Ahmet Kaya

Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz, ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen