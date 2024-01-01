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7/24 Dinle Şafak Türküsü

Şafak Türküsü Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Şafak Türküsü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Şafak Türküsü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şafak Türküsü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Şafak Türküsü

  • Sel Dağ

  • Şafak Türküsü

  • Kimdi Bunlar

  • Tutuşur Dizelerim

  • Geleceğim

  • Haramiler

  • Kore dağları

  • Zeytin Karası

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  • Potbori- Cama Çıkma Cama, Fabrika Önü

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