım Micanım
Dünyalarda bir canım
Kör olasın Kel Sait
Nasıl da kıydın bu cana
Vay benim canım Micanım
Dünyalarda bir canım
Mican sen öleceksin
Tabuta gireceksin
Mican sen öleceksin
Tabuta gireceksin
Dokuz tahta altında
Ne cevap vereceksin
Vay benim canım Micanım
Dünyalarda bir canım
Dokuz tahta altında
Ne cevap vereceksin
Vay benim canım Micanım
Dünyalarda bir canım
-
Dalyan gibi bir çocuktu
Benim gözümde küçüktü
Küstü de dağlara çıktı
İner mi inmez mi bilmem
Şimdi dağların tozudur
Belki isyanın sazıdır
Halen kalbimde sızıdır
Diner mi dinmez mi bilmem
Adı Yılmaz kendi yılmaz
Makamı yok dem tutulmaz
Dağlara soru sorulmaz
Döner mi dönmez mi bilmem
Mavi gözleri boncuktur
Ölüm Korkusu şuncuktur
Azrail atı kancıktır
Biner mi binmez mi bilmem
Parkasına kar yağmıştır
Bir kenarda ağlamıştır
Belki elleri yanmıştır
Söner mi sönmez mi bilmem
Adı Yılmaz kendi yılmaz
Makam özgür dem tutulmaz
Dağlardan hesap sorulmaz
Döner mi dönmez mi bilmem
-
Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
***
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
***
Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
***
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
***
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
***
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
***
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
***
Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar şimdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
***
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
***
Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
***
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
***
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
***
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
***
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
-
Benim sevdalarım yeni filizlenir
Doymasa da toprak can can içinde
Şu kara günlerim yeni beyazlanır
Şu kara günlerim yeni beyazlanır
Doymasa da yürek can can içinde
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim
Dost dost
Filizlerim kokar gül deste gibi
Bülbül figan eder sanki yasta gibi
Benim deli gönlüm yine hasta gibi
Benim deli gönlüm yine hasta gibi
Artar eksilmiyor can can içinde
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim
Dost dost
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim
Dost dost
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
-
Bize kalan insanlığa bırakmak
İstediğimiz değildi
Binlerce fidan ektik halkın çölüne
Su vermediler eğildi
Bizim eskiden sevdalarımız vardı
Kızaran yanakları öpmelere utandık
Sonra suç olmak girdi araya
Bizim eskiden umutlarımız vardı
Yıkılan duvarların gövdesine yaslandık
Sonra yanılmak girdi araya
Bize kir bize pas bize tortusu kaldı
Dostlar tükenip düştüler
Yok olma korkusu kaldı
Bize kir bize pas bize tortusu kaldı
Dostlar tükenip düştüler
Yok olma korkusu kaldı
Bizim eskiden gülüşlerimiz vardı
Kırılan yüreklere öylesine dağıttık
Sonra ağlamak girdi araya
Bizim eskiden öfkelerimiz vardı
Tutuşan dağların seherine yar olduk
Sonra vurulmak girdi araya
Bize kan bize ter bize gözyaşı kaldı
Yılları çiğneyip geçtiler
Yaşama telaşı kaldı
Bize kan bize ter bize gözyaşı kaldı
Yılları çiğneyip geçtiler
Yaşama telaşı kaldı
-
Elinde bir buzbağ şişe
Dolanıyor köşe köşe
Şimdi karakola düşe
Sivri burun, top yumurta
Nara basar ulu orta
Bekçileri tarta tarta
Gene bir gün böyle zirzop
Gece bekçisi demiş, hop
Belinin ortasına cop
Geçirmiş bir siyah şalvar
Poz kesiyor gaddar, gaddar
Tespihi sarı kehribar
Şık tirina nirinom da
Tık tirina nirinom
Şık tirina nirinom da
Tık tirina nirinom
Gene bir gün böyle yan yan
Hava basarak bir yandan
Karakolun sokağından
Şapkası tam sekiz köşe
Zevkten olmuş dokuz köşe
Güveniyor on kardeşe
Mahalleli bezmiş ama
Çıkamıyor kimse cama
Adam değil, sanki kazma
Gene bir gün böyle çalım
Yürüyorken zalım zalım
Demişler ki, gel bakalım
Fosso Nejdat demiş, aman
Anlamış vaziyet yaman
Kafasından çıkmış duman
-
Zindanlardan taşa taşa kar beni
Mamaklardan Metrislerden sor beni
Diyarbekir'e kanla bastım mührümü
Ceset ceset kefen kefen sar beni
Bu türkü mor dağların emanetidir
Firari mahpuslara bir avuç su
Bir türkü dilimi içerdekine
Çeyiz sandığına oyalı yazma
Memeye süt
Ve baharın toprağa bereketidir
Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele
Cesur mermidir mavzer yatağında bu
Önü kıtlık kıran zemheri
Ardı ateş külü kızılcık
Ve menekşedir
Bir teli asuri vurur bir keldani
Ve yeşile çalar her mevsim
Petrol mavisini
Kan kızılını
Kavruk dudakların tuzunda tadı
Fırat'ı
Dijle'yi vurur
Hey bre
Şahin gagasında
Can suretidir
Kara saçlım
Gül benizlim
Sevdiğim
Bu türkü
Mor dağların mor dağların emanetidir
Zindanlardan taşa taşa kar beni
Mamaklardan Metrislerden sor beni
Diyarbekir'e kanla bastım mührümü
Ceset ceset kefen kefen sar beni
Gün kar yanığı yüze vuranda
Debreşir gökçe yürek
Kasketi kederde gömleği kan
Sevdası bir uçurumdur
Gözleri kor tanesi, gözleri hançer
Gözleri cesarettir
Krizantem çiçegidir emeği gülüm
