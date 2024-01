Ahmet Kaya

Tezgahtar bir kızdı o permalı saçlarıyla Herkese gülümserdi süzgün bakışlarıyla Anasının elinden kaçırıp birkaç kuruş Konserlere giderdi çılgın gözyaşlarıyla Kırmızı hırkasıyla resimler çektirirdi Keşfedilmek için hep Beyoğlu'nda gezerdi Her akşam o şarkıcı duvardaki posterden Uzanıp rüya gibi dudağından öperdi Ah Nebahat, Nebahat bir gün görmedi rahat Düşünür bulamazdı kimdeydi bu kabahat Ah Nebahat, Nebahat bir gün görmedi rahat Düşünür bulamazdı kimdeydi bu kabahat Tezgahtar bir kızdı o, evi Sağmalcılar'da Altı kardeş, bir ana, bir de kötürüm baba İçki kumar peşinde boş vermiş bir abisi Devlete karşı gelmiş bir ablası mapusta Kırmızı hırkasıyla ah seneler eskitti Sonunda rüyasını sandığına kitledi Mahalleden biriyle heveslendi sevmeye Hayırsız çıktı oğlan zengin bir dula gitti Ah Nebahat, Nebahat ona gülmedi hayat Sonunda anladı ki kendindeydi kabahat Ah Nebahat, Nebahat ona gülmedi hayat Sonunda anladı ki kendindeydi kabahat

Bizi güllerin iklimi tüketti Toprağı yaran filize vurulduk O vahşi beyaz at alıp başını gitti Bir yaz yağmuru gibi unutulduk Sığ yanlarımız oldu arasıra El yordamıyla dalarken hayata Bir parça telaş bir parça ümittik Hiç yetişemedik o vahşi ata O vahşi atla beraber Ah şu içimizdekiler Sanki sökülürcesine Gitti gider, gitti gider Bize bir günün çelişkisi yetti Dudağı yoran bir söze kırıldık O vahşi beyaz at tutuştu yelesinden Kaldığı yerden başlanır mi artık Hiç ayrılmayız derken bir ucundan Aşktı o yitirdiğimiz inan aşktı Ben sana kıydım sen bana gücendin Ve durduramadık o vahşi atı O vahşi atın ardından Ah şu aramızdakiler Hiç yaşanmamışçasına Uçtu gider, uçtu gider

Yangınlar, kahpe fakları Korku cığlıkları Ve irin selleri, aç yırtıcılar Suyu zehir bıçaklar ortasındasın Bir cana, bir başa kalmışsın vay, vay Pusatsız, duldasız, üryan Bir cana, bir de başa Seher vakti leylim, leylim Cellat nişangahlar aynasındasın Oy sevmişem ben seni Üsküdar'dan bu yana lo kimin yurdu? He canım Çiçek dağı kıtlık kıran Gül açmaz, çağla dökmez Vurur anının çatına, vurur çakmaktaşı kayalarıyla küfrünü medetsiz Munzur Şahmurat suyu kan akar Ve ben şairim Namus işçisiyim yani Yürek işçisi Korkusuz, pazarlıksız Kül elenmemiş Ne salkım bir bakış resmin çekeyim Ne kınsız bir rüzgâr mısra dökeyim Oy, sevmişem ben seni Ve sen daha demincek Yıllar da geçse demincek Bıcaklanmış dal gibi ayrı düştüğüm Ömrümüm sebebi ustam, sevgilim Yaran derine gitmiş Fitil tutmaz bilirim Ama hesap dağlarladır Umut dağlarla Düşün uzay cağında bir ayağımız Ham carık, kıl çorapta olsa da biri Düşün olasılık, atom fiziği Ve bizi biz eden amansız sevda Atıp bir kıyıya iki zamanı Yarının çocukları, gülleri için Herbirinin ayva tüyü için çilleri için Koymuş postasını Görmüş restini He canım Sen getir üstünü Oy Havar Muhammed, İsa aşkına Yattığım ranza aşkına Deeey dağları un eder ferhadın gürzü Benim de boş yanım hançer yalımı Ve zulamda kan ter içinde asi He desem koparacak dizginlerini Yediveren gül kardeşi bir arzu Oy sevmişem ben seni