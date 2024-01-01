Ahmet Kaya

Ölüm Dörtlüğü Ölüm her aklıma geldiğinde Ah edip, vah edip inleme Bu halinle Tanrı'yı incitmiş olacaksın Ecel kapını çaldığı zaman Evi telaşa verme O geldiği zaman Sen gitmiş olacaksın

Kum Gibi Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da, sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Cinayet Saati Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı Maktulün onbeş yıllık arkadaşı Üç kamarot, öteki ahçıbaşı Dört bıçak çekip vurdular dört kişi Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiçbiriniz orada yoktunuz Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben gördüm, kulaklarım gördü Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü Hiçbiriniz orada yoktunuz Demirlemişti, eli kolu bağlıydı ağlıyordu On üç damla gözyaşı saydım Allahına kitabına sövüp saydım Şafak nabız gibi atıyordu Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Hiçbiriniz orada, hiçbiriniz orada Hiçbiriniz orada yoktunuz Hiçbiriniz orada, hiçbiriniz orada Hiçbiriniz orada yoktunuz Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Polis katilleri arıyordu Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Polis katilleri arıyordu Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı Üzerime yüklediler bu işi Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı Üzerime yüklediler bu işi Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım! Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım! Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam kendimi vuracaktım Cinayeti kör bir kayıkçı gördü Ben vursam kendimi vuracaktım

Gururla Bakıyorum Dünyaya Birer birer, biner biner ölürüz Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz Vurulup düşenler canım darda kalmasın Ay gülüm Vurulup düşenler canım darda kalmasın ** Çünkü isyan bayrağıdır böğrüme saplanan sancı Çünkü harcımı öfkeyle, imanla karıyorum Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine Dağ başlarının hırçınlığı savruluyor benden Çünkü beni ateşiyle dimdik tutan kin Çünkü benim gözbebeklerimde tutuşan şafak Miting afişleri, cesur pankartlar Ve binlerce militan Derin denizlerin aydınlığı zorlu sabahlar Gökyüzü ve lale Sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata ** Çünkü ben sevdigim kızı Yaşamak gibi, halkım gibi sevdiğim kızı Ki şiirini yazamayan Ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi Binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi Zincire vurulan şavaşlara yollanan Vergilere bağlanan halkım gibi Felç olmuş yalnızlıklara bırakarak Büyük acıların ve göz yaşının içine bırakarak Şiirlerimin bir bıçak gibi ışıldadığı Devrim türkülerini Ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını Bir kere olsun öpmeden Bir kere olsun tutmadan kaygısızca Serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini Hatta boynunu ve ayak bileklerini Bilemeden, bilemeden, bilemeden Vurdum yüreğimi şanlı kavgaya Barışın ve özgürlügün dağlarına Yürüyorum işte yiğit'sen uslandır beni Ey yasakların, kahpeliğin Ve soygunların koruyucusu Türkü çağıran kızlarımı sustur Ve kahraman oğullarımı Mezar kaza kaza kederli, kızgın Tohum serpe serpe hünerli Ve sömürüle sömürüle bomboş Ve açlığın ve zulmün izlerini Derin uçurumlarında taşıyan ellerimi Ve tırpanlara sarılan ellerimi Mavzerlere sarılan ellerimi Zincirlere vur gücün yeterse Ama adına yaşamak dersen rezilce ** Çatlayan tomurcuğun Doğan çocugunü çığlığını duymadan Gül benizli sevgilinin Titreyen gögüslerini öpmeden doyasıya Korka korka, yana yana Hergün biraz daha derinden Hergün biraz daha kapkara duyarak ölümü Aç ve arkasız köpekleşerek yaşamak dersen Bu yürek çat diye çatlasın ulan! ** Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun ** Birer birer, biner biner ölürüz Yana yana, döne döne yine geliriz, vay canım Biz dostu da düşmanı da elbet bilriz Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın Ay canım Vurulup düşenler gülüm darda kalmasın ** Gel gelelim parlayan güneşi emekçi halkların Kahraman halkların güneşini Şehvetle içine dolduran toprak Şimdi sımsıcak, şimdi ulaşılmaz Şimdi olgun meyvalarla dolu Bahar bahçelerini sarmaktadır Dünya'ya Ve gülbenizli sevgililerin dudaklarında hayat Bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır Bıçak kemiğe dayandığı Ok yaydan fırladığı için değil Bu bezirgan saltanatı bu zulüm bit'sin diye Ağaran günler için yeni bir dünya uğruna Yüzlerinde cesaretin onuru Ve imanlı gücü döğüşen Dünya'nın Emperyalizme karşı dövüşen Dünya'nın Ve ölüme gülerek koşan genç savaşçıların Albayrakları dalgalansın Dalgalansın, dalgalansın Kinle boğuşan yorgun yüregi Aydınlansın diye anamın Felâketler geçirmiş anamın Dişleri dökülmüş, kederli ağzı Ağlamaya hazır gözleri Safrası ve sonsuz ve dağları eriten sabrı Merhameti Yani bir bütün halinde insanlığımız Yunsun, arınsın diye durgun pınarlarda Alınterinin namusu kurtulsun diye Kurtulsun diye sıcak somun Acı soğan ve çiçekli basmalar Ahdettik, vefaettik kelle koyduk Ölen ölür dostlar düşmanlar hey hey Kalan sağlar! ** Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun Kirsiz, passız arı duru özümüz Namussuza kanlı hançer sözümüz Çok uzaktır dostlar bizim yolumuz Durana, yürüyene bin selam olsun

Ağladıkça Dağlarda, öfkeli başım Serhat'ta hep akşam oluyor Nasipsiz, kıştan mı? Yağmurdan mı yoksa aşktan mı? Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin İlk yazda, bitti telaşım Alnımda hep kavga duruyor Vakitsiz, hırstan mı? Bahardan mı yoksa aşktan mı? Ağladıkça ağladıkça, bozkırlar yeşerecek, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, güneşi tutacağız, görecek göreceksin Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin (Ağladıkça ağladıkça, geceyi tutacağız)

Mavi'nin Türkisi Şu dağdaki gezene bak Gözlerinin rengine bak Mavi gözler kan kan olmuş Şu feleğin işine bak Şu dağdaki gezene bak Gözlerinin rengine bak Seni vuran beni de vursun Şu feleğin işine bak Dağlarda talan olur mu Dosta hiç yalan Ölürsem duyan olur mu Şu feleğin işine bak Dağlarda talan olur mu Dosta hiç yalan Ölürsem duyan olur mu Şu feleğin işine bak

Özgür Çağrı Sana yalan söyleyemem Darılırsın yavrucağım Sana yalan söyleyemem Darılırsın yavrucağım Abin bir gün dağdan döner Sarılırsın yavrucağım Abin bir gün dağdan döner Sarılırsın yavrucağım Giden gelmez geri dönmez Bilmiyorsun yavrucağım Giden gelmez geri dönmez Bilmiyorsun yavrucağım Sen üzülme sıra bende Gideceğim yavrucağım Sen üzülme sıra bende Gideceğim yavrucağım Elverir ki çoşku Haylaz çocuklarını boğazlamasın Avunmak elbette kolaydır Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak Dağlara destanlar düşünmek kolaydır Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek Kızların diri gögüslerinde Matbaalarda Ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek Yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası Bir kurşun bile değildir namusun mavzerine Gönlün kahpeliğine tutsaksın açıkçası Asıl savaş alanı suskundur arkadaş Sahipsizdir Asıl savaşcılar afyonlu mütevekkil Öyleyse Şehrin girdabında çalkalanan zulüm Halkın şanlı isyanına işaret değil Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları Tırnaklarınla kazıyorsan da Sana yalan söyleyemem Darılırsın yavrucağım Sana yalan söyleyemem Darılırsın yavrucağım Abin bir gün dağdan döner Sarılırsın yavrucağım Abin bir gün dağdan döner Sarılırsın yavrucağım Giden gelmez geri dönmez Bilmiyorsun yavrucağım Giden gelmez geri dönmez Bilmiyorsun yavrucağım Sen üzülme sıra bende Gideceğim yavrucağım Sen üzülme sıra bende Gideceğim yavrucağım Bulvara dökülen bildiriler Harcanan bunca emek bunca değer İşleyen rotatifler Cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına Homurdanarak çekip gitmiştir Yani bu aşağılık bir dramdır artık Çünkü şarjörüne boş kovanları dolduran adam En azından kendinden utanmalıdır Yani yetsin diyorum Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum Uzatın ellerinizi diyorum Uzatın Tanışalım Helallaşalım

