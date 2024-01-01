Ahmet Kaya

Öyle Bir Yerdeyim Ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Bir yanım mavi yosun Dalgalanır sularda Bir yanım mavi yosun Dalgalanır sularda Dostum, dostum, güzel dostum Bu ne beter çizgidir, bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar, bahçe Dostum, dostum, güzel dostum Bu ne beter çizgidir, bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar, bahçe Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Öyle bir yerdeyim ki Bir yanım mavi yosun Dalgalanır sularda Bir yanım mavi yosun Dalgalanır sularda Dostum, dostum, güzel dostum Bu ne beter çizgidir, bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar, bahçe Dostum, dostum, güzel dostum Bu ne beter çizgidir, bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar, bahçe Dostum, dostum, güzel dostum Bu ne beter çizgidir, bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar, bahçe Dostum, dostum, güzel dostum Bu ne beter çizgidir, bu Bu ne çıldırtan denge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar, bahçe

Acılara Tutunmak Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik Buluşmuştuk bir kavşakta Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi Şarkımıza dalmıştık Mutluluk mavi çocuk, oynardı bahçemizde Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey vardı Sevmek diye bir şey yokmuş Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacak konuklukta Deprem kargaşasında Yaşadım birkaç binyıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürdük ikimizde Acılardan arta kalan İşte şu bakışlarmış Buğu diye gözlerimde Gün batımı bulutlarmış Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde.

Yusuf Yusuf Eee eee eee e Eee eee eee e Doğ doğ doğ doğ doğ Doğ doğ doğ doğ doğ Doğ doğ doğ doğ Doğ doğ doğ Doğ Yusuf Hey hey hey hey hey hey Hey hey hey hey hey hey Hey hey hey hey hey hey Anamın karnında bir sancı var Ta şu göğüslerinin alt yerinde Anamın karnında bir sancı var Ta şu göğüslerinin alt yerinde Doğ doğ doğ doğ doğ doğ Doğ doğ doğ doğ doğ doğ Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel Barikatlar yıktı geçti peh Şu dağları aştı geçti Kim kim kim kim Kim olacak Yusuf Yusuf Hey hey hey hey hey hey Hey hey hey hey hey hey Doğ doğ doğ doğ doğ doğ Doğ doğ doğ doğ doğ doğ Anamın karnında bir sancı var Ta şu göğüslerinin alt yerinde Anamın karnında bir sancı var Ta şu göğüslerinin alt yerinde Hey hey hey hey hey hey Hey hey hey hey hey hey Doğ doğ doğ doğ doğ doğ Doğ doğ doğ doğ doğ doğ Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel Bendleri de yıktı aştı peh Şu dağları deldi geçti Kim kim kim kim Kim olacak Yusuf Yusuf Hey hey hey hey hey hey Hey hey hey hey hey hey Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Zaman akar zaman geçer Zaman zindan içinde Biz mapusta yatardık Dosta düşman içinde Biz mapusta yatardık Dosta düşman içinde Zaman akar zaman geçer Zaman zaman içinde Getirdiler getirdiler bir yiğit Ayak çıplak ak bir mintan içinde Getirdiler getirdiler bir yiğit Ayak çıplak ak bir mintan içinde Zaman akar zaman geçer Zaman zindan içinde Biz mapusta yatardık Dosta düşman içinde Zaman akar zaman geçer Zaman zaman içinde Biz mapusta yatardık Dosta düşman içinde Getirdiler getirdiler bir yiğit Ayak çıplak ak bir mintan içinde Getirdiler getirdiler bir yiğit Ayak çıplak ak bir mintan içinde

Macera Küçücüktüm, küçücüktüm, Oltayı attım denize, Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı Kuyruğu ebemkuşağı renginde, Bir salıverdim gökyüzüne Gökyüzünü gördüm.

Bu Dert Beni Adam Eder Eğri büğrü bakar oldum Şaşkın oldum, sakar oldum İki de bir yüreğimi dağa taşa diker oldum Şunca yıldır karanlıkta göz Kırpmaktan bıkar oldum Benim annem, şeker annem Gençlik elden gitti gider Gece gündüz dolaşırım tenhalarda menhalarda Benim annem, güzel annem, beni, beni Beni koyver Sağ yanımda bir sızı var Sol yanımda dağlar duman Altı patlar, altı patlak, bu dert beni Bu dert beni verem eder Dama çıktım, damdan düştüm Kılıç kestim, rakı içtim şahin oldum Keloğlan'ın külahını kaptım kaçtım Yare ağlar, güler uçtum Yarı yolda yorgun düştüm Benim annem, kadın annem Bu nasıl iş bana de hele Gece gündüz düşünürüm tenhalarda menhalarda Aman annem, güzel annem, beni, beni Beni koyver Sağ yanımda bir sızı var Sol yanımda yandım Allah Altı patlar, altı patlak, bu dert beni Bu dert beni adam eder

Güzel Günler Dalgındım dağlar gibi Türkülüydüm çınar çınar Ne kızarıp giden sarı ne kızarıp gelen yeşil Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün Tam da mendil sallıyordum güzel günlere Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün Tam da mendil sallıyordum güzel günlere ** Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Ellerinde gelenimin, hey güzel günler ** Balık attım olta tuttum yaşadım gençliğimi Masal oldu çocukluğum gençliğim bahar seli Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli ** Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Gidenimin gözlerinde, hey güzel günler Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Ellerinde gelenimin, hey güzel günler ** Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler Ellerinde gelenimin, hey güzel günler Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler

Sivastopol Marşı Sivastopol önunde yatan gemiler Atar da nizam topunu yer gök iniler Atar da nizam topunu yer gök iniler Yardımcıdır bize kırklar, yediler Aman da padişahım izin ver bize İzin de vermez isen dök bizi denize Aman da padişahım izin ver bize İzin de vermez isen dök bizi denize Sivastopol önünde yıkık minare Düşman dediğin de gelmez imane Düşman dediğin de gelmez imane Erenler geliyor bize imdade Aman da padişahım izin ver bize İzin de vermez isen dök bizi denize Aman da padişahım izin ver bize İzin de vermez isen dök bizi denize