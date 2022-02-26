Ahmet Kaya

Şiire Gazele Şarkı Sözleri
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Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
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Hasret çektim, gönül verdim
Seni sevdim men
Hasret çektim, könül verdim
Seni sevdim
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Böyle bir güzele, eşkimi tezele
Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele
Böyle bir güzele, eşkimi tezele
Şiire, gazele könül verdim, şiire, gazele
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Eger menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime yigane kalsan
Eger menden ayrı, gezip dolansan
Menim bu eşkime yigane kalsan
***
Alışaram, od tutaram
Hem yanaram men
Alışaram, od tutaram
Hem yanaram
***
Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem
Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem