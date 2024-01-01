Sen İnsansın Şarkı Sözleri
Ahmet Kaya Sen İnsansın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Sen İnsansın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen İnsansın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yangınlar alevinden geçip de gelen dost
Yanar olmuş yüreğin, nar olmuş Lilişan
Yangınlar alevinden geçip de gelen dost
Yanar olmuş yüreğin, nar olmuş Lilişan
Sen insansın, sen insansın, sen insansın, sen insan
Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan
Sen insansın, sen insansın, sen insansın, sen insan
Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan
Ağır başlı kitaplar senin adına
En yiğit besteler seni söyler
Ağır başlı kitaplar senin adına
En yiğit besteler seni söyler
Dünyada şarkılar misali yaşayansın sen
Sen insansın, sen insansın, iki milyar cansın
Sen insansın, hey Lilişan, sen insansın, sen insan
Sen insansın, hey Lilişan, iki milyar cansın
Yangınlar alevinden geçip de gelen dost
Yelken gibi açılmışsın zalim rüzgâra
Yangınlar alevinden geçip de gelen dost
Yelken gibi açılmışsın zalim rüzgâra
Hey Lilişan, hey Lilişan
Gülmüşem, ağlamışam
Bir tuhaflık olmuş, olmuş
Dünya'nın hâli
Hey Lilişan, hey Lilişan
Gülmüşem, ağlamışam
Bir tuhaflık olmuş, olmuş
Dünya'nın hâli
Sen insansın, sen insan