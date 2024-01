Ahmet Kaya

Melengecin dalında çifte sığırcık diley Çifte sığırcık ciğerime ateş değdi öley Diley, öley gencecik, diley öley gencecik Zehir pamuk ırgatlığı gavur gündelikcilik Rinna-rinna nay nay, yüreğim bölündü lay Damarlarım delindi, kan gider, kan gider Melengecin dalında cifte saksağan diley Cifte saksağan Boynumda dönüp batır öley diley Şol kahpe devran, diley şol kahpe devran Ağlarım bir yandan, kan kusarım bir yandan Rinna-rinnan nay nay, ellerim kırıldı lay Gözüm seli duruldu, kum gider, kum gider Melengecin dalında çifte güvercin diley Çifte güvercin Eğnimde göynek yok öley diley, ayağım yalın Diley ayağım yalın Ölürsem kahrımdan ölduğüm bilin Rinna-rinnan nay nay, yollarım kapandı lay Bulutlar parcalandı, gün gider, gün gider Melengecin dalında çifte ispinoz diley Çifte ispinoz Azıktan yetimim öley, öley diley Katıktan öksüz diley, katıktan öksüz Dirliksiz, düzensiz hanidir hürriyetsiz Rinna-rinnan nay nay, künyemiz yazıldı lay Kervanımız dizildi, can gider, can gider

Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da, sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Her şarkının içinde Ben seni görürüm Sevdan bir nefes gibi Çekmezsem ölürüm Sevdan bir nefes gibi Çekmezsem ölürüm Sabır kalmadı içimde Dertler yaş oldu gözümde Bu yoksulluk denizinde Boğulmadan gel Boğulmadan gel Sensiz isyan ettim her an Dünyam kahır dünyam zindan Yine başım duman duman Olmadan gel Olmadan gel Yıllardır ne bir haber Ne bir selamını aldım Bu koskocaman dünyada Sensiz yapayalnız kaldım Bu koskocaman dünyada Sensiz yapayalnız kaldım Sabır kalmadı içimde Dertler yaş oldu gözümde Bu hasretlik denizinde Boğulmadan gel Boğulmadan gel Sensiz isyan ettim her an Dünyam kahır dünyam zindan Yine başım duman duman Olmadan gel Olmadan gel