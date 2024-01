Ahmet Kaya

Saçların savrulur türkülerime Deli rüzgar eser gecelerime Hüzünler dolar boş kadehime Yüreğim tutuşur geceler boyu Aman be leyla can leyla Boşver bu aşka ha leyla can leyla Son ver bu aşka Çıkmaz sokaklarda Kapına düştüm Gölgem peşi sıra ayak sesleri Yağmur altında Ateşe düştüm Başımda savrulur sevda külleri Aman be leyla can leyla Boşver bu aşka ha leyla can leyla Son ver bu aşkı