Ahmet Kaya

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Sen miydin o? yalnızlığım mıydı yoksa?
Kör karanlıkta açardık, paslı gözlerimizi
Dilimizde akşamdan kalma bir küfür
Salonlar piyasalar sanat sevicileri
Salonlar piyasalar sanat sevicileri, sanat sevicileri
Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni
Yakanda bir amonyak, amonyak çiçeği
Yalnızlığım benim, pasaklı kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi
Yalnızlığım benim, pasaklı kontesim
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi
Ne kadar rezil olursak o kadar iyi, o kadar iyi
Kumkapı meyhanelerine dadandık
Önümüzde altınbaş, altın zincir fasulye pilakisi
Ardımızda, görevliler hızır paşalar
Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi
Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi, leşimi
Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri
Çöpçülerin elleriyle okşardım seni
Yalnızlığım benim süpürge saçlım
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi
Yalnızlığım benim süpürge saçlım
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi
Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi, o kadar iyi
Baktım gökte bir kırmızı, bir uçak
Bol çelik, bol yıldız, bol insan
Bir gece sevgi duvarını aştık
Düştüğüm yer, öyle açık seçik ki
Düştüğüm yer, öyle açık seçik ki, öyle açık seçik ki
Başucumda bir sen varsın bir de evren
Saymıyorum ölüp ölüp, dirilttiklerimi
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi
Yalnızlığım benim çoğul türkülerim
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi
Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi, o kadar iyi
-
Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece
Gün gece gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım diyardayım
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Dardayım yalanım yok
Baskın yedim gün gece
Gün gece gün gece
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım diyardayım
Örselendi aşklarım üstelik
Bir uzak diyardayım
Diyardayım diyardayım
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Günaydın anneciğim
Günaydın babacığım
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
İçime sancı doğuyor
***
Yüreğini bir kalkan bilip sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum
Sıkıldım dertlendim dostlarımla buluştum
Bugün de ölmedim anne
***
Kapalıydı kapılar perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa bir yüzüm hayata dönük
Bugün de ölmedim anne
***
Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgar beline dolandığında bir dalın
Korktum güldüm kendime kızdım
Bugün de ölmedim anne
***
Bana böylesi garip duygular
Bilmem neye gelir nereye gider
Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar
Bugün de ölmedim anne
-
Sen betonlar içinde, ben senin özleminde
Sen yangınlar içinde, ben mazlumun türküsünde
Aydınlığı aradık karanlıklar içinde
Sen dünün hasretinde, ben yarınların derdinde
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Güneşte kavruluruz kıraç topraklar gibi
Hazanda savruluruz serseri yapraklar gibi
Yalnızlığı yaşarız geride kalan gibi
Düşer düşer kalkarız her Eylül' e isyan gibi
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
Sen bir yana, ben bir yana, dostlarımız bir yana
Bölünsek de, çözülsek de, başkaldırdık zamana
-
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi?
Acılar birden biter mi?
Bir bebek özleminde seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Bir bebek özleminde seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi?
Dikenleri göğü deler mi?
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi?
Kavgalar kansız biter mi?
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi?
Dostluklar birden biter mi?
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
Kendine iyi bak, beni düşünme
Su akar yatağını bulur
-
Gaş gabahın yerle gödir
De görün neylemişem
Yüreğim güp güp edir
De görün neylemişem
Gaş gabahın yerle gödir
De görün neylemişem
Yüreğim güp güp edir
De görün neylemişem
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Bir günahım yoktur inan
Varsa de olum kurban
Gözlerem bu hala men
Ölürem az kala men
Bir günahım yoktur inan
Varsa de olum kurban
Gözlerem bu hala men
Ölürem az kala men
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Bir mene bak naz eyleme
Naz eyleme naz eyleme
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz etme böle
De görün neylemişem
Gaş gabah tökme böle
De görün neylemişem
Gel mene naz-
-
Malatya'dan çıktım yola, yollar yanıyor
Düşman sarmış dört yanımı, kurşun saçıyor
Düşmüşüm bir çukura, canım yanıyor
Yaşasam mı, ölsem mi?
Karar vermek zor
Düşmüşüm bir çukura, canım yanıyor
Yaşasam mı, ölsem mi?
Karar vermek zor
Beyler deresinde kardaş, pusu kurdular
Dağda çadır çadır açtılar, tüfek çaktılar
İlker kardeşi canımdan, canımdan vurdular
Yaşasak mı, ölsek mi?
Karar vermek zor
İlker kardeşi canımdan, canımdan vurdular
Yaşasam mı, ölsem mi?
Karar vermek zor
-
Ya dinle ya dinle ya dinle
Ya dinle ya da git
Bu şiddet olmazsa hiç olmaz
Ya dinle ya git
Ya dinle ya dinle ya dinle
Ya dinle ya da git
Bu şiddet olmazsa hiç olmaz
Ya dinle ya git
Ya dinle ya dinle ya dinle
Ya dinle ya da git
Bu şiddet olmazsa hiç olmaz
Ya dinle ya git
Kokun burda rengin burda yüzümde saçlarımda
Kanım kanımda akıyor ey Bağdat biz hep sizleyiz
Ya dinle ya dinle ya dinle
Ya dinle ya da git
Bu şiddet olmazsa hiç olmaz
Ya dinle ya git
Bağdatlım emekçim
Kardeşim ha kardeşim ha
Tuttuğun zafer olsun hep böyle
Güzel kardeşim güzel Bağdatlım
Tuttuğun zafer olsun hep böyle
Ya şimdi ya şimdi ya şimdi ya hiç
Ya şimdi ya şimdi ya şimdi ya hiç
Gözüm kardeşim canım kardeşim
Benim kardeşim benim kardeşim
Yarın geç olur yarın geç olur
Tuttuğun zafer olsun hep böyle
Yarın geç olur yarın geç olur
Tuttuğun zafer olsun hep böyle
Ya dinle ya dinle ya dinle
Ya dinle ya da git
Bu şiddet olmazsa hiç olmaz
Ya dinle ya git
Ya dinle ya dinle ya dinle
Ya dinle ya da git
Bu şiddet olmazsa hiç olmaz
Ya dinle ya git
Ya dinle ya dinle ya dinle
Ya dinle ya da git
Bu şiddet olmazsa hiç olmaz...
-
Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu
Ne sen Leyla' sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam, içmişiz sarhoşuz, hepsi bu
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan
Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan
Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur
Ne sen mağrur ne de ben mağrur
Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu
Ne sen bulutsun, ne de ben yağmur
Ne sen mağrur ne de ben mağrur
Hüzünlü bir akşam, susmuşuz durgunuz, hepsi bu
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan
Hep sonradan, gelir aklıma, hep sonradan, sonradan
Hep sonradan, gelir aklım başıma, hep sonradan
-
Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
***
Hasret çektim, gönül verdim
Seni sevdim men
Hasret çektim, könül verdim
Seni sevdim
***
Böyle bir güzele, eşkimi tezele
Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele
Böyle bir güzele, eşkimi tezele
Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele
***
Eger menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime yigane kalsan
Eger menden ayrı, gezip dolansan
Menim bu eşkime yigane kalsan
***
Alışaram, od tutaram
Hem yanaram men
Alışaram, od tutaram
Hem yanaram
***
Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem
Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem
-
Filiz filiz harelendim, dağlara uymak için
Kan gölünde kurulandım, hayatı duymak için
Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için
Kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için
***
Katarlar gelir geçer, bir geceden bir geceye
Yüreğim yare yare, iz bırakır bin acıya
Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya
Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parçaya
***
Denizlerde dalgalandım, taşları oymak için
Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
Irmaklarda durulandım, dağları duymak için
***
Şarkılar gelir geçer, bir heceden bir heceye
Yüreğim yare yare, yankılanır bin acıya
Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya
Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya