Ahmet Kaya

Yakamoz Şarkı Sözleri
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Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz, ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman
Güneş doğar, kaybolursun vay aman
Ay ışığı, der durursun, vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gidecek misin, vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gidecek misin, vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi, gidecek misin, vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman
Umudumsun sen