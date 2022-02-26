Ahmet Kaya

Şafak Türküsü Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Kaç zamandır yüzüm traşlı Gözlerim şafak bekledim Uzarken ellerim kulağım kirişte Ölümü özledim anne Yaşamak isterken delice *** Ah verebilseydim keşke Yüreği avucunda koşan her bir anneye Tepeden tırnağa oğula Ve kıza kesmiş Bir ülkeye armağan *** Düşlerimle sınırsız Diretmişliğimle genç Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk *** Pir Sultan'ı düşün anne Şeyh Bedrettin'i Börklüce'yi İnsanları düşün anne Düşün ki yüreğin sallansın Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan Mutlu bir Yusufçuk havalansın *** Beni burada arama Arama anne Kapıda adımı Adımı sorma *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama *** Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş Koparma anne ağlama

Acılara Tutunmak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Başkaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimiz de *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerinde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış Ayrı yörüngelerde