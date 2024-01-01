Ahmet Kaya

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Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
İnsan sevdiğine canım, böyle mi yanar?
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
İnsan sevdiğine canım, böyle mi yanar?
Yanıma gel, yanıma, otur şöyle yanıma
Bu gençlikte neler geldi garip başıma
Yanıma gel, yanıma, otur şöyle yanıma
Bu gençlikte neler geldi garip başıma
Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı
Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı
Yanıma gel, yanıma, otur hele yanıma
Şu gençlikte neler geldi garip başıma
Yanıma gel, yanıma, otur yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi garip başıma
Yanıma gel, yanıma, otur şöyle yanıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma
Yanıma gel, yanıma, otur hele yanıma
Bu gençlikte neler geldi garip başıma
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Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
Umurumda olmaz
Umurumda olmaz
Umurumda olmaz bilirim
Umurumda olmaz
Umurumda olmaz
Umurumda olmaz bilirim
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
Bağırsan duyamam ki
İstanbul da değilim ki
Çağırsangelemem ki
Varna da değilim ki
Uzaklardayım, uzaklardayım
Ben bende değilim ki
Uzaklardayım, uzaklardayım
Ben bende değilim ki
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
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Her sürgünün gözlerine
Bu sebepten ah geceye
Kanatlanmış güvercine
Kırılacağım, kırılacağım
Yeter ki bil sen
Yorgun alnımda şafaklar
Bir düş kursun arkadaşlar
Bırak iz sürsün şarkılar
Yeter ki bul sen
Mapushane duvarlarına
Hüznümü yazacağım
Her gün seni düşünüp
Yok olacağım
Al öfkemi koy yanına
Gülü düşür dağlarıma
Haydi dokun gözyaşıma
Ağlayacağım, ağlayacağım
Yeter ki gül sen
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Bu aşkın nüshası rüzgarlarda
Aslı bende kalacak
Bizi hasret saracak
Bulutlar çıldıracak
Bizi hasret saracak
Bulutlar çıldıracak
Ayrılık başımı döndürüyor
Kavuşmayı özlettin
İntiharlar kuşandım
Bu aşkı sen kirlettin
İntiharlar kuşandım
Bu aşkı sen kirlettin
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yakarım geceleri
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yakarım geceleri
Bu aşkın nüshası rüzgarlarda
Kahrı bende kalacak
Sende ihanet gülüm
Bende matem kalacak
Sende ihanet gülüm
Bende matem kalacak
Bu aşkın efkarı şarkılarda
Hüzün bende solacak
Bizi zaman yenecek
Ve anılar kalacak
Bizi zaman yenecek
Ve anılar kalacak
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerini tutmadım yar
Yatamam geceleri
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerini tutmadım yar
Yatamam geceleri
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Kanî diherikîn kanî diherikîn
Bu karwan diçûn bu karwan diçûn
Karwan, karwan diçûn
Tişt nema li dû tişt nema li dû
Hêvî ar û dû û bayê gerok
Û bayê, û bayê gerok
Ji xew rakirin
Bîrhatinên kûr, bîrhatinên kûr
Bîrhatinên kûr, bîrhatinên kûr
Çavê te yî girî lêvê te yî gezo, ax, ax, ax
Lêvê te yî gezo, lêvê te yî gezo
Lêvê te yî gezo, lêvê te yî gezo
Karwan diçe zû
Şarê min î dûr, şarê min î dûr
Şarê min î dûr
Şarê min î dûr, şarê min î dûr bêje bav û dê
Bêje bav û dê yara çav li rê
Ezê bêm, bêm û bêm, bêm û bêm
Wê bête, wê bête, wê bête ew roj
Wê bête ew roj
Wê bête ew roj wê bête ew roj
Wê bête ew roj wê bête ew roj
Wê bête ew roj wê bête ew roj
-
Aah
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
***
Aah
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
***
Aah
Her zaman sen yalancı ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
***
Aah
Her zaman sen yalancı ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
***
Aah
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
***
Aah
