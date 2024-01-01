Ahmet Kaya

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Sarı sıcak yazlar uzak
Dost uzanan eller uzak
Karanlıklar kurmuş tuzak
Benim sonum dünden belli
Haramiler sarmış yolumu
Güvercinler muhbir uçar oy
Telden tele fermanım gider
Benim sonum dünden belli
Gözlerim dolar kan sanırım
Betonlar boğar nefessiz kalırım
Şahidim yoktur, perdeler örtük
İnanamazsın ağlarsın
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk, Tedirgin
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk, Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Dağlarda kar yollar uzar
Yar belinden kollar uzar
Hasımlarım kurmuş tuzak
Benim sonum dünden belli
Müfrezeler sarmış yolumu
Menekşeler solgun açar oy
Dilden dile fermanım gider
Benim sonum dünden belli
Gözlerim dolar kan sanırım
Betonlar boğar nefessiz kalırım
Şahidim yoktur, perdeler örtük
İnanamazsın ağlarsın
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk tedirgin
Geceler mi sen, ben mi yorgunum
Mermiler mi sen, ben mi yangınım
Düşlerim tutsak, yüreğim sürgün
İçimde bir çocuk tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
Suskunum vurgunum
Tedirginim ben
Haylanmaz uslanmaz
Tedirgin
-
Çarpıktır dişleri, fırçalamaz onları ama umurunda değil
Daha on bir yaşında, tüm yükü sırtlamış ama farkında değil
Ay dede görününce piyasasına düşer
Karanlık sokaklarda ekmeğini arar
Yusuf Yusuf, Yusuf Yusuf, Kimse senin farkında değil
Yusuf Yusuf, Yusuf Yusuf, Bunlar senin umurunda değil
Sakız satar bazen, bazen hırpalanır ama Yusuf gülümser
Hava soğur bazen, bazen sırılsıklam, Yusuf yine gülümser
Karanlık sokaklarda evine koşar
O da ana kuzusu senin kadar, benim kadar
-
Aklım çok karışık
Her şey boş şu anda
Ne güzeldi çocukluğumuz
Kirlenmemişken ruhumuz
Karamsarlık diz boyu
Uykusuz gecelerim
Sokaklar hep karanlık
Hep ayrılık, ayrılık
Oysa şimdi bak
Her şeyden vazgeçerek
Sonsuza dek yalnız kalmak
Ya da yaşamak sonsuzluğu
Hiçbir şeye değmeyeceğini
Anladım bu dünyanın
Bırak sevgiler yaşasın
Sevgiler saf kalsın
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Gecenin karanlığında
Bir ona bir buna sarıldım
Herkes bir yere takılmıştı
Ben yine en başa dönüyordum
Bıktım bu yolda koşmaktan
Kupkuru kalabalıktan
Her şey yine aynı baksana
Çırpınıyorum işte bulanık suda
Leş gibi bir akşamüstü
Bütün insanlar uykuda gibi
Sonsuza bakan bir nesil
Hayattan bir şey beklemez gibi
Gelen aynı giden aynı
Tabiatlar benzeşir gibi
Aç karına alışanlar
En sorunsuz olanlar gibi
Ben zevklerin tutsağı
Yaşantıyla uyuşmaz gibiyim
Bıktım bu yolda koşmaktan
Kupkuru kalabalıktan
Her şey yine aynı baksana
Çıldırıyorum işte
-
Yüz yüze bir yaz akşamında
Doldu gözlerim
Artık sana söylenecek
Hiçbir şeyim yok
Saçlarında dolaşan rüzgâr
Sana neden daha yakın
O büyülü bakışların
Ayrılmasın benden yine
Benim gözümle bakmadın hiç
Sen olaylara
Ne olursun sen de iste
Bir kez daha
Biliyorsun sevdim
Yine sana geldim
Sıra şimdi sen de
Ne olursun artık sen de iste
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Bağırırken herkese
İstiyorum diye
Küstahça dinledin
Gülücükler içinde
Aklından geçenler
Albümler ve karakterler
Anlamsızdı senin için
Görüşler ve fikirler
Canına tak deyince
Gecelerden bir gece
Beni görmek istersen
Gel bana
