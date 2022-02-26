Ahmet Kaya

Söyle, yağmur çamur değmedi yüreğime
Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?
***
Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur
Ağlama, göz bebeğim, biraz daha dur
Yüreğine basa basa içimden yâr gidiyor
Ağlama, iki gözüm, biraz daha dur
***
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
***
Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime
Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?
***
Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
***
Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme
Söyle gökyüzüne, o ner'de?
***
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay
Yanıyor ömrüm
***
Söyle, baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o ner'de?
Söyle, baksın gece dağlardan hasretime
Söyle bilmesen de, o ner'de?