Ahmet Kaya

Rüya, bütün çektiğimiz Rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu, Bir mısra boyu maceram. Sus, kimseler duymasın. Duymasın ölürüm ha. Aymışam yarı gecede Seni bulmuşam sonra Sus, kimseler duymasın. Duymasın ölürüm ha. Yağar bir yağmur sonra... Yağıyor yeşil yeşil Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, Bilmezler nasıl sevdik birbirimizi, İki yitik hasret, İki parça can. Sus, kimseler duymasın Duymasın ölürem ha Aymışam yarı gecede Seni bulmuşam sonra Sus, kimseler duymasın Duymasın ölürem ha Yağar bir yağmur sonra Yağıyor yeşil yeşil.

Gayrı gider oldum gardaşlar Ve de kızkardaşlar Gayrı gider oldum gardaşlar Ve de kızkardaşlar Gayrı haram bu can bana Bu sevda bana bu insanlar bana Bu toprak damlar bu caddeler haram bana Gayrı haram bu can bana Bu toprak damlar bu insanlar Bu ağaçlar bu yollar haram bana Oğul uşak bir de karım Kurt bana hastir çeker Kuş bana yılan bana Hastir çeker çıyan bana Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Lan gardaş bu nasıl yara Kanar her yerimden Dövülmüşüm sövülmüşüm kovulmuşum ben Siktiri çekilmişim yani kendi öz yurdumdan Çeker giderim