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için
-
Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Sevince ölesiye sevilir kalınırdı
Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi
Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi
Sonra
Sonra
Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi
Sonra
Sonra
Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi
Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen of
Ne anılar anladı beni yar ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne anılar anladı beni yar ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne anılar anladı beni yar ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne anılar anladı beni yar ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Gidince upuzun kırılmış dallar gibi
Gidince upuzun kırılmış dallar gibi
Üşürdü ömrümüz saçakta kuşlar gibi
Kederden
Kederden
Kederden geberten hasret ezberlenirdi
Kederden
Kederden
Kederden geberten hasret ezberlenirdi
Ne anılar anladı beni yar ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne anılar anladı hey yar beni ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Ne anılar anladı beni yar ne de sen
Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen
Geliyorum köpekler gibi acı çekerek
Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek
Geliyorum köpekler gibi acı çekerek
Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek
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Yapma bana bu nazı
Kırarım şimdi sazı
Yapma bana bu nazı
Kırarım şimdi sazı
Suratını asıp da
Kışa döndürme yazı
Suratını asıp da
Cehennem etme yazı
Hadi bize gidelim yar
Şişeleri dizelim yar
İçelim içelim ölümüne içelim
Karakola düşelim yar
Hadi bize gidelim yar
Şişelere küselim yar olmazsa
İçelim içelim ölümüne içelim
Karakola düşelim yar
Bakma öyle gözüme
İnanmadım sözüne
Bakma öyle gözüme
İnanmadım sözüne
Ben ne hatunlar gördüm
Güvenilmez sözüne
Ben ne avratlar gördüm
Güvenilmez sözüne
Gecelere gidelim yar
Ödülleri alalım yar
İçelim içelim ölümüne içelim
DGM'ye düşelim yar
E gecelere gidelim yar
Ödülleri alalım yar
İçelim içelim ölümüne içelim
DGM'ye düşelim yar
Hadi bize gidelim yar
Şişeleri dizelim yar
İçelim içelim ölümüne içelim
Karakola düşelim yar
Hadi bize gidek yar
Şişelere küsek yar olmazsa
İçek içek ölümüne içek
Karakola düşek yar
Hadi bize gidelim yar
Şişeleri dizelim yar
İçelim içelim ölümüne içelim
Karakola düşelim yar
Gecelere gidelim yar
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Nedir bu başımdaki felaket
Kırk yıldır sefalette bu Ahmet
Kefenimi alın dikin bi' zahmet
Gömün beni gömün beni bir başıma
Nedir bu başımdaki felaket
Kırk yıldır sefalette bu Ahmet
Kefenimi alın dikin bi' zahmet
Gömün beni gömün beni bir başıma
Elimde değil
Elimde değil
Elimde değil
Susamıyorum
Elimde değil
Elimde değil
Elimde değil
Elimde değil susamıyorum
Hele bir ışıklar sönsün
Hele bir kapansın kapılar
Sular durulsun
Bıçak atacağım daha 12'den
Kısa devre yapsın kalbim
Ellerim inatla dökülsün cigaraya
Dağlarda ay büyüsün
Sular köpürsün
Sen beni o zaman gör
Hele küssün meydanlar
Dehşetin oğlu gülsün
Ağır bir köpek karanlığı
Ve tüm mayınlar patlasın
Sen beni o zaman gör
Kaldırımlara yağmur dökülsün
Dağılsın dişlerimde gülüşler
Kaybettiklerim bir dönsün
Sen beni o zaman gör
Yalnızlık ne demek
Kül olsun uykular
Kuşlar silinsin gözlerimden
Sen beni o zaman gör
Saçlarımda kırılsın kar
Baştan çizilsin uçurumlar
Kırılsın camlar
Sen beni o zaman gör
Nedir bu başımdaki felaket
Kırk yıldır sefalette bu Ahmet
Kefenimi alın dikin bi' zahmet
Gömün beni gömün beni bir başıma
Nedir bu başımdaki felaket
Kırk yıldır sefalette bu Ahmet
Kefenimi alın dikin bi' zahmet
Gömün beni gömün beni bir başıma
Nedir bu başımdaki felaket
Kırk yıldır sefalette bu Ahmet
Kefenimi alın dikin bi' zahmet
Gömün beni gömün beni bir başıma