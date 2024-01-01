Ahmet Kaya

Yakarım Geceleri Bu aşkın nüshası rüzgarlarda Aslı bende kalacak Bizi hasret saracak Bulutlar çıldıracak Bizi hasret saracak Bulutlar çıldıracak Ayrılık başımı döndürüyor Kavuşmayı özlettin İntiharlar kuşandım Bu aşkı sen kirlettin İntiharlar kuşandım Bu aşkı sen kirlettin Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerimi tutmazsan gülüm Yakarım geceleri Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerimi tutmazsan gülüm Yakarım geceleri Bu aşkın nüshası rüzgarlarda Kahrı bende kalacak Sende ihanet gülüm Bende matem kalacak Sende ihanet gülüm Bende matem kalacak Bu aşkın efkarı şarkılarda Hüzün bende solacak Bizi zaman yenecek Ve anılar kalacak Bizi zaman yenecek Ve anılar kalacak Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerini tutmadım yar Yatamam geceleri Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerini tutmadım yar Yatamam geceleri

Memleket Hasreti Giderim buralardan Giderim bir gece vakti Giderim buralardan Giderim bir gece vakti Umurumda olmaz Umurumda olmaz Umurumda olmaz bilirim Umurumda olmaz Umurumda olmaz Umurumda olmaz bilirim Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti Bağırsan duyamam ki İstanbul da değilim ki Çağırsangelemem ki Varna da değilim ki Uzaklardayım, uzaklardayım Ben bende değilim ki Uzaklardayım, uzaklardayım Ben bende değilim ki Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti Ya beni sararsa Ya beni sararsa Ya beni sararsa Memleket hasreti

Al Öfkemi Her sürgünün gözlerine Bu sebepten ah geceye Kanatlanmış güvercine Kırılacağım, kırılacağım Yeter ki bil sen Yorgun alnımda şafaklar Bir düş kursun arkadaşlar Bırak iz sürsün şarkılar Yeter ki bul sen Mapushane duvarlarına Hüznümü yazacağım Her gün seni düşünüp Yok olacağım Al öfkemi koy yanına Gülü düşür dağlarıma Haydi dokun gözyaşıma Ağlayacağım, ağlayacağım Yeter ki gül sen

Telgrafın Telleri Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım, böyle mi yanar? Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım, böyle mi yanar? Yanıma gel, yanıma, otur şöyle yanıma Bu gençlikte neler geldi garip başıma Yanıma gel, yanıma, otur şöyle yanıma Bu gençlikte neler geldi garip başıma Telgrafın tellerini arşınlamalı Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı Telgrafın tellerini arşınlamalı Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı Yanıma gel, yanıma, otur hele yanıma Şu gençlikte neler geldi garip başıma Yanıma gel, yanıma, otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi garip başıma Yanıma gel, yanıma, otur şöyle yanıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Yanıma gel, yanıma, otur hele yanıma Bu gençlikte neler geldi garip başıma

Karvan Kanî diherikîn kanî diherikîn Bu karwan diçûn bu karwan diçûn Karwan, karwan diçûn Tişt nema li dû tişt nema li dû Hêvî ar û dû û bayê gerok Û bayê, û bayê gerok Ji xew rakirin Bîrhatinên kûr, bîrhatinên kûr Bîrhatinên kûr, bîrhatinên kûr Çavê te yî girî lêvê te yî gezo, ax, ax, ax Lêvê te yî gezo, lêvê te yî gezo Lêvê te yî gezo, lêvê te yî gezo Karwan diçe zû Şarê min î dûr, şarê min î dûr Şarê min î dûr Şarê min î dûr, şarê min î dûr bêje bav û dê Bêje bav û dê yara çav li rê Ezê bêm, bêm û bêm, bêm û bêm Wê bête, wê bête, wê bête ew roj Wê bête ew roj Wê bête ew roj wê bête ew roj Wê bête ew roj wê bête ew roj Wê bête ew roj wê bête ew roj

Ada Sahilleri Aah Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Aah Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Aah Her zaman sen yalancı ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Aah Her zaman sen yalancı ben kani Her zaman orta yerde bir mani Her zaman sen uzakta ben müştak Her tellakide bir hayalin berrak *** Aah Nerede o mis gibi leylaklar Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için *** Aah Nerede o mis gibi leylaklar Sararıp solmak üzere yapraklar Bana mesken olunca topraklar Beni yad et güzelim başın için

Diyarbakır Hasreti Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Sevince ölesiye sevilir kalınırdı Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Gidince kırılmış bir dal gibi gidilirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Sonra Sonra Sonra şehirler uyur kalbim örselenirdi Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne Diyarbekir anladı beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen of Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Gidince upuzun kırılmış dallar gibi Üşürdü ömrümüz saçakta kuşlar gibi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Kederden Kederden Kederden geberten hasret ezberlenirdi Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı hey yar beni ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Ne anılar anladı beni yar ne de sen Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek Geliyorum köpekler gibi acı çekerek Geliyorum hasretinin gözlerinde öperek

Hadi Bize Gidelim Yapma bana bu nazı Kırarım şimdi sazı Yapma bana bu nazı Kırarım şimdi sazı Suratını asıp da Kışa döndürme yazı Suratını asıp da Cehennem etme yazı Hadi bize gidelim yar Şişeleri dizelim yar İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Hadi bize gidelim yar Şişelere küselim yar olmazsa İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Bakma öyle gözüme İnanmadım sözüne Bakma öyle gözüme İnanmadım sözüne Ben ne hatunlar gördüm Güvenilmez sözüne Ben ne avratlar gördüm Güvenilmez sözüne Gecelere gidelim yar Ödülleri alalım yar İçelim içelim ölümüne içelim DGM'ye düşelim yar E gecelere gidelim yar Ödülleri alalım yar İçelim içelim ölümüne içelim DGM'ye düşelim yar Hadi bize gidelim yar Şişeleri dizelim yar İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Hadi bize gidek yar Şişelere küsek yar olmazsa İçek içek ölümüne içek Karakola düşek yar Hadi bize gidelim yar Şişeleri dizelim yar İçelim içelim ölümüne içelim Karakola düşelim yar Gecelere gidelim yar