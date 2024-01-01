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Kanımda Kıvılcım Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Kanımda Kıvılcım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Kanımda Kıvılcım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kanımda Kıvılcım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Kanımda Kıvılcım

  • Sabır Kalmadı

  • Kanımda Kıvılcım

  • Sevgi Bağları

  • Zulüm Taşıyan Gözler

  • Acı Hasret

  • Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak

  • Güzelleri Kim Sevmez

  • Bana Aşkı Öğreten Sensin

  • Seviyorum Sevmesende

  • Güzelsin

  • N'olur Hayatımdan Çıkma

  • Yıllar Oldu Ayrılmamız

  • Seni Unutmak İstemedim ki

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