Ahmet Kaya

Söyle, yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de? Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de? *** Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur Ağlama, göz bebeğim, biraz daha dur Yüreğine basa basa içimden yâr gidiyor Ağlama, iki gözüm, biraz daha dur *** Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay Yanıyor ömrüm Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay Yanıyor ömrüm *** Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de? Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de? *** Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne, o ner'de? Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Söyle gökyüzüne, o ner'de? *** Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne, o ner'de? Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Söyle gökyüzüne, o ner'de? *** Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay Yanıyor ömrüm Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay Yanıyor ömrüm *** Söyle, baksın gece dağlardan hasretime Söyle bilmesen de, o ner'de? Söyle, baksın gece dağlardan hasretime Söyle bilmesen de, o ner'de?