Sabır Kalmadı Her şarkının içinde Ben seni görürüm Sevdan bir nefes gibi Çekmezsem ölürüm Sevdan bir nefes gibi Çekmezsem ölürüm Sabır kalmadı içimde Dertler yaş oldu gözümde Bu yoksulluk denizinde Boğulmadan gel Boğulmadan gel Sensiz isyan ettim her an Dünyam kahır dünyam zindan Yine başım duman duman Olmadan gel Olmadan gel Yıllardır ne bir haber Ne bir selamını aldım Bu koskocaman dünyada Sensiz yapayalnız kaldım Bu koskocaman dünyada Sensiz yapayalnız kaldım Sabır kalmadı içimde Dertler yaş oldu gözümde Bu hasretlik denizinde Boğulmadan gel Boğulmadan gel Sensiz isyan ettim her an Dünyam kahır dünyam zindan Yine başım duman duman Olmadan gel Olmadan gel

Yalan Da Olsa Sokak ortasında bir kadın bar bağırıyor Kendini arıyor, kendini soruyor, bağırıyor Sesi kulaklarımda bir kurşun gibi patlıyor Yalan da olsa haklılar diyoruz ama Bu da yetmiyor Yalan da olsa haklılar diyoruz ama Bu da yetmiyor Gece yarısı vardiyada işçiler tedirgin Üşümekte İşten değil, güçten değil, içten üşümekte Zaman geçmekte, zaman gecikmekte Zaman üşümekte Yalan da olsa birleşiyorlar ama Bu da yetmiyor Yalan da olsa birleşiyorlar ama Bu da yetmiyor Gece yarısı bir müzisyen evine Yine geç dönüyor Taksi parası bile yok cebinde Ama evine dönüyor İki damla yaş geliyor gözlerinden Cigarası sönüyor yalan da olsa zenginiz Bu bize yetmiyor yalan da olsa zenginiz ya Bu bize yetmiyor Yalnızım, yalnızlığım beni dinlemekte Yalan da olsa ne var Ki bu şarkıyı söylemekte? Yalan da olsa içimden bir bulut akıp gidiyor Yalan da olsa mutluyum bu bana yetiyor Yalan da olsa mutluyum ya bu bana yetiyor Yalnızım, yalnızlığım beni dinlemekte Yalan da olsa ne var Ki bu şarkıları söylemekte? Yalan da olsa içimden bir bulut akıp gidiyor Yalan da olsa mutluyum bu bana yetiyor Yalan da olsa mutluyum ya bu bana yetiyor

Yeter Bilmediğim birşey söyle bana Mutluluğu anlat mesela Bilmediğim birşeyler söyle O çok duyduğum yalanlar olmasın Bilmediğim bir şarkı söyle Sözlerinde ayrılık olmasın Yeter bu dünyanın cefası derdi Yeter boş yere kaç bahar tükendi Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti Gel bana bilmediğim birşeyler söyle Yıllarca dinlediğim aynı masallar yetti Gel bana bilmediğim birşeyler söyle Bilmediğim birşey söyle bana Gülmeyi anlat mesela Bilmediğim birşeyler söyle Ezbere bildiğim dertler olmasın Bilmediğim bir şarkı söyle Gözlerimde hüzün bırakmasın.

Bize Ne Oldu Gece düştüm sokaklara her yerde seni aradım Birden karşıma çıktın seni gördüm, ağladım Yine ne kadar iyiydin yine ne kadar sıcak Oysa neler anlatıyordum içimden Artık diyebilmem imkânsız Söyle, söyle yar bize n'oldu? Yine gönlüm derbeder oldu İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu Söyle, söyle yar bize n'oldu? Yine gönlüm derbeder oldu İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu Alışamadım yalnızlığına karanlığa çok uzağım Ne olur söndürme ışıklarını Karanlığına alışacağım Gitme bu gece, gitme, gitme Ne olur kal benimle Ağlatmasın şarkılarım, ağlatmasın Belki bu son gece Söyle, söyle yar bize n'oldu? Yine gönlüm derbeder oldu İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu Söyle, söyle yar bize n'oldu? Yine gönlüm derbeder oldu İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu Söyle, söyle yar bize n'oldu? Yine gönlüm derbeder oldu İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu Söyle, söyle yar bize n'oldu? Yine gönlüm derbeder oldu İstedim gözünü öpeyim gözlerin düşmanım oldu