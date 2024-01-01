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7/24 Dinle Dokunma Yanarsın

Dokunma Yanarsın Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Dokunma Yanarsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ahmet Kaya Dokunma Yanarsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dokunma Yanarsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ahmet Kaya

Ahmet Kaya

Dokunma Yanarsın

  • Sürgün Acısı

  • Merhaba

  • İçimde Ölen Biri

  • Dokunma Yanarsın

  • Tika Basa Pastırma

  • Böyle Bir Sevmek

  • Bir Anka Kuşu

  • Rinna Rinna Nay

  • Biz Üç Kişiydik

  • Kenar Mahalleli

  • Newroz Ateşi

  • Bir Minik Kız Çocuğu

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