Elleri cesurdur ve de hünerli
Mor dağların ardında
Üç koca destan, üç koca dünya
Üç denklem
Üç şifre, üç atom çekirdeği
Ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit
Gün kar yanığı yüze vuranda
Mor dağların türküsü gelir
Onlar güneşin bağrında ateş
Yer yüzünde bir taze çiçektiler
Namluda namusun fişengi
İsyanda yürek, kara düşte
Bembeyaz gerçektiler
Bin yılların sevdası nazlım
Sabır kıyısında
Kin köpüğü
Al almada
Başaklarda
Gül dudaklarda hasret
Zindanlardan taşa taşa kar beni
Mamaklardan Metrislerden sor beni
Diyarbekir'e kanla bastım mührümü
Ceset ceset kefen kefen sar beni
Söyle türkünü sen
Erinme nazlı bacım
Ağlamadan
Karalar bağlamadan
Kına gecelerinin sevincinde
Lurke'de, Govend'de
Temirağa'da
-
Gençliğimi kimse bilmez
Sakallarımdan çocuk kokusu
Ağzımdan, ay ışığı fışkırır benim
Ceketimi yağmurlara astığımdan beri
Tehlikeli şiir okur
Dünya'ya sataşırım ben
Güzüm baharlara
Yüzüm yağmurlara
Hüznüm dağlara küs
Gözüm sabahlara
Ömrüm topraklara
Hüznüm dağlara küs
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım, dönmez yüreğim
Korkarım güzelim, korkarım
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım, dönmez yüreğim
Korkarım güzelim, korkarım
Beni soracaklar
Beni bulacaklar
Beni yoracaklar, yar
Beni tutacaklar
Beni yakacaklar
Bana kıyacaklar, yar, yar, yar
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım, dönmez yüreğim
Korkarım güzelim, korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım, dönmez yüreğim
Korkarım güzelim, korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım, dönmez yüreğim
Korkarım güzelim, korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım, dönmez yüreğim
Korkarım güzelim, korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım, dönmez yüreğim
-
Söyle, yağmur çamur değmedi yüreğime
Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?
***
Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur
Ağlama, göz bebeğim, biraz daha dur
Yüreğine basa basa içimden yâr gidiyor
Ağlama, iki gözüm, biraz daha dur
***
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
***
Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime
Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?
***
Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
***
Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
***
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
***
Söyle, baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o ner'de?
Söyle, baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o ner'de?
-
Canım ey canım ey
Canım eylen ey
Evimi başıma yıkıp giden ey
Canım ey canım ey
Canım eylen ey
Evimi başıma yıkıp giden ey
Kapkara büyürken
Geceler derinden
Canımı içimden
Alıp giden hey
Kapkara büyürken
Geceler derinden
Canımı içimden
Alıp giden hey
Ay gidiyor
Güllerim kanıyor
Gün yüzünü dönüyor
Ay gidiyor
Günlerim yanıyor
Gül yüzün dönmüyor
Ay gidiyor
Güllerim kanıyor
Gün yüzünü dönüyor
Ay gidiyor
Günlerim yanıyor
Gül yüzün dönmüyor
Canım ey canım ey
Yanan ömrüm ey
İçime ateşi
Koyup giden hey
Canım ey canım ey
Yanan ömrüm ey
İçime ateşi
Koyup giden hey
Sessizce büyürken
Avluda cehennem
Güneşi koluna
Takıp gelsen hey
Sessizce büyürken
Avluda cehennem
Güneşi koluna
Takıp gelsen hey
Ay gidiyor
Güllerim kanıyor
Gün yüzünü dönüyor
Ay gidiyor
Günlerim yanıyor
Gül yüzün dönmüyor
Ay gidiyor
Güllerim kanıyor
Gün yüzünü dönüyor
Ay gidiyor
Günlerim yanıyor
Gül yüzün dönmüyor
Canım ey canım ey
Canım eylen ey
Evimi başıma yıkıp giden ey
-
Artık seninle duramam
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim
***
Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmakların üzerinden
Su gibi akar giderim
***
Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikâyet etmem bu defa
Dişimi sıkar giderim
***
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
***
Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
***
Kaybetsem bile her şeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim
***
Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam, bilirsin
Yüzümü döker giderim
***
Köpeklerimden, kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim
***
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
***
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
***
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim
-
Yazmam yazmalı gelin
Gözler sürmeli gelin
Yazmam yazmalı gelin
Gözler sürmeli gelin
Dağa taşa asumana
Adın yazmalı gelin
Adın yazmalı gelin
Dağa taşa asumana
Adın yazmalı gelin
Adın yazmalı gelin
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca naz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmana yaz adını
Yağdıma sal yağdını
Yazmana yaz adını
Yağdıma sal yağdını
Men sözümden dönersem
Kır kolumu kanadımı
Kır kolumu kanadımı
Men sözümden dönersem
Kır kolumu kanadımı
Kır kolumu kanadımı
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca yaz mene
Aşkından deli oldum
Gel etme bunca yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene
Yazmalı gelin yaz mene...