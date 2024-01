Ahmet Kaya

Gitme turnam gitme, nerden gelirsen Sen nazlı canana benzesin turnam Her bakışta beni, mecnun edersin Tabibe lokmana benzesin turnam Has nenni nenni, dost nenni nenni Pir abdal sultan'a benzesin turnam Yürü turnam yürü canana yürü Yürü turnam yürü canana yürü Havayı hey deli gönül havayı Bir kız katarlamış da atı deveyi Ay doğmandan şavkı tuttu Yürüyelim, yürüyelim bundan sonra dost nenni Hey dost, hey dost Yedi kardeş idik biz bu ovada Kimi saz çalardı kimi dönende Bakmaz mısın gözlerimin yaşına Bakmaz mısın mezarımın taşına Hey dost, hey dost Eğlen dur, eğlen dur, sarı&telli turnam eğlen dur Sallan dur, sallan dur, sarı turnam sallan dur.

Hey göklere duman durmuş dağlar, hey Hey göklere duman durmuş dağlar, hey Değirmenin üstü her gün yel olmaz Değirmenin üstü her gün yel olmaz Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Sen söylersin o susmaz mı bel olmaz Kızılırmak akar suyun içerler Kızılırmak akar suyun içerler Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler Aç kalırlar, yurttan yurda göçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Varıp eylem köprüsünü geçerler Varıp eylem köprüsünü geçerler Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Öldüler mi, kaldılar mı bel olmaz Ummam artık olanlar böyle olsun Ummam artık olanlar böyle olsun Yeni çağda mızrak çuvala girsin Yeni çağda mızrak çuvala girsin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Vergi dersin, ümük dersin, can dersin Verirler mi, alırlar mı bel olmaz Verirler mi, alırlar mı bel olmaz