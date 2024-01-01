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7/24 Dinle Şarkılarım Dağlara

Şarkılarım Dağlara Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Şarkılarım Dağlara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Şarkılarım Dağlara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şarkılarım Dağlara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Şarkılarım Dağlara

  • Saza Niye Gelmedin

  • Kum Gibi

  • Cinayet Saati

  • Gururla Bakıyorum Dünyaya

  • Ağladıkça

  • Mavi'nin Türkisi

  • Ölüm Dörtlüğü

  • Özgür Çağrı

  • Sabır Kalmadı

  • Yalan Da Olsa

  • Yeter

  • Bize Ne Oldu

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