Ahmet Kaya

Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz, ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman Güneş doğar, kaybolursun vay aman Ay ışığı, der durursun, vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Zaman geldi, gidecek misin, vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece, vay aman Umudumsun sen

Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde O yuvasız çalıkuşu Bense kafeste kanarya *** O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Baş kaldıran dizelere *** Aramakmış oysa sevmek Özlemekmiş oysa sevmek Bulup, bulup yitirmekmiş Düşsel bir oyuncağı *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Sevmek diye bir şey varmış Sevmek diye bir şey yokmuş *** Acı çektim günlerce Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında *** Yaşadım birkaç bin yıl Acılara tutunarak Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde *** Acılardan arta kalan İşte bu bakışlarmış Buğu diye gözlerimde Gün batımı bulutlarmış *** Yalanmış hepsi yalan Yalanmış hepsi yalan Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde