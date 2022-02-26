Ahmet Kaya

Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe aşık olur bülbüller güle Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe aşık olur bülbüller güle *** Hasret çektim, gönül verdim Seni sevdim men Hasret çektim, könül verdim Seni sevdim *** Böyle bir güzele, eşkimi tezele Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele Böyle bir güzele, eşkimi tezele Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele *** Eger menden ayrı gezip dolansan Menim bu eşkime yigane kalsan Eger menden ayrı, gezip dolansan Menim bu eşkime yigane kalsan *** Alışaram, od tutaram Hem yanaram men Alışaram, od tutaram Hem yanaram *** Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem