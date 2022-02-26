Saza Niye Gelmedin Şarkı Sözleri
Ahmet Kaya Saza Niye Gelmedin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Saza Niye Gelmedin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saza Niye Gelmedin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya
Saza Niye Gelmedin
Tüm Şarkıları
-
Saza niye gelmedin?
Söze niye gelmedin?
Gündüz belli, işin var
Gece niye gelmedin?
Gündüz belli, işin var
Gece niye gelmedin?
***
"Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin
Aylar oldu, gelmedin
***
Ah, "Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin
Aylar oldu, gelmedin
Geçen cuma gelecektin
Haftalardır gelmedin
***
Saza niye gelmedin?
Söze niye gelmedin?
Gündüz belli, işin var
Gece niye gelmedin?
Gündüz belli, işin var
Gece niye gelmedin?
***
Çaldığım saza mı yana'm?
Ettiğin naza mı yana'm?
Ala'm seni koynuma
Kış yata'm, yaz uyana'm
Ala'm yâri koynuma
Kış yata'm, yaz uyana'm
***
"Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin
Aylar oldu, gelmedin
***
Ah, "Üç gün" dedin, "Beş gün" dedin
Aylar oldu, gelmedin
Geçen cuma gelecektin
Haftalardır gelmedin
***
Saza niye gelmedin?
Söze niye gelmedin?
Gündüz belli, işin var
Gece niye gelmedin?
Gündüz belli, işin var
Gece niye gelmedin? Of