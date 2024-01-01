Ahmet Kaya

Tut Ki Gecedir Tut ki gecedir Karanlık sıvaşır ellerine camlardan Birden kırmızıya döner trafik ışıkları Kükürtlü dumanlar yükselir korkuya batmış Camkırığı adamlardan Tehlikeye büyür sakalları Tut ki gecedir i̇hbarlar birer sansar Bir telefondan bir telefona atlar Yeraltı örgütleri tetik üstünde Adres değiştirmiş silah kaçakçıları Fahişeler birbirinden kuşkulanıyor "Tut ki gecedir katiller huzursuz Hırsızlar sinirli" hainler ürkekçedir Elleri telefona kendiliğinden uzanıyor "İhanete gece müthiş bir gerekçedir İhbarlar birer sansar Bir telefondan bir telefona atlar" İhanet bir bilmecedir

Hani Benim Gençliğim Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne *** Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim gençliğim nerde *** Ne varsa buğusu genzi yakan Ekmek gibi aşk gibi Ah ne varsa güzellikten yana Bölüştüm büyümüştüm *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Bu ne yaman çelişki anne Bu ne yaman çelişki anne Kurtlar sofrasına düştüm Hani benim gençliğim anne *** Hani benim sevincim nerde Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim anne *** Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiç bir kapı Hani benim gençliğim nerde *** Yağmurları biriktir anne Yağmurları biriktir anne Çağ yangınında tutuştum Hani benim gençliğim anne

Alnında Dağ Ateşi Alnını dağ ateşiyle ısıtan dostum Yüzünü kan ile yıkayan dostum Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül Benim yüreğimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende uğultuyla büyüyen sessizlik Ellerimde patlamaya sabırsız mavzer olsun Başını omuzuma yasla Göğsümde taşıyayım seni Gövdem gövdene Gövdem gövdene Gövdene can olsun

Yorgun Demokrat Karanlık yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik Cehennem denen illetin taa göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş koymadan Vurulup düşenler oldu Bir sen kaldın geride Ah akıp gidiyor hayat Yüreğim anlıyor seni Artık susma Yorgun Demokrat Şarkılar küsmüş dudağa Ömründe gecikmiş hasat Karışmış çoluk çocuğa Geçim derdinde demokrat İçlenir hatırladıkça İzlerini o günlerin Düşe kalka bata çıka Yaşadığı o depremin Bu yolda dönenler oldu Mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş koymadan Vurulup düşenler oldu Bir sen kaldın geride Ah akıp gidiyor hayat Yüreğim anlıyor seni Artık susma Yorgun Demokrat

Kılıç Balığının Öyküsü Bu bir kılıç balığının öyküsü Yazılmasa da olurdu Ama bizi yeni sulara götürecek akıntı durdu Uskumrunun arkasından gidiyorduk Sürünün içinde ben de vardım Sırtımda bir zıpkın yarası Mutlu olmasına mutluydum Nedense gitmiyordu Kulağımdan bir türlü o ağ var sesleri Deniz kızı girmiş düşünceme ben iflah olmam Dalyanları birbirine katmak orkinosların harcı Dolanınca çok geçmeden küserim Bir çocuk bile çeker sandal beni Bu kadar ağır olmasam Beni böyle koşturan yaşama sevinci Kanal boyunca, bir o yana bir bu yana Siz yok musunuz siz, derya kuzuları Kestim kılıcımla karanlığın dibin Yakamoz içinde bıraktığım suları Ah aysız gecelerde olur ne olursa Sırtımda bir zıpkın yarası Atın beni mor kuşaklı bir takaya götürün İri gözlerimde keder kılıcımda hüzün Satın beni Satın beni Rakı için

Haçan, Ölesim Gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Çatal şimşek çakanda Yağmur perde çekende Derya göğe çıkanda Haçan ölesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Haçan demir dökende Ateş yiyesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Gök sofraya çökende Doruklardan sesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Dağdan yürek sökende Kurşun dökesim gelir Çatal şimşek çakanda Yağmur perde çekende Derya göğe çıkanda Haçan ölesim gelir, gelir, gelir

Unutulmayanlara Unutulmayanlara isimli şarkı, bu albümde enstrümantaldir.

Yaşamadın Sen Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun? Yüreğine beni, beni soruyor musun? Öyle yalnız, yalnız kaldım biliyor musun? Türküler söyledim sana duyuyor musun? Türküler söyledim sana duyuyor musun? Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun Bir kuş oldun gökyüzünde, uçamadın sen Nehir oldun ırmak oldun, taşamadın sen Çocuk oldun sokaklarda, oynamadın sen Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun

Bir Veda Havası Vakit tamam seni terk ediyorum Bütün alışkanlıklardan öteye (x2) Yorumsuz bir hayatı seçiyorum Doymadım inan kanmadım sevgiye. (x2) Korkulu geceleri sayar gibi Birdenbire bir yıldız kayar gibi Ellerim kurtulacak ellerinden Bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. (x2) Aşksa bitti gül ise hiç dermedik Bul kendine kuytularda hadi dal (x2) Seninle bir bütün olabilirdik Hoşçakal gözümün nuru, hoşçakal Hoşçakal canımın içi, hoşçakal. Seninle bir bütün olabilirdik Hoşçakal gözümün nuru, hoşçakal Hoşçakal gözümün nuru, hoşçakal Vakit tamam seni terk ediyorum Bu incecik bir veda havasıdır (x2) Parmak uçlarına değen sıcaklığı İncinen bir hayatın yarasıdır. (x2) Kalacak tüm izlerin hayatımda Gözümden bir damla yaş aktığında Bir yer bulabilsem seni hatırlatmayan Kan tarlası gelincik şafağında. (x2) Ölümse korktun savaşsa hep kaçtın Vur kendini korkularda hadi al (x2) Sen bir suydun sen bir ilaçtın Hoşçakal canımın içi, hoşçakal Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal Sen bir suydun sen bir ilaçtin Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal... Hoşçakal canımın içi, hoşçakal..