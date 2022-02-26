Ahmet Kaya

Saza niye gelmedin? Söze niye gelmedin? Gündüz belli, işin var Gece niye gelmedin? Gündüz belli, işin var Gece niye gelmedin? *** "Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin Aylar oldu, gelmedin *** Ah, "Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin Aylar oldu, gelmedin Geçen cuma gelecektin Haftalardır gelmedin *** Saza niye gelmedin? Söze niye gelmedin? Gündüz belli, işin var Gece niye gelmedin? Gündüz belli, işin var Gece niye gelmedin? *** Çaldığım saza mı yana'm? Ettiğin naza mı yana'm? Ala'm seni koynuma Kış yata'm, yaz uyana'm Ala'm yâri koynuma Kış yata'm, yaz uyana'm *** "Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin Aylar oldu, gelmedin *** Ah, "Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin Aylar oldu, gelmedin Geçen cuma gelecektin Haftalardır gelmedin *** Saza niye gelmedin? Söze niye gelmedin? Gündüz belli, işin var Gece niye gelmedin? Gündüz belli, işin var Gece niye gelmedin? Of