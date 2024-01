Ahmet Kaya

Niye Böyle Anne Yüzüne baktığımda Neden yüzü gülmüyor Tam sabah olacak derken Birden gece oluyor Öyle çok yalnızım ki Sığmıyorum geceye Ay bile bak kararmış Hüzün çökmüş geceye Niye böyle anne Niye böyle anne Niye başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye içim geçiyor Yüzüne baktığımda Neden yüzü gülmüyor Tam sabah olacak derken Birden gece oluyor İnsanlar yalnızdırlar Sığmıyorlar geceye Ay bile bak kararmış Hüzün çökmüş geceye Niye böyle anne Niye böyle anne Yine başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Yine içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle anne Yine başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle anne Niye başım dönüyor Niye böyle anne Niye böyle anne Yine içim geçiyor Niye böyle anne Niye böyle an-

Aklın Bende Kalmasın Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten *** Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten --- Sırtım dönük, kapım orda Sakın bir söz etme bana *** Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın *** Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın *** Anlamıştım gözlerinden bir şeyler olduğunu Anlamıştım sevişirken aşkın sallandığını Sen bu aşkı satırlarda, ben canımda yaşarken Ya sen yıktın, ya da nazar felaket bu sebepten *** Sırtım dönük, kapım orda Sakın bir söz etme bana *** Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın *** Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın Bu aşk sende bitti ise, bağlasam duramazsın Alışır gönlüm hasrete, aklın bende kalmasın *** Gideceksen, veda etme, hiç haberim olmasın Gideceksen, git sessizce, şu yüreğim yanmasın Bu aşk sende bitti ise...

Aranan Kan Bulunmuştur aradım taradım her yerde haber saldım dört yana umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda *** aradım taradım her yerde haber saldım dört yana umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda *** şükürler olsun bu güne gördüm yakışır bu aşka şu kalbimi ben aşık oldum darısı başınıza dualarım aşkını bulamayana *** haberiniz olsun a dostlar biri yüreğimden vurmuştur. aşk dilinden anlayanlar aranan kan bulunmuş *** haberiniz olsun a dostlar biri yüreğimden vurmuştur. aşk dilinden anlayanlar aranan kan bulunmuş *** aradım taradım her yerde haber saldım dört yana umutlarım bitmişken onu gördüm karşımda *** şükürler olsun bu güne gördüm yakışır bu aşka şu kalbimi ben aşık oldum darısı başınıza dualarım aşkını bulamayana *** haberiniz olsun a dostlar biri yüreğimden vurmuştur aşk dilinden anlayanlar aranan kan bulunmuş.. *** haberiniz olsun a dostlar biri yüreğimden vurmuştur aşk dilinden anlayanlar aranan kan bulunmuş

Arızalı Bendeki izlerini silmeye geleceksin Bittiğini sandığın an tılsımını kaybedeceksin Sadece anılar mı uykularımı getiren? Kalpteki acılar mı hasreti dize getiren? *** Aşkın acısı birkaç kelime Sev ya da biri çıksın yerine Bendeki yürek hasarı bile Geçmeye alışık *** Hep iyisini arar bu yürek Kendisi gibi sanar bu yürek Sonra da aza kanar bu yürek Talihi karışık *** Seni kaybetmekti en acıklı düşüm Gözümde seni çok büyütmüşüm *** Arıyorum beni herkesten farklı seven Kaç senedir bu gönül yaralı Kaderi insana bir sürü aşk veriyor Sadece bendeki arızalı *** Arıyorum beni herkesten farklı seven Kaç senedir bu gönül yaralı Kaderi insana bir sürü aşk veriyor Sadece bendeki arızalı *** Bendeki izlerini silmeye geleceksin Bittiğini sandığın an tılsımını kaybedeceksin Sadece anılar mı uykularımı getiren? Kalpteki acılar mı hasreti dize getiren? *** Aşkın acısı birkaç kelime Sev ya da biri çıksın yerine Bendeki yürek hasarı bile Geçmeye alışık *** Hep iyisini arar bu yürek Kendisi gibi sanar bu yürek Sonra da aza kanar bu yürek Talihi karışık *** Seni kaybetmekti en acıklı düşüm Gözümde seni çok büyütmüşüm *** Arıyorum beni herkesten farklı seven Kaç senedir bu gönül yaralı Kaderi insana bir sürü aşk veriyor Sadece bendeki arızalı *** Arıyorum beni herkesten farklı seven Kaç senedir bu gönül yaralı Kaderi insana bir sürü aşk veriyor Sadece bendeki arızalı *** Arıyorum beni herkesten farklı seven Kaç senedir bu gönül yaralı Kaderi insana bir sürü aşk veriyor Sadece bendeki arızalı

Burda Olsaydın Bir an olsun seni unuturum diye Bir an olsun gözümden yaş akmasın diye Şu yalan dünyada sahte sevgilere Ben içmiyim de kimler içsin *** usandım sevmeden sevmelerden Anlamsız bu hayat yalandan öte anlamsız bu hayat yalandan öte Sensiz hayat bana cezadan öte *** Burda olsaydın ağlamasaydım Burda olsaydın sızlamasaydım yine meyhanedeyim senin yüzünden İçiyorum maalesef bu aşk yüzünden

Diyelim ki Kolay değil bir anda beni silmek Kolay değil bu aşktan vaz geçebilmek Az buz değil yaşananlar biliyorsun Unutmak mümkün mü sanıyorsun *** Farz et ki sen benim kadar sevebilseydin Bu kadar çabuk çekip gidemezdin Benim kadar seni seven biri olursa Sözüm söz seni o gün affederim *** Diyelim ki resimlerimi yaktın Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin Adımı da kara kaplıya yazdın Ama anıları nasıl unutacaksın? *** Diyelim ki resimlerimi yaktın Diyelim ki aşk mesajlarımı sildin Adımı da kara kaplıya yazdın Ama anıları nasıl unutacaksın?

Evlilik Olsun Ne diyelim kendime geldim Son ilişkimin ardından Bakmamıştım bugüne kadar Kimseye göz ucuyla *** Şartlar değişti farkındayım Bir aşkın ortasındayım Yalnız geçmez bir ömür boyu Seni görünce anladım *** Bu aşkın sonu evlilik olsun Üç tane de bebeğim olsun İkisi erkek bir de kız olsun *** Şu gönlümün muradı olsun Bu aşkın sonu evlilik olsun Üç tane de bebeğim olsun İkisi erkek bir de kız olsun Şu gönlümün muradı olsun *** Ne diyelim kendime geldim Son ilişkimin ardından Bakmamıştım bugüne kadar Kimseye göz ucuyla *** Şartlar değişti farkındayım Bir aşkın ortasındayım Yalnız geçmez bir ömür boyu Seni görünce anladım *** Bu aşkın sonu evlilik olsun Üç tane de bebeğim olsun İkisi erkek bir de kız olsun Şu gönlümün muradı olsun *** Bu aşkın sonu evlilik olsun Üç tane de bebeğim olsun İkisi erkek bir de kız olsun Şu gönlümün muradı olsun *** Bu aşkın sonu evlilik olsun Üç tane de bebeğim olsun İkisi erkek bir de kız olsun Şu gönlümün muradı olsun

Fesat İmza olmaz Aşka fesat girmişse eğer Çek git artık hayatımdan Bu oyun biter *** Söyledim ben sana dikkat et diye Göz yummam gecelik ihanetlere Sadakat en mühim kuraldır diye Hatayı affetmem dönmem geriye *** Aldatan kendini aldatır Böyledir tarih boyunca Sende bir gün çok çekersin Yapayalnız kalınca *** Bir kere affederse insan bin defa dert çeker Tövbesi tutmaz aldatanların tutsa ne fark eder iflah olmaz aşka fesat girmişse eğer Çek git artık hayatımdan bu oyun biter

Haberi Olsun Belki şimdi bir yerlerde benim için kötü söyler Şunu bilsin ben de onun gibi devrik bir çınarım *** Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok Aşk yolunda mahkumum Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok Mutluluktan mahrumum *** Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim *** Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim *** Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona Yanında olmasam da canında olacağımı Ölene kadar yalnız onu seveceğimi bilsin yeter Ve ben nerede olursam olayım Yine onu yine onu seveceğim *** Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim

Sen Sen Diye Kendim için değil bu göz yaşlarım, Ayrılık vaktinde, aşka ağlarım, Yeni doğan bir aşk ölür mü söyle? Öldürdün bir tanem ona yanarım *** Olmaz diye başladıysan, affetmem seni, Ama sen de seviyorsan, Usanmadan bekleyeceğim, Tanırsın beni *** Elimde gül demetiyle, Her gün kapının önünde, Bekliyorum gündüz gece, Görürsün diye *** Gül ayrılmaz dikeniyle, Ben yanarım Sen Sen diye, Mutluluğun hayaliyle, Beklerim Yine

İstanbul Olmaz Olsun Aşığın dilinden anlar dediler Sevenin halini bilir dediler Aşığa İstanbul cennet dediler Bunlara inanmasaydım keşke *** Aşığın dilinden anlar dediler Sevenin halinden bilir dediler Aşığa İstanbul cennet dediler Bunlara inanmasaydım keşke *** Yalan olmuş her ne varsa Bu şehirde sevmek hata Doğrusuyla, duygusuyla Yaşanmıyor aşklar burda *** Hep sahteyse aşklar Bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak olsun *** Öldüren bir zehir Böyle ise bu şehir İstanbul olmaz olsun *** Hep sahteyse aşklar Bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak olsun *** Öldüren bir zehir Böyle ise bu şehir İstanbul olmaz olsun *** Aşığın dilinden anlar dediler Sevenin halini bilir dediler Aşığa İstanbul cennet dediler Bunlara inanmasaydım keşke *** Aşığın dilinden anlar dediler Sevenin halinden bilir dediler Aşığa İstanbul cennet dediler Bunlara inanmasaydım keşke *** Yalan olmuş her ne varsa Bu şehirde sevmek hata Doğrusuyla, duygusuyla Yaşanmıyor aşklar burda *** Hep sahteyse aşklar Bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak olsun *** Öldüren bir zehir Böyle ise bu şehir İstanbul olmaz olsun *** Hep sahteyse aşklar Bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak olsun *** Öldüren bir zehir Böyle ise bu şehir İstanbul olmaz olsun

İçelim Gönlüm Gönülden sevdim sevdim ama hiç sevilmedim Yalancı aşklara hiçbir zaman boyun eğmedim *** Aşklar bile 5 paralık olmuş bu şehirde Dertlerimin hepsi üst üste Kime güvensem yalancı Gönül yerim hepsi paslı Tek tesellim şişelerde *** içelim gönlüm unutalım gönlüm Günü gün edip yaşayalım Vazgeç be gönlüm Bize göre değil Aşklara hiç bulaşmayalım!

Şehri Terk Ediyorum Bitmiyor aşkın derdi Gülmez yüzüme şehir Her yer karanlık gibi Gittin gideli *** Anlamı yok kalmamın Ne bu evde, sokakta Cehennemden beterdir Her saat, her dakika *** Hiç düşünmemiştim ki Senle aynı şehirde Yaşayıp ayrı yerde Gözlerimi açmayı *** Hiç düşünmemiştim ki Senle aynı şehirde Yaşayıp ayrı yerde Sensizken uyanmayı *** Çok üzgünüm, hem de çok utanıyorum Sensiz yaşamayı hiç hak etmiyorum Dayanmaz bu yüreğim, dayanmaz tenim Senin yüzünden şehri terk ediyorum *** Olmadığın bu evde kalamıyorum Her nefes alışımda daralıyorum Yorgun düştü bu gönlüm, inan, yorgunum Senin yüzünden şehri terk ediyorum *** Hiç düşünmemiştim ki Senle aynı şehirde Yaşayıp ayrı yerde Gözlerimi açmayı *** Hiç düşünmemiştim ki Senle aynı şehirde Yaşayıp ayrı yerde Sensizken uyanmayı of, of *** Çok üzgünüm, hem de çok utanıyorum Sensiz yaşamayı hiç hak etmiyorum Dayanmaz bu yüreğim, dayanmaz tenim Senin yüzünden şehri terk ediyorum *** Olmadığın bu evde kalamıyorum Her nefes alışımda daralıyorum Yorgun düştü bu gönlüm, inan, yorgunum Senin yüzünden şehri terk ediyorum *** Yalnızlık değildi benim derdim, sensizlikti Güzel bir şehirdi, ama artık bitti Elimde valizim, cebimde biletim Bunu sen istedin *** Senin yüzünden Senin yüzünden bu şehri terk ediyorum Bu şehri terk ediyorum