Körelmiş duygularla
Savrulurken yarınlara
İstiyorsun her şeyi
Hayvansal tavırlarla
Takılıp kaldın işte
Evvel zaman içinde
Benimle tek başına
Bir başlangıç iste
Haber verme sakın
Öylece apansızın
Gece sabaha varmadan
Gel bana
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Yapayalnız bir yaz olabilirdi
Tıpkı bundan öncekiler gibi
Ama bu kez sen vardın kumsalda
Bebek diyordu herkes sana
Gerçek ismini kimse bilmezdi
Ama Bebek yeterdi anlatmaya
Hey Bebek götür beni o Temmuz akşamına
Seninle sevişmek istiyorum
Sabah yeli gibiydi dudakların
Öperken beni ürpertirdin
Ama artık sen yoksun kumsalda
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Anlat kendini, bence sen yapamazsın
Göster kendini, ama sen anlamazsın
Bilmedin, görmedin sen gerçeği, gerçeği bulamazsın
Kendimden verdim her şeyi, fedakâr olamazsın
Aşmaya çalış kendini biraz sıkıl, biraz toparlan
Yaşamaya çalış bu boşlukta
Hiç kimseye sırtını yaslamadan
Sağlam bas yere, bence sen yapamazsın
Kurtar kendini, ama sen anlamazsın
Tutmadın verdiğim öğütleri, gerçeği bulamazsın
Yaptım elimden geleni, farkına varamazsın
Görmeye çalış gerçeği, biraz sıkıl, biraz toparlan
Yaşamaya alış bu boşlukta, hiç kimseye sırtını yaslamadan
Acizsin. Acizsin Anlamaktan
Acizsin. Acizsin Yola Çıkmaktan
Acizsin. Acizsin, Acizsin
Acizsin. Bıkmazsın Tekrarlamaktan
Boş ver her şeyi, çünkü sen anlamazsın
Öldür kendini, yine de kaçamazsın
Kahraman sandın hep kendini, sadece bir kuklasın
Karıştırdım iplerini, oyuncak olamazsın
Kurtar oradan kendini biraz sıkıl biraz toparlan
Yaşamaya alış bu boşlukta, hiç kimseye sırtını yaslamadan
-
Karanlık içinde aydınlık paramparça
Boş verdik gerçeğe, savrulduk sadece
Sorumsuz bedenler zevklere köle olmuş
Şarkılar değişmiş seks dolmuş her gece
Çılgınca yaşarken kandırdık birbirimizi
Sonunu görmeden güç verdik iblise
Tükensin bu kâbus bitsin bizimle
Artık dönüş yok geriye
Haydi, yavaş dokun ve öldür bizi
Haydi, yavaş dokun
Karanlık içinde aydınlık paramparça
Boş verdik gerçeğe, savrulduk sadece
Tükensin bu kâbus bitsin bizimle
Artık dönüş yok geriye
-
Ben her zaman koştum durdum bakmadım arkama
Dün bitti yarın uzak bu günü yaşar dünya
Kimi alıngan kimi saldırgan
Kimisi mutlu kimisi pişman
Bir gün durup bir gün koşan
Bir gün yapıp bir gün bozan
Bazen yalan bazen dolan
Ben her zaman koştum durdum bakmadım arkama
Dün bitti yarın uzak bu günü yaşar dünya
Kimi alıngan kimi saldırgan
Kimisi mutlu kimisi pişman
Bir gün yapıp bir gün bozan
Bir gün durup bir gün koşan
Bazen yalan bazen dolan
Ben değişirsem dünya değişir
Sen değişmezsen orada kalırsın
Ben yol alırsam dünya yol alır
Benimle gelmezsen yalnız kalırsın
Kimi alıngan kimi saldırgan
Kimisi mutlu kimisi pişman
Bir gün yapıp bir gün bozan
Bir gün durup bir gün koşan
Bazen yalan her gün yalan
-
Yaz yaz yaz yaşanmamış aşkları
Yaz yaz yaz değişmeyen rüzgârları
Yaz yaz yaz bundan sonra olacakları
Yaz yaz yaz bir parça yaz yalnızlığı
Yaz yaz yaz
Yaz yaz yaz
Yaz yaz yaz
Yaz yaz yaz bazen kendinden başkasını
Yaz yaz yaz neleri neden yazamadığını
Yaz yaz yaz
Yaz yaz yaz
Yaz yaz yaz
Hem benden bahsettin hem biraz kendinden
Başkalarını göremedin bilinmez ki neden
Bir ağladın bir güldün yine hiç düşünmeden
Ne bir karar verebildin ne de vazgeçebildin sen
Yeniden yaz duyduklarını
Yaz söylemekten korktuklarını
Yaz yaz yaz anlatma