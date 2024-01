Ahmet Kaya

Ben çürümüş bir asayım Zindanlara yol eyledi dert beni Çarmıha gerilmiş bir İsa'yım Çivilere zapteyledi dert beni Pir sultanı darda gördüm Darağaca vur eyledi aşk beni Hacı Bektaş'ı kırda gördüm Bir ceylana pir eyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Ben yanarım aşk için Ben yanarım gül için Bu ateş sönmesin diye Ben yanarım kim için Ben yanarım sen için Bari sen yanma diye Ben yıkılmış bir ozanım Yangınlara kül eyledi dert beni Kerbela çölünde, bir Hüseyin Damla suya kul eyledi dert beni Ben Yunus'u nurda gördüm Dergahına gül eyledi aşk beni Ol mecnunu firarda gördüm Bir Leyla'ya deleyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Her yangına, her ataşa Köz eyledi dert beni Bu dağlara, bu yollara Toz eyledi aşk beni Ben yanarım aşk için Ben yanarım gül için Bu ateş sönmesin diye Ben yanarım kim için Ben yanarım sen için Bari sen yanma diye

Ağladım gözyaşlarım döndü denize Ben derdimi kimseye söyleyemedim *** Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim Kurşunlara gelirken arka mahallede Düştüm de yerlere bir of demedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin *** Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe Yine de bu yangını söndüremedim *** Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim Bağıra bağıra yazdım seni içime Bir kez olsun yüzünü güldüremedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere dövdüler Adını söylemedim *** Başıma neler geldi sana diyemedim Beni kaç kere vurdular Adını söylemedim *** Off of of off of of of Yıkılsın evin