Ahmet Kaya

Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yanar olmuş yüreğin, nar olmuş Lilişan Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yanar olmuş yüreğin, nar olmuş Lilişan Sen insansın, sen insansın, sen insansın, sen insan Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan Sen insansın, sen insansın, sen insansın, sen insan Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan Ağır başlı kitaplar senin adına En yiğit besteler seni söyler Ağır başlı kitaplar senin adına En yiğit besteler seni söyler Dünyada şarkılar misali yaşayansın sen Sen insansın, sen insansın, iki milyar cansın Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan Sen insansın, hey Lilişan, iki milyar cansın Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yelken gibi açılmışsın zalim rüzgâra Yangınlar alevinden geçip de gelen dost Yelken gibi açılmışsın zalim rüzgâra Hey Lilişan, hey Lilişan Gülmüşem, ağlamışam Bir tuhaflık olmuş, olmuş Dünya'nın hâli Hey Lilişan, hey Lilişan Gülmüşem, ağlamışam Bir tuhaflık olmuş, olmuş Dünya'nın hâli Sen insansın, sen insan